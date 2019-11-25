Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?

Bu videomuzda MediaMarkt’ın desteği ile MediaMarkt Meydan AVM’deki saat modellerine göz atıyoruz.

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Apple Watch Series 5’ten Huawei Watch GT 2’ye Wiky çocuk saatlerinden akıllı bilekliklere varan model çeşitliliğindeki akıllı saatlere ve özelliklerine bakıyoruz.

Klasik saat tasarımı sevenler için Huawei Watch GT 2, spor odaklı yaşayanlar için Samsung Galaxy Watch Active 2, çocuklara özel Wiky akıllı saatleri ve iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezi konumundaki Apple Watch Series 5 ve elbette saat yerine bileklik isteyenler için Mi Band modellerine göz attık.

Yukarıda ve videoda bahsedilen tüm modelleri ise MediaMarkt mağazalarında deneyebilir, hoşunuza giden modeli satın alabilirsiniz.

İyi seyirler…

*Bu bir advertorial çalışmasıdır.