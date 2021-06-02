Akıllı Telefonlar
HarmonyOS tanıtıldı, işte güncelleme alacak cihazlar!
Huawei, bugün düzenlediği yeni ürün etkinliğinde HarmonyOS mobil işletim sistemini sonunda tanıttı. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, geniş IoT desteğiyle dikkat çekiyor.
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Huawei, HarmonyOS işletim sistemini sonunda duyurdu!
Huawei’nin 2019 yılından bu yana geliştirdiği HarmonyOS, son tüketiciye ulaşacak sürümüyle ilk kez karşımıza çıktı. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganıyla duyurulan işletim sisteminin en büyük özelliği ise ekosistem bağlantısı oluyor. Eğer HarmonyOS yüklü bir akıllı telefonunuz varsa, eşleştirdiğiniz bütün cihazları tek cihaz üzerinden aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Halihazırda Android ve iOS işletim sistemlerinde de bulunan özelliğin rakipleri aksine bütün akıllı cihazlarda kullanılabilir olacağı belirtiliyor.
HarmonyOS, tasarım tarafında ise yerini alacağı EMUI arayüzünden çok büyük bir fark barındırmıyor. İkon paketi ve kontrol merkezinde yuvarlatılmış simgeler dikkat çekerken, işletim sistemi için özel bir font paketi de üretilmiş. Yenilenen animasyonlar, jest kullanımı ve kapsamlı widgetlar da arayüzün öne çıkan diğer detayları oluyor.
Performans ve üçüncü taraf desteği açısından da bazı şaşırtıcı detaylar bulunuyor. Huawei’nin paylaştığı bilgiye göre, HarmonyOS’un bellek kullanımı ve sistem optimizasyonu tarafında Android’den daha hızlı olduğu belirtiliyor. Bellek okuma/yazma hızı ise 36 aylık uzun kullanım testinde dahi stabilitesini koruyor.
HarmonyOS güncellemesi alacak cihazlar
Huawei, HarmonyOS dağıtımı için 4 aşamalı bir takvim belirledi. Bugün başlayan ilk aşamada Mate 40 serisi, Mate 30 serisi, P40 serisi, Mate X2 ve MatePad Pro modeli güncelleme alacak. Sonraki aşamalarda ise 100’den fazla Huawei modelinin HarmonyOS’a geçmesi planlanıyor. Huawei’nin hedefi, yıl bitmeden 300 milyon cihazın HarmonyOS’a geçiş yapması olarak açıklandı.
Android’den HarmonyOS’a geçiş kararı ise tüketiciye bırakılacak. Eğer mevcut kullanıcılar HarmonyOS’a geçmek istemezse cihazlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek. Fakat bu durumda da güncelleme tarafı soru işareti gibi görünüyor.
2 Haziran itibarıyla dağıtımı başlayan cihazlar
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate 40E
- Huawei Mate 30 Pro / 5G
- Huawei Mate 30 / 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Mate 30E 5G
- Huawei Mate X2
- Huawei P40 Pro+
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40
- Huawei P40 4G
- Huawei MatePad Pro / 5G
2021 3. çeyrekte dağıtımı başlayacak cihazlar
- Huawei Mate P40 Lite
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei Nova 8 Pro 4G
- Huawei Nova 8 SE
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE 5G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad 10.8
- Huawei MatePad 10.4
- Huawei MatePad 10.4 5G
- Huawei MatePad T10
2021 4. çeyrekte dağıtımı başlayacak cihazlar
- Huawei Mate 20X
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate X
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Enjoy 20 Pro
- Huawei Enjoy 20 Plus
- Huawei Enjoy 20
- Huawei Enjoy 9
- Huawei Enjoy Z
- Huawei MediaPad M6 10.8
- Huawei MediaPad M6 8.4
- Huawei Smart Screen V 2021 (5S, 6S, 7S, 8S)
- Huawei Smart Screen S Pro (5S, 6S, 7S)
- Huawei Smart Screen S (5S, 6S, 7S)
- Huawei Smart Screen X 6S
2022 ilk yarısında dağıtımı başlayacak cihazlar
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 RS Porsche Design
- Huawei Mate 9 Pro
- Huawei Mate 9
- Huawei Mate 9 Porsche Design
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P10 Plus
- Huawei P10
- Huawei P Smart 2021
- Huawei P Smart S
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart 2019
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei Nova 5T
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5i
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei Nova 5z
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i
- Huawei Nova 2s
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 10
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei Enjoy 9 Plus
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei MediaPad M5 Pro 10.8
- Huawei MediaPad M5 10.8
- Huawei MediaPad M5 8.4
- Huawei MediaPad M5 Lite 10.1
- Huawei MediaPad M5 Lite 8
- Huawei Smart Screen V6s i
- Huawei Smart Screen V5s i
- Huawei Smart Screen V7s 2019
- Huawei Smart Screen V6s 2019
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Akıllı Telefonlar
TCL, Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefonu olan TCL 20 SE modelini tanıttı
Yakın geçmişte Türkiye’de TV üretiminin yanı sıra akıllı telefon üreteceğini de duyduğumuz TCL’den beklenen haber nihayet geldi. Resmi olarak Türkiye’de akıllı telefon üretmeye başladığını duyuran TCL’in, ülkemizde ürettiği ilk model de TCL 20 SE oldu. TCL 20 serisinin giriş segmentinde öne çıkan bu modelini satın almak isteyenler, www.tclshoptr.com adresinden ön sipariş verilebilecek.
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TCL 20 SE, Türkiye’de üretilen ilk TCL marka akıllı telefon oldu!
28 Mayıs 2021’de Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank tarafından ziyaret edilen üretim tesislerinde ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL20SE, giriş segmenti için iddialı özelliklere de sahip. 6.82 inç büyüklüğünde bir ekrana ve stereo hoparlörlere sahip olan akıllı telefon, 20.5:9 gibi sıra dışı bir ekran ölçüsüne sahip. TCL, kullanıcıların bu geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmesi için 20 SE modelinde kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliğini de sunmuş durumda. Bu sayede 6.82 inç büyüklüğündeki ekranda kullanıcılar bir yandan video izlerken bir yandan da diledikleri işlemi aynı ekranda yapabilecek. Cihazdaki parmak izi okuyucu da, arka kapakta konumlandırılmış durumda.
TCL 20 SE, SDR’den HDR’ye dönüştürme teknolojisine sahip. Bu sayede ekran deneyimi de kullanıcılar için daha zevkli hale getirilmeye çalışılmış. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği de, yapay zeka destekli olarak gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Cihazda sunulan stereo hoparlörlerse, ses deneyimini de artırmayı amaçlıyor. Ayrıca TCL 20 SE modelinde kullanılan hoparlörlerin Hi-Res Audio sertifikasına sahip olduğunu da hatırlatmış olalım. Cihazın kalbinde de, Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.
Kamera
Kamera tarafında TCL 20 SE dörtlü bir arka kamera modülüne sahip. Cihazdaki ana kameraysa, 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlananan yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleri de TCL 20 SE’nin bünyesinde mevcut. Bu sayede renkli portre çekimlerinin yanı sıra, ilginç gökyüzü fotoğrafları çekilebiliyor.
İşlemci
Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemci setini kullanan TCL 20 SE, giriş segmentinin beklentilerini karşılayabilecek bir işlemciyle sunuluyor. 8 çekirdekli Snapdragon 460’ın yanı sıra cihazda Adreno 610 grafik işlem birimi bulunuyor. Performans yönünden 20 SE modelinin giriş segmentinin taleplerine cevap verebilecek bir donanıma sahip olduğunu söylemek de mümkün. Depolama ve Ram tarafındaysa cihaz 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacak.
TCL, yerli üretimle Türkiye’deki başarısını artırmak konusunda iddialı
TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyoruz. TCL markası olarak ana stratejimiz, üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerimize ulaştırmak. Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye’deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesi yaratacağız.”
Yerli üretim akıllı telefonla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise “Türkiye pazarı, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019’dan itibaren TCL markalı ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili iletişim ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.
Türkiye’de üretilen ilk model olan TCL 20 SE, 2.799 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Ek olarak TCL, 20 SE modelini satın alan kullanıcılara 3 aylık Ekran Koruma Garantisi de sunacak. Dileyen kullanıcılarsa şimdiden TCL 20 SE için ön sipariş verebiliyorlar. Ön sipariş vermek isteyen kullanıcılarsa, buraya tıklayarak TCL’in resmi ön sipariş sayfasına ulaşabilirler. 20 SE modeli, yeşil ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seneğiyle satışa sunulacak.
Bizler de HWP ekibi olarak TCL’in ülkemize yaptığı yatırımı destekliyor ve ülkemizde üretim ve istihdam sağladıkları için kendilerine teşekkür ederek; çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Lite’ın Tasarım Hikayesi!
2007 yılı sonrasında dokunmatik ekranlı telefonların geniş bir tüketici kitlesine ulaşmaya başlamasıyla akıllı telefonlar da raflarda yerini aldı. 2008 yılında 3 inçlik ekran, 12 mm kalınlık ve 100 gramın altında ağırlıktan, 2012 yılında 4 inçlik ekran, 10 mm kalınlık ve 125 gram ağırlığa kadar gelindi. 2020 yılında ise 6 inçten büyük ekran, 8 mm kalınlık ve 170 gram ağırlık noktasına ulaşıldı. OPPO’nun vizyoner tasarımının ilk örneklerinden biri 2013 yılında kullanıcılara sunulan OPPO Find 5 ile oldu. Ekran çapı 5 inç, kalınlığı 9 mm olan ve ekranın gövdeye oranı %70’in üzerinde olan akıllı telefon, rekabette adından söz ettirmeyi başardı.
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Tüketicilerin nasıl karar veriyor?
Ortalama bir akıllı telefon için ekran büyüklüğü sabitlenmiş ve ince çerçeveli telefonlar daha uzun bir süre daha radarımızda olacak görünüyor. Peki, akıllı telefon için mükemmel tasarımı seçme konusunda tüketicinin kararını etkileyen ana etken ne?
Ekran çapının telefonun uzunluğu ve kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi söz konusu. Beraberinde akıllı telefon tasarımlarında rahatlık için odaklanılması gereken önemli iki etken var: Kalınlık ve ağırlık. Tüketicilerin daha büyük ekranlara ihtiyacı kalmamış olabilir ancak daha fazla özellik talebi devam edecek ve bu da telefonun içinde daha fazla parça olması anlamını taşıyor.
OPPO Reno5 Lite’ın Hikayesi
OPPO Reno5 Lite geliştirilirken, rahatlık ve kullanılabilirlik açısından ürünün modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olması önemli etkenlerden biriydi. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite herhangi bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor. Kadınlar için de en yaygın kabul edilen senaryo akıllı telefonu bir çantada taşımaları. Araştırmalar İngiltere’de kadınların her gün yanlarında 17 parça bulundurduklarını ve 3 kilodan fazla ağırlık taşıdıklarını gösteriyor. Bu nedenle ağırlık ve ölçüyü optimize etmek, tasarımda inovasyonlar geliştirmek, kalıcılığı sağlamak için büyük önem taşıyor.
OPPO, Reno5 Lite’ı tasarlarken akıllı telefonun ağırlığını 172 grama indirmeyi başardı. Bu üç madde gözetilerek yapıldı; Öncelikle gövdeye gömülü çelik çerçeve küçültüldü. İkinci olarak cihazın genel gücünü azaltmadan yapı optimize edildi; basitliği sağlamak ve ağırlığı azaltmak için fazla plastikler kesildi. Son olarak nihai ağırlığı azaltmak için ısı iletimi daha iyi ve yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımı kullanıldı.
OPPO Reno5 Lite’ın ana kartı da uzunluğu açısından sektörde dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Bu esas olarak arka kamera ve çip gibi bileşenlerin düzenlenmesi ve ürünün küçültülmesiyle gerçekleştirildi. Belirli optimizasyon önlemlerinin alındığı Reno5 Lite modelinde dört kameranın ana gövdesi yatay yerleştirildi ve böylece ana kartın kullanım oranı artmış oldu. Ana kartın uzunluğunun azaltılması ve cihazın küçültülmesi sayesinde pil uzunluğu için daha fazla yer açılması söz konusu oldu.
Estetiğe önem verildi!
Kalitatif tüketici araştırmalarına göre akıllı telefonlarda mor-mavi gölgesi özellikle dikkat çekiyor ve insanları şeffaf kılıf kullanmaya daha teşvik ediyor. Bir başka sonuca baktığımız zaman arka kapağı parlayan ürünün oldukça şık, estetik açıdan hoş ve dikkat çekici bulunması. OPPO Reno5 Lite da renkleri ve kullandığı kaliteli malzemeleri ile öne çıkan bir model olarak tüketicilerle buluşmaya başladı.
OPPO Hakkında;
Son 10 yıldır, OPPO, mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki yenilikleri canlandırırken, kameralı cep telefonları üretmeye odaklanıyor. OPPO, selfie güzelleştirme çağını başlattı ve 5MP ve 16MP ön kameralarla akıllı telefonlarını piyasaya süren ilk marka oldu. Ayrıca, motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x Dual Kamera Zoom teknolojisini tanıtan ilk marka oldu. IDC’ye göre, 2017 yılında OPPO, dünya çapında akıllı telefon markası sıralamasında 4. sıraya yerleşti. Ve bugün, OPPO dünya çapında 200 milyondan fazla genç insan için mükemmel akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimleri sunuyor. (kaynak)
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Ray Tracing’li Exynos işlemci ile oyuncuları sevindirecek!
Samsung akıllı telefon pazarının liderlerinden. Güney Koreli dev, çeşitli segmentlerdeki Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla her bütçenin kullanıcısına hitap ediyor. Her ne kadar eski pazar payına sahip olmasa da, firma hala birçok kullanıcının ilk tercihleri arasında yer almakta. Buna ek olarak, Samsung’un diğer bir öne çıkan yanı ise mobil teknolojilerini kendi geliştiren az sayıda firmadan biri olması. Şirket, Apple da dahil birçok akıllı telefon üreticisine ekran tedarik eden, piyasanın en önde gelen panel üreticilerinden. Buna ek olarak, bildiğiniz üzere, Samsung 10 seneyi aşkın bir süredir kendi mobil işlemcisi olan Exynos’u geliştirmekte. Bu süre zarfında Exynos’un teknolojisi tarafında büyük yol kat eden firma, görünüşe göre önemli bir adım atmaya daha hazırlanıyor. Zira, bugün gelen haberlere göre Samsung, AMD ortaklığıyla Ray Tracing’li bir Exynos işlemci geliştiriyor. İşte detaylar…
Samsung, AMD’nin RDNA2 teknolojisiyle Ray Tracing’li bir Exynos geliştiriyor
Aslında, yılın bu dönemindeki yeni Exynos işlemci haberleri bir sürpriz değil. Öyle ki, firmanın yeni amiral gemileri için geliştirdiği işlemcilerin özelliklerini genellikle bu dönemde duymaktayız. Ancak görünen o ki, Samsung bu sefer daha da iddialı geliyor. Bugün kaynaklara düşen haberlere göre firma, AMD ortaklığıyla Ray Tracing teknolojisini mobil işlemcisi Exynos’a getiriyor.
