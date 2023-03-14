6 Şubat tarihinde yaşadığımız elim deprem faciasından dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.
6 Şubat tarihinde Pazarcık/ Kahramanmaraş depreminden sonra ülke genelinde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları hissedilirken bazıları hissedilmiyor. Bugün ise Hatay’da yeni bir deprem oldu.
Deprem 4.7 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:09:47:34 TSİ
Enlem:38.135 N
Boylam:36.976 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/lc0jL6e0mU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023