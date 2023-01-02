LG Electronics, CES 2023‘te kendi bünyesindeki bağımsız bir şirket olan CIC tarafından üretilen akıllı uyku bakım çözümü Breeze‘i sergileyecek. LG ayrıca 2023 için SC9 ve SE6 Dolby Atmos sound bar serilerini de tanıttı. Breeze, SleepWave Company tarafından geliştiriliyor. Peki, bu akıllı çözüm bizlere tam olarak neler sunuyor?

İçindekiler Akıllı Uyku Bakım Çözümü Breeze

Akıllı Uyku Bakım Çözümü Breeze

Breeze uyku kalitesini destekliyor, böylece tüketiciler kolayca uyuyabilir, uyku durumlarını gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve kontrol eder ve uykuya dalmalarına yardımcı oluyor. Breeze, beyin dalgalarını algılayan ve uyku sesleri çalan kablosuz bir kulaklığın yanı sıra uyku verilerini analiz eden ve uyku bakımı seçenekleri sunan bir uygulama ile gelecek.

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Kablosuz kulak setinin ergonomik tasarımı, uyurken bile sağlam ve hoş bir uyum sağlar. 6 g (tek tarafta) ağırlığıyla uzun süre takılması oldukça kolay görünüyor.

Kulaklık kılıfı, temiz ve bakımlı kalması için UV nanoteknolojisine sahiptir. UVnano, tehlikeli mikropları ortadan kaldıran “UV” (ultraviyole ışın) LED’i, ultraviyole ışık dalga boyunun bir birimi olan “nanometre” ile birleştirir.

Breeze, “beyin dalgalarına göre ayarlanmış ses”, “ninniler” ve doğa sesleri gibi “ASMR” (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) kullanarak müşterilerin uyumasına yardımcı olur.

Breeze’in yaklaşık 80 dahili sesi vardır ve müzik veya YouTube videolarıyla senkronize edilebilir.

Beyin dalgası senkronize seslerde, uykuyu teşvik eden beyin dalgaları oluşturmak için sol ve sağ beyinlerde farklı frekanslar duyulur. Derin uyku beyin dalgaları 0,5-3 Hz’dir.

Breeze, belirli bir frekansı tekrarlayan Statik Binaural Beat ve LG Electronics’ten Dinamik Binaural Beat gibi EEG’nize göre zamanlanan seslere sahiptir. Breeze, benzersiz bir teknoloji kullanarak müşterilerin beyin dalgalarını analiz eder ve uyku için ideal frekansı çalıyor.

Breeze uyku verilerini analiz ediyor ve iyileştirilmiş rutinler önerir. Ayrıca uygun uyku programları kullanarak uyku kalitesini artırıyor.

Breeze ayrıca EEG özelliğine sahip. Müşterinin beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak izleyerek, uykuya dalmadan kısa bir süre önceki bilinç durumu olan “hipnoz aşaması” ve uyku aşamasına karşılık gelen “REM uykusu”, “hafif uyku”, “derin uyku” ve “uyku sırasında” belirlenebilir. Uyanma gibi uyku aşamalarını hassas bir şekilde ölçüyor.

Breeze uyku ve uyanıklık zamanlarını, uyku duruşunu ve savrulmayı kaydeder. Ayrıca uygulamanın yüklü olduğu bir akıllı telefonda atılan günlük adımları da izler.

Breeze, kişiselleştirilmiş uyku bakımı çözümleri sunmak için uyku düzenlerini ve yaşam ortamı bilgilerini yakalar.

LG ayrıca, CES 2023’te deneysel ve yeni ürün ve hizmetlerini sergilemek için bir “LG Labs Zone” kuracak.