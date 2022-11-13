Piyasaya sürülmemiş iki Raptor Lake-H dizüstü bilgisayar işlemcisinin özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı. Core i5 ve i7 işlemciler, tıpkı Alder Lake serisi öncülleri gibi sırasıyla 16 ve 20 iş parçacığına sahiptir. CPU’ların bu yıl çıkması bekleniyor.

Tom’s Hardware, iki dizüstü bilgisayar CPU’sunun özelliklerinin donanım üreticisi momomo_us tarafından Twitter’da yayınlandığını belirtti. Core i5-13500H 12 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahiptir. Bununla birlikte, Core i5 modelinin dört P-çekirdeği ve sekiz E-çekirdeği olması gerekir. İ7 varyantı, altı P-çekirdeği ve sekiz E-çekirdeğine eşit olan 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahiptir. CPU’lar entegre bir Xe-gpu ve 32GB bellek ile test edilmiştir.

Gösterilen çekirdek sayıları mevcut Core i5-12500H ve Core i7-12700H ile benzerdir. Intel, Core i5 ve i7 modelleri de dahil olmak üzere masaüstü bilgisayarlar için Raptor Lake CPU’larındaki E-çekirdek miktarını iki katına çıkardı, ancak bu dizüstü bilgisayar modellerinde durum böyle görünmüyor Bununla birlikte, çok iş parçacıklı performansın önceki nesle göre önemli ölçüde artması muhtemel değildir.

Ayrıca bkz: NVIDIA DLSS vs AMD FSR



Yine de CPU’lar Intel’in diğer Raptor Lake iyileştirmelerinden faydalanmalıdır. Örneğin, Intel yeni nesil işlemcileriyle L2 ve L3 önbellek miktarını artırmıştır. P ve E çekirdekleri de geliştirilmiş ve daha yüksek saat hızına çıkarılmıştır ve geliştirilmiş Intel 7 süreci de watt başına daha iyi performans sağlayacaktır.

Raptor Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerinin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak bunun bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor; Intel CEO’su Pat Gelsinger daha önce bu CPU’ların 2022 sonundan önce çıkacağını doğrulamıştı.