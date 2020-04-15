Ford, COVID-19 için tıbbi ekipman üretimi projesini büyütüyor!

Ford, sağlık çalışanları, ilk müdahale ekipleri ve COVID-19 ile mücadele eden hastalar için tıbbi ekipman ve malzeme üretme planlarını büyütüyor.

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Yüz kalkanları ve hava temizleyici respiratörler üreten Ford, şimdi ise hava yastığı malzemelerinden yapılan, yeniden kullanılabilir önlükler ve yüz maskeleri üretimine de başladı. Ford, ayrıca COVID-19 kitlerinin üretimine de yardımcı oluyor.

Araç üretimi departmanının, Küresel Çekirdek Mühendisliği Yöneticisi Adrian Price, “Gerçek kahramanlarımız olan tıbbi personellerin, COVID-19 ile mücadelesini güvenle sürdürmeleri için onların kullanabileceği kişisel ekipmanların üretimini ve kullanılabilirliğini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Ford’un Plymouth, Michigan‘daki tesisinde ürettiği 3 milyondan fazla yüz siperinin yanında, üreticinin kendi tasarımı olan solunum cihazlarının da üretimine başlandı. Yaklaşık 90 kişilik ücretli UAW (Amerika’daki otomotiv işçileri sendikası diyebiliriz) gönüllüsünün çalışacağı projedeki hedef, Vreeland tesisinde 100 binden fazla solunum cihazı üretmek.

Elektrikli hava temizleme maskeleri, Ford F-150 modelindeki havalandırmalı koltuklarda bulunan fana benzer bir sisteme sahip. Fakat bu sistem şarj edilebilir ve taşınabilir pillerle çalışacak.

Bu arada yüz maskelerinin, çevreye son derece duyarlı ve kontrollü bir ortamda, 30 kişilik ücretli UAW gönüllüsü tarafından üretildiği söyleniyor. Önlükler ile ilgili planda ise nisan ayının sonlarından itibaren 100 bin adet üretimi hedeflese de, o zaman kadar haftada 75 bin adetlik bir üretim hacmi hedefleniyor. Ford’un tedarikçilerinden biri olan Joyson Safety Systems ise 4 Temmuz‘a kadar 1.3 milyon önlük üretecek.

Ayrıca Ford’un, kendisinin de dahil olduğu bir konsorsiyumun, İngiltere‘de bulunan Penlon adındaki, medikal araçlar üreten bir şirkete de yardım ettiği biliniyor. Bu yardım ile Birleşik Krallık hükumeti tarafından sipariş edilen 15 bin adet solunum cihazı ihtiyacını karşılamaya büyük fayda sağladığı söyleniyor.