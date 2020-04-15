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Ford, COVID-19 için tıbbi ekipman üretimi projesini büyütüyor!
Ford, sağlık çalışanları, ilk müdahale ekipleri ve COVID-19 ile mücadele eden hastalar için tıbbi ekipman ve malzeme üretme planlarını büyütüyor.
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Yüz kalkanları ve hava temizleyici respiratörler üreten Ford, şimdi ise hava yastığı malzemelerinden yapılan, yeniden kullanılabilir önlükler ve yüz maskeleri üretimine de başladı. Ford, ayrıca COVID-19 kitlerinin üretimine de yardımcı oluyor.
Araç üretimi departmanının, Küresel Çekirdek Mühendisliği Yöneticisi Adrian Price, “Gerçek kahramanlarımız olan tıbbi personellerin, COVID-19 ile mücadelesini güvenle sürdürmeleri için onların kullanabileceği kişisel ekipmanların üretimini ve kullanılabilirliğini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.
Ford’un Plymouth, Michigan‘daki tesisinde ürettiği 3 milyondan fazla yüz siperinin yanında, üreticinin kendi tasarımı olan solunum cihazlarının da üretimine başlandı. Yaklaşık 90 kişilik ücretli UAW (Amerika’daki otomotiv işçileri sendikası diyebiliriz) gönüllüsünün çalışacağı projedeki hedef, Vreeland tesisinde 100 binden fazla solunum cihazı üretmek.
Elektrikli hava temizleme maskeleri, Ford F-150 modelindeki havalandırmalı koltuklarda bulunan fana benzer bir sisteme sahip. Fakat bu sistem şarj edilebilir ve taşınabilir pillerle çalışacak.
Bu arada yüz maskelerinin, çevreye son derece duyarlı ve kontrollü bir ortamda, 30 kişilik ücretli UAW gönüllüsü tarafından üretildiği söyleniyor. Önlükler ile ilgili planda ise nisan ayının sonlarından itibaren 100 bin adet üretimi hedeflese de, o zaman kadar haftada 75 bin adetlik bir üretim hacmi hedefleniyor. Ford’un tedarikçilerinden biri olan Joyson Safety Systems ise 4 Temmuz‘a kadar 1.3 milyon önlük üretecek.
Ayrıca Ford’un, kendisinin de dahil olduğu bir konsorsiyumun, İngiltere‘de bulunan Penlon adındaki, medikal araçlar üreten bir şirkete de yardım ettiği biliniyor. Bu yardım ile Birleşik Krallık hükumeti tarafından sipariş edilen 15 bin adet solunum cihazı ihtiyacını karşılamaya büyük fayda sağladığı söyleniyor.
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YouTube Music, “keşfet” özelliği duyuruldu!
YouTube, kendi müzik platformu olan YouTube Music için yeni bir özellik getiriyor. Uygulama artık rakiplerinde de yer alan “keşfet” özelliğine sahip.
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YouTube Music Keşfet özelliğine kavuşuyor!
YouTube müzik platform rekabetinde geri kalmamak için çalışmalarını devam ettiriyor. YouTube Music için umutlarını sürdüren firma, uygulamanın geliştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu mesainin meyvelerinden olan keşfet özelliği artık uygulama içerisine yerleştirildi. Kullanıcılar keşfet sekmesine girdiklerinde ilk olarak yeni çıkan albümler, şarkılar veya yayınlar ve müzik tarzları ile karşılaşacaklar. İlk kısım olan yeni çıkanlar bölümü dinlediğiniz müziklerin geçmişine göre öneriler sunacak. Müzik tarzları kısmı ise Google tarafından, yeni müzikler bulmanız için ayarlanmış. Ayrıca başka kullanıcıların oynatma listelerine de rahatça ulaşabileceksiniz. Bu yeni özellikler sayesinde artık kullanıcıların yeni çıkan şarkılara ve kategorilere daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor. Normalde “Hotlist” sekmesi yerine gelen bu özelliğin kullanıcılara kolaylık sağlaması umuluyor.
Yeni eklenen özellikle artık kullanıcıların daha fazla oynatma listesine ve müzik tarzına kolayca ulaşması bekleniyor. Güncelleme ile gelecek yeni özellik IOS ve Android cihazlar dışında masaüstü versiyonu içinde ilerleyen zamanlarda yer alacak. Yakın zamanda şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine de kavuşan uygulama, müzik platformlarının oluşturduğu rekabette geri kalmamaya çalışıyor. Hali hazırda büyüyen bir endüstrinin içerisinde YouTube gibi bir firmanın olmaması düşünülemezdi zaten. Bakalım YouTube ilerleyen zamanlarda hangi yeni özellikleri kullanıcıları ile buluşturacak.
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Lenovo A7 modeli tanıtıldı!
Lenovo, uygun fiyatlı ve giriş seviyesi olan yeni telefonu A7 modelini duyurdu. Şirketin yeni telefonu, uygun fiyatı ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor.
Çinli teknoloji firması, bugün yapılan lansmanda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo A7, % 87 ekran/gövde oranına sahip 6.09 inçlik bir LCD ekran ile geliyor. Giriş seviyesi telefonun içinde Unisoc tarafından geliştirilen SC9863A yonga seti bulunuyor. Söz konusu işlemcinin içerisinde 8 adet Cortex-A55 ünitesi bulunuyor.
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Ekranda bulunan damla çentikte 5 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise 12 MP ve 2 MP’lik bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz portre fotoğraflarında güzelleştirme, yüz germe, kuaförlük, çil kaldırma, beyazlatma, nemlendirici, saç boyama gibi kullanıcıların hoşuna gidebilecek pek çok kamera fonksiyonları ile birlikte geliyor.
4000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan telefonun arkasında fiziksel parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bu pil kapasitesi ile Lenovo A7 modelinin tam şarjdan sonra yapılan testler sonunda 57 saat konuşma, 416 saat bekleme ve 84 saat müzik çalarak oldukça iyi bir skor elde ettiği görülüyor.
Son olarak Lenovo A7, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte 100 dolarlık bir etiket fiyatı ile gelmesi bekleniyor. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakta.
Lenovo A7 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.09 inç, LCD
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: Bilinmiyor (2/3 GB RAM)
- Depolama Alanı: Bilinmiyor (16/32 GB)
- Arka Kamera: 12 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.000 mAh
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Call of Duty: Warzone, 50 Milyon kullanıcıyı geçti
Call of Duty tarafından çıkarılan ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyunun yapımcılarından kullanıcılara sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma amacı ile insanlar evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca oyunlara ilgi arttı. Bu durumdan faydalanan ücretsiz battle royale oyunu Warzone’un kullanıcı sayısı hızla artmış durumda. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone’un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
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Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision, Call of Duty: Modern Warfare’in battle royale versiyonu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde çıkarmıştı. Piyasaya çıkalı henüz bir ay geçmesine rağmen başarması zor bir kullanıcı sayısına ulaştı.
Call of Duty: Warzone’un ücretsiz olması ve en önemli rakipleri, Fortnite ve PUBG gibi diğer rekabetçi oyunlarının yeni özellikler ile daha komplike bir hal alması oyuncuların tercihinde önemli rol oynadı.
Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone’un, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon kişi tarafından oynandı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
Söz konusu oyunu Call of Duty: Modern Warfare’a sahip olmadan da oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare’a sahipseniz Warzone’a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare’ı hiç satın almasanız bile Call of Duty: Warzone oynunu ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.