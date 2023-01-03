Hoonigan ve DC Shoes kurucu ortağı profesyonel ralli sürücüsü Ken Block, Utah’taki evinin yakınında motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Block, yarış dünyasını yasa boğdu diyebiliriz. Hoonigan Industries, sosyal medya kanallarında yayınlanan bir açıklamada Block’un ölümünü doğruladı.

Yaşanan bu üzücü durum hakkında yapılan resmi açıklamada, “Ken Block’un bugün bir kar motosikleti kazasında vefat ettiğini doğrulayabilmemiz en derin pişmanlıklardan biri. Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir ikondu. En önemlisi, bir baba ve koca. İnanılmaz derecede özlenecek.” ifadelerine yer verildi.

Ken Block kimdir?

Block, 1984 yılında kaykay markası DC Shoes’u kurdu. Şirketi 2004 yılında sattıktan sonra Block, pazarlama yöneticisinden motor sporlarının en tanınmış isimlerinden birine geçti. Bir ralli arabasının direksiyonuna geçtikten sadece beş yıl sonra, Dünya Ralli ve Ralli Amerika podyum gördü ve RallyCross’ta beş kez madalya kazandı.

Tarihler 2008’i gösterdiğinde Block, Gymkhana videosunun ilkini YouTube’a yayınladı ve bu da onu dublörlük, sürüklenme ve çevresiyle yaratıcı bir şekilde etkileşime girmesini sağladı. Bir milyardan fazla görüntülemeden sonra, Hoonigan YouTube kanalı motor sporları tarihinin en popüler kanalı oldu.

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Block’un Nitro RallyCross serisindeki takım arkadaşı Steve Arpin ESPN’e verdiği demeçte; “Ken, bir vizyon alma ve onu gerçeğe dönüştürme yeteneğinde bir efsaneydi. Bir endüstri yarattı. Arkadaşlarına altın gibi davrandı ve işe koymak isteyenler için fırsatlar yaratacaktı. Bu dünyanın daha çok ihtiyaç duyduğu her şeydi ve gerçekten harika şeyler yapıyordu.” ifadelerini kullandı.

Yarış dünyasının ünlü isimlerinden olan Block, endüstrinin elçisi ve 2022’de karısı Lucy ve 16 yaşındaki kızları Lia ile birlikte Amerikan Ralli Birliği Şampiyonası’nda yarışan bir aile babasıydı.

Aksiyon sporları ikonu Travis Pastrana; “Bu yıl Ken çok mutluydu. Yarışlarda Lucy ile yarışmaktan ve kızının yarıştığı ve yarışların çoğunda çocuk sahibi olmaktan mutluydu. Çok az insan hayatlarında her şeyin bir araya geldiği noktaya gelir ve hepsini bu şekilde elinden almak yıkıcıdır.” ifadeleri ile ailesine başsağlığı diledi.