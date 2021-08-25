Hayvan Sahiplendirme Platformu PAWS Chicago, “Dogenations” Adlı Kripto Bağışı Başlattı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ölçekli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago ve yaratıcı bir çözüm şirketi olan Leo Burnett, “Dogenations” adlı bir kripto para birimi bağış etkinliği başlattı.

Chicago merkezli bir hayvan sahiplendirme platformu olan PAWS Chicago, platforma yapılacak bağış ödemeleri için Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dahil birçok kripto para birimini kabul edeceğini açıkladı. Süreç, Amerikan reklam şirketi olan Leo Burnett ile birlikte yürütülecek.

Resmi duyuruya göre, PAWS Chicago, evsiz hayvanlara PAWS Chicago Tıp Merkezi’ni kurmak için Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere Dogecoin gibi ana akım popüler kripto para birimi bağışlarını kabul edecek. Yaratıcı reklam şirketi Leo Burnett ile birlikte yürütülecek olan kampanyada Leo Burnett hedeflenen dijital reklam panolarını başlatmak için memetik kültürü, özellikle de “lazer göz” modelini kullandı.

180’den fazla açık hava dijital reklamı, kripto para birimlerine sahip yatırımcılar için uygun ve hızlı bir bağış kanalı sağlamak için bağışlarla birlikte bir QR kodu gösterecek. Halk, ağutostan eylüle kadar Chicago bölgesindeki bu reklam panoları aracılığıyla bağışta bulunabilecek.

PAWS Chicago İcra Kurulu Başkanı Susanna Homan, Dogenations kampanyası ile ilgili şunları söyledi:

“Biz çözüm odaklı, ileri görüşlü bir kuruluşuz, bu yüzden Chicago’da hayvan refahının geleceğini sürdürmeye ve hayvanların hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabilecek büyüyen kripto para topluluğuyla bağlantı kurmaya istekliyiz.”

2013 yılında ikonik köpek memeine dayalı olarak kurulan popüler altcoin DOGE, köpeklerin gerçek hayatta yaşamalarına yardımcı olmak için merakla beklenen ve benimsenen rolünü oynuyor. Leo Burnett Yardımcı Yaratıcı Direktörü Ben Doessel, Dogecoin popülaritesinin artmasının yürütülen kampanyaya olan itici etkisini şu sözlerle ifade ediyor: