Apple, Samsung ve Xiaomi… Hepsi amiral gemilerini piyasaya sürdü, ama asıl soru şu: kim bu işten en çok kâr ediyor?

Almanya fiyatlarına baktığımızda, iPhone 16 Pro Max 1449 euro, Galaxy S25 Ultra 1229 euro ve Xiaomi 15 Ultra 1299 euro. Peki bu fiyatların ne kadarı gerçekten üretim maliyeti?

Xiaomi 15 Ultra’nın toplam parça maliyeti yaklaşık 560 euro civarında. Samsung tarafında ise Galaxy S25 Ultra’nın üretim maliyeti yaklaşık 679 dolara (yaklaşık 620 euro) ulaşıyor. Apple için elimizde doğrudan veri yok ama sektörel ortalamalara göre maliyetinin 550 euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu durumda Apple bir cihazdan yaklaşık 899 euro, Xiaomi 738 euro ve Samsung 550 euro civarında kâr ediyor. Yani teknoloji sadece donanım yarışı değil; aynı zamanda kâr marjı savaşı.

Bu videoda hangi markanın nasıl bir stratejiyle öne çıktığını, bu kârların ardında hangi detayların yattığını konuşuyoruz.