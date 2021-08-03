Oyun
Halo Infinite’in Beta testi umut verdi!
Microsoft ve Xbox’ın önemli oyun serilerinden Halo, yeni oyunu Infinite ile oyuncularla buluşmaya hazırlanırken oyun bu hafta sonu önemli bir testten geçti. Oyunlarının Beta sürümünü halka açan geliştirici 343 Industries oyunculardan geri bildirim topluyor.
343 Industries, her ne kadar bunu Beta olarak adlandırmak yerine teknik test veya “uçuş” olarak adlandırmak istese de oyun, artık geliştirmesinin bu aşamasında bu test, Beta olarak adlandırılabilir. Ancak geliştirici firmanın bu yöndeki tavrı, gelecekte gerçek Beta testlerinin de olabileceği yönünde sinyaller verdi. Geliştirici firma 343 Industries, bu teknik test ile serverların yoğun trafik altındaki performansını ve oyundaki botların gerçek insan oyunculara verdiği tepkileri incelemeyi hedefliyor.
Beta programına katılmak için 343 Industries, yalnızca Xbox Insider programına dahil edilmiş oyunculardan bir form doldurarak başvuru yapmalarını istemişti. Bu formu dolduran kişilerin de yalnızca bir kısmı programa dahil edildi ve dahil edilen kişilere bilgilendirici bir e-mail iletildi. İletilen bu e-mail’e göre de oyuncuların Halo istatistiklerini, mesajlarını vs. görebildiği internet sitesi Halo Waypoint’e gitmesi gerekiyordu. Ancak bu kısımda bazı aksilikler yaşandı.
Beta testinin kullanıma açılması planlanan Perşembe gününde insanlardan gelen yoğun trafik sebebiyle Halo Waypoint sitesi çöktü ve oyuna giriş yapılamadı. Bunun üzerine alınan aksiyona göre de yalnızca Beta testine katılacak kişilerin ulaşabileceği ikinci bir internet sitesi oluşturularak linkler bu kişilere iletildi. Bu sayede ancak Cuma günü Beta programı başlayabilmiş oldu. Yine de oyun düzeldikten sonra bile gelen yoğun talep sebebiyle sosyal medyada bazı oyuncular 8, 9 saatlik ve hatta daha fazla bekleme süreleriyle karşılaştığını bildirdi. Oyunculara bu test ile iyi bir oyun deneyimi sunmak yerine serverlarının kapasite durumunu incelemeyi ön plana alan geliştirici firmanın neden bu teste Beta demekten kaçındığı da bu şekilde anlaşılmış oldu.
Cumartesi ve testin son günü olan Pazar günü yaşanılan sorunları büyük ölçüde çözen geliştirici firma 343 Industries, oyunu ile ilgili oldukça olumlu geri bildirimler topladı. Her ne kadar aynı firma tarafından geliştirilen serinin son oyunları Halo 4 ve Halo 5 oyuncularda hayal kırıklığı yaratsa da Halo Infinite beklenilen “Halo” hissiyatını sağlamış görünüyor.
Oyuncularda aranan “Halo” hissiyatının oluşmasındaki özelliklerden biri tabanca kullanımının yarattığı tatmin hissi ile çok hızlı bir şekilde ana silahtan tabancaya geçiş yapılabilmesi olduğu ve bu sayede yedek silah tanımının hakkının verildiği belirtildi. Aynı zamanda yalnızca bazı silahlar bu testte açık olsa da klasik pompalı tüfeğin testte yer almaması da oyuncularda tedirginlik yarattı. Yine de testte sunulan silahlar genel olarak beğenilmişe benziyor. Oyunculardan gelen eleştirilerin bir tanesi de oyunun beklenenden yavaş olduğu oldu. Oyunun daha yavaş bir aksiyon sunduğu söylense de aksiyonun beğenilmesi bu eleştirileri de arka plana attı.
Halo Infinite ile ilgili daha önce gösterilen videolar genel olarak beğenilmemişti ve bu durum da oyuncuların beklentilerini düşürmesine sebep oldu. Ancak bu testin genel olarak oyuncular tarafından oldukça olumlu tepki alması oyuncuları tekrardan heyecanlandırdı. Ne olursa olsun büyük ve tutkulu bir hayran kitlesine sahip olan ve bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite’in çıkış tarihi henüz netleşmese de bu senenin son aylarında çıkış yapması bekleniyor.
