BidenCash adlı bir karanlık web pazarı, 1.2 milyondan fazla kredi kartının ayrıntılarını çevrimiçi olarak yayınladı.

BleepingComputer tarafından yayınlanan bir rapora göre, sızıntıda kart numaraları, son kullanma tarihleri, CVV numaraları, kart sahibi isimleri, banka isimleri, kart türleri, fiziksel adresler, e-posta adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları ve telefon numaraları gibi bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler siber suçluların finansal dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı yapmaları için yeterli.

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Kartların çoğunluğu ABD’den gelirken, diğerleri Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Avustralya, İspanya ve Çin’den geliyordu. Bazı kartların süresi 2023’ten önce dolmazken, diğerleri 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak.

Sızıntı, BidenCash’in orijinallerinin dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırısına uğramasının ardından yeni mağaza alanları için yaptığı bir tanıtım kampanyası gibi görünüyor. Siber suçlular daha geniş bir erişim sağlamak için URL’leri halka açık bir web alanının yanı sıra çeşitli bilgisayar korsanlığı ve kartlama forumları aracılığıyla dağıttı.

Bunun gibi karanlık web kredi kartı dökümleri genellikle dolandırıcılıktır, çünkü diğerleri yalnızca sahte veriler veya yeni bir isim altında paketlenmiş eski dökümlerden geri dönüştürülmüş veriler içerir. Ancak siber güvenlik firması D3Labs, kredi kartlarının yaklaşık %30’unun güncel olduğunu, yani yaklaşık 350.000 kartın hala geçerli olabileceğini doğruladı.

Kredi kartınızı bilgisayar korsanlarından korumak için, kart bilgilerinizi girdiğiniz web sitesinin gerçekliğini her zaman doğrulayın. Ayrıca, herhangi bir şüpheli işlem görürseniz derhal bankanızla temasa geçin, böylece kartı bloke edebilirler.