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AMD, bugün gerçekleştirdiği Computex etkinliğinde önemli bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, beklenin aksine, firmanın kendi ürünleriyle ilgili değildi. Daha doğrusu, bir partnerlik ürünü ile alakalıydı. AMD, Samsung’la yaptıkları işbirliği sonucu; RDNA2 teknolojisini kullanan ve Ray Tracing kapasitesine sahip mobil işlemciler geliştirdiklerini açıkladı. Tabi, bu bahsedilen mobil işlemciler Samsung’un kendi telefonlarında kullandığı Exynos serisi çiplerdi. Aslında, teknoloji çevrelerinde bu tarz büyük bir yenilik beklenmekteydi çünkü AMD ve Samsung’un 2019’dan beri ortak bir çalışma içinde olduğunu biliyorduk. Tabi, bu partnerliğin sonucunun mobilde Ray Tracing gibi devrimsel bir atılım olacağı kimsenin aklına gelmemişti.
Ray Tracing, Exynos 2200 ile gelebilir
Açıkcası, AMD ve Samsung partnerliğinin bu meyvesinin teknik detayları ile ilgili henüz pek bir bilgimiz yok. AMD’nin tek taraftaki açıklamaları; işlemcinin RDNA2, Ray Tracing ve Variable Rate Shading içereceği ile sınırlı kaldı. AMD, bunlara ek olarak, Samsung’un detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını da belirtti. Tabi, bu işlemcinin amiral gemisi Samsung’larda kullanılacağını da belirtelim. Hatta, her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, birçok kaynak bu teknolojiyi barındıran ilk işlemcinin Exynos 2200 olacağını iddia ediyor. Aslında, bunun gayet de muhtemel olduğunu söylemeliyiz. Çünkü, Samsung bu senenin başında bir dahaki amiral gemisi işlemcisinin AMD grafik çipiyle geleceğini söylemişti. Hatta, bu işlemcinin bazı Samsung laptoplara da güç vereceği söylenmekte. Görünüşe göre, önümüzdeki dönemde Ray Tracing’li Exynos işlemciler Samsung’un mobil tarafında yaygın olarak karşımıza çıkacak.
Ray Tracing nedir?
Ray Tracing, yani ışın izleme, oyunların grafik tarafında deneyimlediğimiz bir teknoloji. Aslında bir rendering teknolojisi olan ray tracing, günlük hayatımıza 2013 yılında girdi. Teknolojinin temel amacı ise, oyunlardaki ışınların gerçek hayattakine benzemesini sağlamak. Çalışma prensibi ise, bir algoritma kullanarak oyundaki ışınları takip edip, gerçek hayattakine benzetmek üzerine kurulu. Bu teknolojinin etkisini en çok fark ettiğimiz nokta ise, oyunlardaki gölgeler. Ray tracing teknolojisini kullanan oyunların gölgeleri fark edilir derecede daha gerçekçi olmakta. Tabi, bu teknolojiden yararlanmak için oynadığınız oyunun ray tracing’inin olması yeterli olmuyor. Buna ek olarak, sizin kullandığınız grafik kartının da (GPU) ray tracing’i desteklemesi gerekli.
Ray tracing’in tek kullanıldığı yer tabi ki de oyunlar değil. Hatta, bu teknolojiyi ilk adapte edenin film sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle animasyon yapımlar, ray tracing’i çok uzun bir süredir kullanmakta. Yani, gözlerimizin bu teknolojiye alışık olduğuu söylemek mümkün. Samsung’un Exynos işlemcisi ise bunu mobil tarafa getiren ilk chipset’i olacak. Mobil oyunların son dönemdeki yüksek popülaritesini düşününce, bu teknolojinin Samsung’a büyük avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Tabi bunu destekleyen mobil oyunların da çıkması gerekiyor. Bakalım, Samsung ray tracing deneyimini mobilde ne kadar başarılı şekilde sunacak…
Samsung Galaxy telefonunuzun oyun performansından memnun musunuz? Sizce ray tracing mobil oyun deneyimine ne derecede etki edecek? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: MobileSyrup
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