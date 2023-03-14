6 Şubat tarihinde yaşadığımız elim deprem faciasından dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat tarihinde Pazarcık/ Kahramanmaraş depreminden sonra ülke genelinde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları hissedilirken bazıları hissedilmiyor. Bugün ise Hatay’da yeni bir deprem oldu.

Deprem 4.7 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.