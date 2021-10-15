OnePlus, kendi ürünlerinin özel üretim versiyonlarını yapmayı seven bir firma. Geçtiğimiz dönemlerde bunun örneklerini OnePlus 5T Star Wars Edition, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ve OnePlus 7T McLaren modelleri gibi firmanın akıllı telefon ürün gamında yer alan cihazlarda görmüştük.

Firma, geçenlerde akıllı saat modeli OnePlus Watch için de benzer bir adım atmıştı. OnePlus Watch, firmanın bu adımı sayesinde normal modelden farklı olarak Cobalt Edition ve Cyberpunk 2077 Edition adı verilen iki versiyona daha kavuşmuştu. OnePlus’ın Twitter hesabında paylaşılan bir fotoğraf, firmanın şimdi de Harry Potter fanlarının dikkatini çekmek istediğini gösteriyor. Anlaşılan o ki yakın zamanda firmanın akıllı saatinin Harry Potter sevenleri için yapılmış bir versiyonu da tanıtılacak.

OnePlus Watch Harry Potter Edition’daki Tek Yenilik Tasarım Değil

OnePlus Watch’un bu versiyonunda tasarımsal değişimlerin yanında saatin yazılımında da çeşitli değişiklikler olacağını söylemek mümkün. Bu yazılımsal değişimlerden biri de Harry Potter fanları için özel olarak tasarlanan kadranlar olacak.

Bualtı adet özel tasarım kadran; Harry Potter serisindeki Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff ve Ravenclaw evlerinden esinlenen dört adet tasarımın yanında iki adet de Hogwarts temalı kadran içeriyor. Bu kadranların göze hoş göründüğünü söyleyebiliriz.

Tabi ki cihazın tasarımında da Harry Potter severleri için bazı detaylar olacak. Firmanın yayımladığı reklam görseli, cihazın gövde kısmındaki yenilikler hakkında pek ipucu vermiyor. Yine de cihazın kordonundaki bir işleme dikkatleri çekmiş. Deri kordondaki “Hogwarts” amblemi, serinin hayranlarını oldukça sevindirecek gibi duruyor.

Teknik özellikler ise tahmin edileceği üzere değişmemiş. Cihaz, diğer versiyonlar gibi 1.39 inç boyutunda AMOLED ekran, 1 GB bellek, 4 GB depolama ve 400 mAh batarya gibi özelliklerle bizleri karşılıyor. Bu özelliklere sahip bir akıllı saatin, pazarın en iyisi olduğunu söylemek zor. Fakat cihazın fiyat aralığı düşünüldüğünde bu özellikler gayet yeterli.

Bir Başka Detay Da Reklam Görselinde Gizli

Serinin sıkı takipçisi olmayanların bile bileceği bir replik de reklam görselinde dikkatleri çekiyor. Görselde serinin iki ana karakteri olan Severus Snape ile Albus Dumbledore arasında geçen bir konuşmaya yer verilmiş.

Bu konuşmada Dumbledore, Severus’a “Bunca zaman sonra bile mi?” diye sorduktan sonra, Severus’un cevabı ise “Her zaman.” olmuştu. Bu konuşma, aslında Severus’un serinin bir diğer kahramanı olan Lily Potter’a bağlılığını temsil ediyor. Ancak OnePlus, burada saatin Harry Potter temalı versiyonunun çıkmasının gecikmesine atıf yaparak serinin sevenlerine onları unutmadıkları izlenimini vermeye çalışıyor olabilir.

Peki siz OnePlus bu cihazı ülkemize getirirse alır mıydınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!

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