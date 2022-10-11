AMD geçtiğimiz çeyrek için gelir tahminini düşürüyor. Şirkete göre bu durum, PC pazarındaki hayal kırıklığı yaratan talepten kaynaklanıyor ve bu da daha az CPU tedarik etmesine neden oldu. Şirket son çeyrek rakamlarını 1 Kasım’da yayınlayacak.

AMD, şirketin geçen çeyrekte yaklaşık 5,6 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. Bu rakam, bir yıl önceki aynı döneme kıyasla yüzde 29 daha fazladır. Bununla birlikte, şirket gelirinin yıllık bazda yüzde 55 artmasını bekliyordu. AMD’ye göre, ilk üç aylık rakamlar, AMD’nin Ryzen işlemcilerini içeren müşteri bölümünden beklenenden daha düşük geliri yansıtıyor. Şirket bu bölümden elde edilen üç aylık gelirin bir yıl öncesine göre yüzde 40 azalarak bir milyar dolara düşmesini bekliyor.

Ayrıca bkz: Meta, WhatsApp İçin Gruplardaki Katılımcı Sayısını Artırıyor!

Yonga üreticisi bu gelir düşüşünü “beklenenden daha zayıf bir PC pazarına” bağlıyor. Sonuç olarak, şirket beklenenden daha az sayıda işlemci teslim etti. Şirket ayrıca tedarik zincirinde “önemli stok düzeltmelerinden” de söz ediyor. AMD’nin veri merkezi, oyun ve yerleşik bölümlerinin satışları beklentileri karşıladı.

Şirketin üç aylık rakamları henüz resmi değil. Bunlar, şirketin halihazırda sahip olduğu bilgilere dayanan ön tahminlerdir. AMD son çeyrek rakamlarını 1 Kasım’da açıklayacak ve bu tarihte hissedarlarla bir telekonferans düzenleyerek daha fazla açıklama yapacak.

PC donanımına olan talep bir süredir düşüyor. Bu durum kısmen yüksek enflasyon gibi mevcut ekonomik belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. AMD CEO’su Lisa Su da PC pazarındaki düşük talebin “makroekonomik koşullardan” kaynaklandığını bildirdi. Intel ve Nvidia da sırasıyla işlemci ve ekran kartlarına yönelik talebin düştüğü uyarısında bulundu.