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Kripto Para
En çok oynanan kripto para oyunları
Kripto paralar, blok zinciri teknolojisi ve NFT’ler yaygınlaştıkça bununla birlikte kripto para bağlantılı oyunlar da popülerleşiyor. Bu sayede bir çok gaming token’ından da yüksek kazançlar elde edilebiliyor. Üstelik bazı oyunlar da oynadıkça kullanıcılarını kripto paralar ile ödüllendirerek oyunculara gelir elde etme imkanı sunuyor. Bu durum da bir çok oyuncunun ilgisini çekerek eğlenceli kripto oyunları için bir arayış başlatıyor. Sizin de arayışınıza faydası olmasını umduğumuz en popüler kripto oyunlarından bu yazımızda bahsedeceğiz.
Kripto oyunlarının tarihi çok eskilere gitmese de blok zinciri teknolojisinin ve NFT’lerin hızla yaygınlaşması ile kripto oyunları da hızla gelişerek “gaming” arenasında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süreçte bir çok kripto para bağlantılı oyun piyasaya sürülse de sadece ufak bir kısmı diğerlerinden sıyrılmayı başarıp oyuncular tarafından kabul edildi.
Geliştiricilerin kripto paralar ile oyunları buluşturduğu ortak nokta genellikle oyun içi ekonomiler oluyor. Blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu oyun içi ekonomilerde oyuncular, bağlantılı kripto paraları kullanılarak kimi NFT özelliği de taşıyan oyun içi eşyaları satın alma, satma ve takaslama imkanına sahip oluyor. İsterlerse de bu oyunlardan gerçek paraya çevirebilecekleri ödüller de elde ediyorlar. Henüz hala başlangıç aşamasında olan kripto oyunlarının gelecekte çok daha yaygın olması ve neredeyse her oyunun bir şekilde kripto paralar ile bağlantılı olması bekleniyor.
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Axie Infinity – AXS
Kripto parası AXS’nin Temmuz ayı içerisinde yaşadığı artışın da etkisiyle oyuncu sayısını çok hızlı bir şekilde arttırarak rakiplerini geride bırakan Axie Infinity, Pokemon’dan ilham alınarak geliştirilen çizgi film grafiklerine sahip bir oyun. Oyun içerisinde oyuncular, Axie ismi verilen bir nevi Pokemon’a benzeyen sevimli yaratıklarını geliştirip, diğer oyuncularla savaştırarak günlük verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve aynı zamanda ister sıfırdan büyüterek ister oyunun sunmuş olduğu marketten Ethereum ile yeni Axie’ler satın alarak ekiplerini büyütüyorlar. Aynı zamanda oyuncular, geliştirdikleri Axie’leri nadirliğine göre 350 dolardan başlayan fiyatlarla oyun içi markette satabiliyorlar. Aynı şekilde oyuna başlayabilmek için de bu Axie’lerden en az 3 adet satın alarak bir başlangıç yatırımı yapılması gerekiyor.
ABD’li milyarder Mark Cuban tarafından da destek alan Axie Infinity, kısa süre içerisinde kripto oyunları arasında zirveye oturdu. Bu oyuna başlamak ile ilgileniyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Decentraland – MANA
2020 yılında çıkan ve oldukça beğenilerek kripto oyunlar arasında zirveye oynayan oyunlardan biri de Decentraland oldu. Ethereum altyapısını kullanan Decentraland, oyuncuların diledikleri gibi keşfedip diğer oyuncularla etkileşime girebildiği merkeziyetsiz ve özgürlükçü 3 boyutlu bir dünya sunuyor. Bu yönüyle önemli bir potansiyele sahip olan oyunda oyun geliştiricileri de oyun içerisinde kendilerine ait bir kara parçası satın alarak geliştirdikleri oyunları Decentraland evreninde diğer oyunculara sunabiliyor. Oyun kendi içerisinde ise MANA ismini kullanan kripto parayı kullanıyor. Merkeziyetsiz yapısını öne çıkaran Decentraland, gelişmeye ve bünyesine farklı oyuncular katmaya devam ediyor.
