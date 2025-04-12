Türkiye’nin başkentinde elektrikli otomobil kullanıcılarını rahatlatan, şehir trafiğinde büyük bir sorunu ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki elektrikli otomobil şarj yeri problemini çözüme kavuşturacak bir karar aldı. Artık fosil yakıtlı araçlar bu özel şarj alanlarını işgal edemeyecek. Böylece elektrikli otomobil sahipleri, araçlarını şarj ederken park yeri bulma derdinden kurtulacak. Bu karar, özellikle son yıllarda hızla artan elektrikli otomobil kullanıcılarının trafikte yaşadığı şarj yeri sıkıntısına adeta ilaç gibi geldi!

Elektrikli Otomobil Şarj Yerleri Fosil Yakıtlı Araçlara Kapatıldı!

Elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşması, beraberinde altyapı sorunlarını da getirmişti. Ankara’da pek çok elektrikli otomobil şarj yeri uzun süredir fosil yakıtlı araçlar tarafından işgal edilerek, sürücülerin şarj işlemini yapmasını engelliyordu. Neyse ki Ankara UKOME, bu adaletsizliğe son verecek somut bir adım attı ve elektrikli otomobil sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Karar kapsamında, başta Çankaya ve Altındağ gibi merkezi bölgelerdeki elektrikli otomobil şarj yeri alanları artık sadece elektrikli otomobil kullanıcılarına tahsis edilecek. Bu alanlara benzinli veya dizel araçların park etmesi yasaklandı. İşaret levhaları ile desteklenecek bu uygulama, Ankara sokaklarında yeni bir düzenin habercisi olacak. Böylece elektrikli otomobil sahipleri, şarj istasyonuna geldiklerinde yer bulamama sorunuyla daha az karşılaşacak.

Bu kararın arkasındaki isimlerden biri de uzun süredir Ankara’da elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulumları gerçekleştiren Neva İç ve Dış Ticaret A.Ş. oldu. Şirket, yaşadığı ticari kayıplar nedeniyle konuyu belediye gündemine taşıdı ve UKOME aracılığıyla bu adımı resmileştirdi. Böylece Ankara’daki 65 farklı noktadaki elektrikli otomobil şarj yeri artık koruma altına alındı.

Alınan bu karar ile Çankaya’nın Tunalı Hilmi Caddesi, Bahçelievler 7. Cadde, Maltepe Necatibey Caddesi ve Mustafa Kemal Mahallesi gibi merkezi lokasyonlarında elektrikli otomobil şarj yeri artık sadece şarj işlemi yapan araçlara açık olacak. Trafik işaret levhaları altında “Şarj edilen araç harici park etmek yasaktır” yazısı ile net bir şekilde belirtilecek. Böylece elektrikli otomobil kullanıcılarının şarj erişimi daha adil ve sorunsuz bir hale gelecek.

Şehir içi ulaşımda çevreci dönüşüm adına atılan bu adım, hem doğa dostu araçları teşvik edecek hem de elektrikli otomobil sahiplerinin günlük hayatını kolaylaştıracak. Türkiye genelinde elektrikli otomobil şarj yeri düzenlemelerinin artması, sektörün büyümesine de ivme kazandıracak gibi görünüyor.

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