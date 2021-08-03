Halo Infinite’in Beta testi umut verdi!

Microsoft ve Xbox’ın önemli oyun serilerinden Halo, yeni oyunu Infinite ile oyuncularla buluşmaya hazırlanırken oyun bu hafta sonu önemli bir testten geçti. Oyunlarının Beta sürümünü halka açan geliştirici 343 Industries oyunculardan geri bildirim topluyor.

343 Industries, her ne kadar bunu Beta olarak adlandırmak yerine teknik test veya “uçuş” olarak adlandırmak istese de oyun, artık geliştirmesinin bu aşamasında bu test, Beta olarak adlandırılabilir. Ancak geliştirici firmanın bu yöndeki tavrı, gelecekte gerçek Beta testlerinin de olabileceği yönünde sinyaller verdi. Geliştirici firma 343 Industries, bu teknik test ile serverların yoğun trafik altındaki performansını ve oyundaki botların gerçek insan oyunculara verdiği tepkileri incelemeyi hedefliyor.

Beta programına katılmak için 343 Industries, yalnızca Xbox Insider programına dahil edilmiş oyunculardan bir form doldurarak başvuru yapmalarını istemişti. Bu formu dolduran kişilerin de yalnızca bir kısmı programa dahil edildi ve dahil edilen kişilere bilgilendirici bir e-mail iletildi. İletilen bu e-mail’e göre de oyuncuların Halo istatistiklerini, mesajlarını vs. görebildiği internet sitesi Halo Waypoint’e gitmesi gerekiyordu. Ancak bu kısımda bazı aksilikler yaşandı.

Beta testinin kullanıma açılması planlanan Perşembe gününde insanlardan gelen yoğun trafik sebebiyle Halo Waypoint sitesi çöktü ve oyuna giriş yapılamadı. Bunun üzerine alınan aksiyona göre de yalnızca Beta testine katılacak kişilerin ulaşabileceği ikinci bir internet sitesi oluşturularak linkler bu kişilere iletildi. Bu sayede ancak Cuma günü Beta programı başlayabilmiş oldu. Yine de oyun düzeldikten sonra bile gelen yoğun talep sebebiyle sosyal medyada bazı oyuncular 8, 9 saatlik ve hatta daha fazla bekleme süreleriyle karşılaştığını bildirdi. Oyunculara bu test ile iyi bir oyun deneyimi sunmak yerine serverlarının kapasite durumunu incelemeyi ön plana alan geliştirici firmanın neden bu teste Beta demekten kaçındığı da bu şekilde anlaşılmış oldu.

Cumartesi ve testin son günü olan Pazar günü yaşanılan sorunları büyük ölçüde çözen geliştirici firma 343 Industries, oyunu ile ilgili oldukça olumlu geri bildirimler topladı. Her ne kadar aynı firma tarafından geliştirilen serinin son oyunları Halo 4 ve Halo 5 oyuncularda hayal kırıklığı yaratsa da Halo Infinite beklenilen “Halo” hissiyatını sağlamış görünüyor.

Oyuncularda aranan “Halo” hissiyatının oluşmasındaki özelliklerden biri tabanca kullanımının yarattığı tatmin hissi ile çok hızlı bir şekilde ana silahtan tabancaya geçiş yapılabilmesi olduğu ve bu sayede yedek silah tanımının hakkının verildiği belirtildi. Aynı zamanda yalnızca bazı silahlar bu testte açık olsa da klasik pompalı tüfeğin testte yer almaması da oyuncularda tedirginlik yarattı. Yine de testte sunulan silahlar genel olarak beğenilmişe benziyor. Oyunculardan gelen eleştirilerin bir tanesi de oyunun beklenenden yavaş olduğu oldu. Oyunun daha yavaş bir aksiyon sunduğu söylense de aksiyonun beğenilmesi bu eleştirileri de arka plana attı.

Halo Infinite ile ilgili daha önce gösterilen videolar genel olarak beğenilmemişti ve bu durum da oyuncuların beklentilerini düşürmesine sebep oldu. Ancak bu testin genel olarak oyuncular tarafından oldukça olumlu tepki alması oyuncuları tekrardan heyecanlandırdı. Ne olursa olsun büyük ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan ve bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite’in çıkış tarihi henüz netleşmese de bu senenin son aylarında çıkış yapması bekleniyor.