The Sandbox – SAND
The Sandbox, aslında 2012 yılında ortaya çıkmış bir mobil oyun olsa da son aylarda attığı adımlar ile kripto oyunlar arasına sağlam giriş yapmış bir oyun haline geldi. Oyunun 2021 yılında çıkacak olan yeni versiyonu ile blok zinciri üzerinde çalışan 3 boyutlu bir oyun haline gelecek. Piksel tabanlı grafiklere sahip olan The Sandbox, oyunculara diledikleri gibi tasarlayıp, geliştirebildikleri bir çevre sunuyor. Bu yönüyle oyun Minecraft benzeri grafiklere ve mekaniklere sahip olduğu söylenebilir. Ancak ek olarak kullandığı blok zinciri teknolojisi ile oyunculara geliştirdikleri kara parçalarını ve ürünleri SAND ismiyle geçen kripto para aracılığıyla satın alma ve satabilme imkanı sunuyor. Henüz başlayacak Alpha testleri için sattığı NFT varlıkları ve kara parçalarıyla milyon dolarlar kazanan oyun, The Walking Dead gibi markalar ile Square Enix ve Gemini gibi önemli partnerleri sayesinde kripto oyunlar arasında yer alan en önemli oyunlardan biri haline geldi.
🤩 These last 24 hours, we've broken ALL records @TheSandboxGame 🔥 (updated)
🔹8.9M $SAND Total Sale Volume
~$5.9M USD worth of virtual real-estate LAND #NFTs
🔹6,124 unique LAND owners in our community
🚀2021 is the Year of the #Metaverse, do you own your piece of it yet? pic.twitter.com/FkesKgusKF
— Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) April 16, 2021
My Neighbor Alice – ALICE
Oyun içi kripto parası ALICE’in listelendiği ilk günde yarattığı sansasyon sebebiyle büyük beklenti yaratan My Neigbor Alice henüz çıkmamış olsa da yalnızca ilk ALICE yatırımcılarına Ocak 2021’deki erken erişim testlerine katılım imkanı sunuldu.
My Neigbor Alice de diğer rakipleri Decentraland ve The Sandbox’a benzer şekilde oyuncuların adalar satın alarak oyunculara adalarını istedikleri şekilde inşa etme ve geliştirme imkanını sunuyor. Yine diğer rakipleri gibi çoklu oyuncu özelliği barındıran My Neighbor Alice, diğer insanlarla tanışmanızı ve etkileşime girebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda oyun içerisinde de heyecan verici bir öyküyü deneyimlemenizi vaat ediyor. Oyunlaştırılmış bir finans sistemine ve kullandığı blok zinciri teknolojisi sayesinde gerçeğe dönüştürülebilir bir ekonomiye sahip olan My Neighbor Alice’in 2022’nin İlkbahar’ında çıkış yapması bekleniyor.
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Kripto Para
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Kripto para piyasasındaki negatif haberler ve fiyatlamalara rağmen olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Özellikle son 1 ayda blok zinciri tabanlı oyunlarda önemli gelişmeler yaşanıyor ve çıkan yeni oyunların gösterdiği yükseliş ve başarılar dikkatlerden kaçmıyor. Kripto koleksiyonerlerinin ilgi gösterdiği NFT’lerin popülerliği yavaş yavaş arkamızda kalsa da bu alanı Axie Infinity gibi oyunlar canlı tutmaya devam ediyor. Peki nedir bu Axie Infinity?
İçindekiler
Axie Infinity nedir ve Tokenları neler?
Axie Infinity, geliştiricilerinin tabiriyle Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen, oynayan herkesin son 1 ayda %1600 artış gösteren AXS token’dan kazanabildiği, sevimli çizgi film grafiklerine sahip üs tabanlı bir oyun. Temel olarak oyuncular, kendi üslerinde Axie ismi verilen şirin canavarlarını geliştirerek, onları sıra tabanlı savaşlarda kullanırlar ve yolculuklarına başka Axie’ler dahil ederek veya onları bebeklikten geliştirerek ekiplerini büyütürler, bunun karşılığında da Smooth Love Potion (SLP) adı verilen tokendan elde etme olanağına sahip olurlar.
Axie Infinity Shards (AXS) token, oyunun oyun içi işlemlerde kullanılan kendi idari token’ıdır. SLP ve AXS, Binance, Kucoin, Huobi, FTX gibi büyük kripto para alım satım platformlarında listelenmiştir. Son 1 aydaki yükselişiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır. 26 Haziran tarihinde 3 Dolardan fiyatlanan AXS 27 Temmuz tarihinde 53 Dolarları görmüş ve bugün 28 Temmuz itibariyle 45-50 dolar bandında fiyatlanmaktadır.
