Razer Cumartesi günü oyun el konsolu Edge ve Edge 5G’yi tanıttı. Edge, Ocak 2023’te ABD pazarına girecek ve 399,99 dolara mal olacak. Edge 5G yalnızca ABD’li internet servis sağlayıcısı Verizon aracılığıyla kullanılabilecek.

Edge ve Edge 5G arasında donanım açısından çok az fark var. Edge 5G, 5G ağlarına bağlanmayı sağlayan bir e-sim içeriyor. Ayrıca, her iki cihaz da Android 12 ile çalışıyor ve Xbox Cloud Gaming veya Nvidia GeForce Now üzerinden oyun akışı sağlıyor. Kumandadan dışarı kayabilen 6,8 inçlik bir tablettir ve ekran 2.400×1.080 piksel çözünürlüğe sahiptir. Razer, Edges’in PC oyunları yerel olarak yayınlandığında Steam Link uygulaması aracılığıyla 144 fps’ye kadar kare hızına ulaşabileceğini söylüyor. Qualcomm G3X Gen 1 ile gelen cihazlar, 8GB Lpddr5 çalışma belleği ve 128GB depolama alanı içeriyor.

Kontrolör, 3,5 mm jak içeren Kishi V2 Pro’nun değiştirilmiş bir versiyonudur. Oyun kumandası şimdilik ayrı olarak satışa sunulmayacak. Edge ve Edge 5G, Bluetooth 5.2 gibi bağlantı seçeneklerine sahip. Cihazlar ayrıca Wi-Fi 6E’yi de desteklemektedir. Ayrıca, Edges 5 megapiksel ön kameraya ve 5.000 mAh bataryaya sahiptir.

Ayrıca bkz: Google Play Store’un Yeni Görünümü Gelecek Yıl Geliyor!

Yalnızca Wi-Fi üzerinden çalışan standart Edge’in fiyatı 399,99 dolar olarak satışa çıkacak. Ayrıca bir dizi Razer Hammerhead True Wireless kulaklıkla birlikte gelen 499,99 dolarlık bir ‘Founders Edition’ da satışa sunulacak. Edge 5G yalnızca Verizon aracılığıyla satışa sunulacak. Maliyetin ne kadar olacağı daha sonra açıklanacak.