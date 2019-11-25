Video
Hangi akıllı saati almalı, hangisi size göre?
Bu videomuzda MediaMarkt’ın desteği ile MediaMarkt Meydan AVM’deki saat modellerine göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; iPhone 11 Modelleri için En İyi Aksesuarlar
Apple Watch Series 5’ten Huawei Watch GT 2’ye Wiky çocuk saatlerinden akıllı bilekliklere varan model çeşitliliğindeki akıllı saatlere ve özelliklerine bakıyoruz.
Klasik saat tasarımı sevenler için Huawei Watch GT 2, spor odaklı yaşayanlar için Samsung Galaxy Watch Active 2, çocuklara özel Wiky akıllı saatleri ve iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezi konumundaki Apple Watch Series 5 ve elbette saat yerine bileklik isteyenler için Mi Band modellerine göz attık.
Yukarıda ve videoda bahsedilen tüm modelleri ise MediaMarkt mağazalarında deneyebilir, hoşunuza giden modeli satın alabilirsiniz.
İyi seyirler…
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.
Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Emre Sabankaya)
Sizin Yorumunuz serisine iPhone 11 modeliyle Emre Sabahkaya konuk oldu. Bakalım Emre, cihaz ile ilgili neler düşünüyor?
Sizin Yorumunuz
Müzik dinleten gözlük ve dahası! Barış Selimoğlu’nun ses aksesuarları
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer Barış Selimoğlu’nu konuk ettik. Barış, bu videoda bizlere Sennheiser Momentum, Bose Frames gözlük ve diğer kullandığı aksesuarları anlattı.
Oyun
İşte beklenen an: Yeni Half-Life geliyor! | Half-Life Alyx nedir?
Half-Life Alyx nedir? Sadece VR platformuna mı gelecek? Hangi özellikleri olacak? sorularının cevabını bu videoda veriyoruz.
İlginizi çekebilir; Half-Life: Alyx, Steam’de şimdiden ön siparişe açıldı!
Half-Life Alyx, Valve’den 12-13 yıldır beklediğimiz en yeni Half-Life oyunu olarak geliyor. Mart 2020’de piyasaya çıkacak oyun, klasik bir oyun olmanın dışında VR, yani sanal gerçeklik platformuna geliyor.
Biz de bu videomuzda oyunun ilk fragmanı üzerinden ve röportajlardan çıkardığımız detayları sizlere aktarıyoruz. Oyunu buradaki bağlantıdan 82,80 TL’ye ön sipariş olarak satın alabilirsiniz.