Oyun geliştiricilerinin de AXS token’ı geliştirmek amacıyla tokenlarını tutan kişilere çeşitli fırsatlar sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde AXS token ile oyun içi işlemler sınırlı olsa da gelecekte AXS token sahipleri, oyun ile ilgili kararlarda ve oyunun geliştirilmesinde oy verme hakkına sahip olacaklar. Bununla birlikte daha fazla AXS token elde edebilmek için staking seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. Oyun marketinde de günümüzde işlemler Ethereum ile gerçekleşiyor olsa da gelecekte AXS ile de işlemler yapılabilecek. Geliştiriciler, zaman içerisinde yönetimi topluluğa devretmek için yavaş yavaş merkeziyetsiz otonom bir kuruluş (DAO) olmayı planlamaktadır.
300 Ethereum karşılığı satılan Axie…
Oyun, temelde Ethereum blok zincirinde çalışıyor. Ancak Ethereum’un yüksek komisyon ücretlerini düşürmek ve işlem gecikmelerini önlemek için yan zincir olarak Ronin’i kullanıyor. Tüm oyun içi eşyalar NFT olarak oyunun kendi marketinde tanıtılıyor ve gerçek para karşılığında alınıp, satılabiliyor. Hatta bu Axie’lerden bir tanesi geçtiğimiz aylarda 300 ETH yani bugünki fiyatlama ile 700.000 Dolar civarında bir fiyat ile kendisine alıcı buldu.
✨A new record! ✨
300 ETH for triple mystic Axie, Angel!
Mystic Axie overview 👇https://t.co/ZISLRJmJwl pic.twitter.com/3FHx4a76xu
— Axie Infinity (@AxieInfinity) November 6, 2020
Axie’ler 350 dolardan başlıyor…
Oyuncuların, bu oyuna başlamak için çekincelerinden en önemlisi de şüphesiz ki oyunun başlangıç için maddi bir yatırım gerektiriyor olması. Oyuna başlamak için daha önce de bahsettiğimiz Axie’lerden 3 tane edinerek bir ekip kurmanız gerekiyor. Axie’ler oyunun marketinden satın alınabiliyor ve bir tanesinin fiyatı 350 Dolar’dan başlıyor. Dolayısıyla bir ekip kurmak için en az 1000 Dolar civarında bir başlangıç yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yatırım ise size başka Axie’lere sahip olabilme ve oyun için ödüller ile geri dönüş sağlıyor. Ayrıca satın alınan Axie’leri tekrar satabileceğinizi de unutmayın. Bu özellikler ile yapılan bu harcamayı bir yatırım olarak görmek daha anlamlı olacaktır.
Nasıl oynanır?
Marketten Axie’lerinizi satın alabilmek için bir Ronin cüzdanına ve Ethereum adresine ihtiyacınız var. Ronin cüzdanınızı ayarladıktan sonra bu cüzdana Ronin Bridge kullanarak Ethereum transfer ediyorsunuz ve transfer ettiğiniz bu Ethereum’lar burada Wrapped Ethereum’a (WETH) dönüşüyor ve bunları kullanarak marketten alışveriş yapabiliyorsunuz.
Oyunu oynayabilmek için öncelikle Axie Infinity’nin internet sitesinden bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra oyunu oynayacağınız platforma indirebilirsiniz. Günümüz itibariyle oyunu PC, Mac veya Android cihazlara apk olarak indirebilirsiniz. Oyunun beta sürümü, IOS cihazlarda da Apple’ın Testflight programının bir parçası olarak yer alıyor. Ancak bu sürüme olan ilgi sebebiyle IOS cihazlardan şu an için daha fazla oyuncu kabul edilmiyor. Yine de siz hangi platformda oynayacaksınız oynayın, Ronin cüzdanınızı kendi oyun hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor ve oyunu oynayabilmek için satın aldığınız Axie’lerinizi cüzdanınızdan oyuna aktarmalısınız.
Özetle
Axie Infinity, Sky Mavis oyun stüdyosu tarafından geliştirilen pokemon mekaniklerine sahip, oynadıkça para kazanma imkanı sunan ilgi çekici bir oyun. Özellikle bu senenin Haziran aynın son günlerinden itibaren oldukça yayılmış durumda. Oyunun bu kadar değer kazanmasında da NBA basketbol liginden Dallas Mavericks takımının sahibi Amerikalı milyarder Mark Cuban’ın 7.5 Milyon Dolar ile oyuna katıldığını duyurmasının önemli etkisi oldu. Sky Mavis ise ana oyun dağıtıcı firmalarından biri olan Ubisoft tarafından da destekleniyor. Oyunun geniş çevreye yayılması bazı server problemlerine sebep olsa da geliştirici ekip sunmuş oldukları yol haritasına bağlı olarak geliştirmelerini sürdürüyor.
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