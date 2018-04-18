Güvenli e-ticaret altyapısı Turkcell iş ortaklarına kazandıracak

Turkcell, odağında güvenli e-ticaret odaklı düzenlediği Dijital İş Ortakları Zirvesi’nde ürün ve servislerinin geliştirilmesine katkı sağlayan şirketlerle bir araya gelerek dijitalleşme sürecinin yanı sıra iş ortaklığına getirdiği yenilikçi bakış açısını anlattı. Dijital operatör Turkcell’in bu yolculuktaki tüm paydaşlarının da hızlı aksiyonlar alabilmesinin öneminden bahsedildiği zirvede, şirketlerin kolaylıkla uygulamaya alabileceği Turkcell güvenli e-ticaret platformu öne çıktı. Bu platform sayesinde internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda, ödeme altyapısından tek numara ile üyelik girişlerine ve BiP’ten çağrı merkezi hizmetine kadar bir dizi çözüm sunuluyor.

Zirvenin açılışını yapan Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, müşterilerinin 1440 dakikasının her anında yanlarında olmak için çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Tüm alışkanlıklarımızın online ortamlara taşındığı günümüzde BiP, TV+, fizy, lifebox, Dergilik ve UpCall gibi uygulamalarımız sayesinde müşterilerimizle her geçen gün daha fazla temas halindeyiz. Amacımız 1440 dakikanın her bir anında onların yanında olmak. Bu dijitalleşmeyle birlikte internetten yapılan ticaret hacminin de son dönemde hızla arttığını gördük ve güvenli e-ticaret platformumuzu iş ortaklarımızın beğenisine sunduk. Turkcell’in bu yenilikçi platformunu kullanan internet sitesi veya uygulamalara Yaani üzerinden kullanıcı trafiği yaratılmasıyla başlayan güvenli ticaret süreci, Paycell ile güvenli ödeme altyapısıyla son buluyor. Hızlı giriş teknolojisi ile telefon numarası kullanarak üyelik girişi ve BiP’ten 7/24 müşteri hizmetleri kanalı da güvenli ticareti oluşturan diğer önemli araçlar olarak dikkat çekiyor. Bu sayede Turkcell servislerinin eşsiz deneyimini iş ortaklarımız da kendi müşterilerine yaşatarak uçtan uca güvenli dijital altyapıya sahip olacak.”

Turkcell’den iş ortaklarına özel çözüm: Hızlı giriş teknolojisi

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetlere imza atan Turkcell, finansal çözümler alanında sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini genişletirken güvenli e-ticaret platformu kapsamında geliştirdiği hızlı giriş teknolojisini dijital iş ortaklarıyla paylaştı. Mobil uygulama ve internet sitelerine üyelik girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren hızlı giriş teknolojisi, cep telefonu numarasını kullanıcı adı olarak kullanmanızı sağlayarak kişiye özel şifre üretiyor ve üye girişlerinin daha güvenli ve hızlı yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Yenilikçi fikirler Turkcell desteğiyle hayat bulacak

Turkcell, iş ortaklarının yenilikçi fikir ve modellerini hayata geçirilebilmesi için gerekli desteği sağlamak üzere üst düzey yöneticilerinin liderliğinde özel bir değerlendirme süreci başlattı. Turkcell’in altı genel müdür yardımcısının aktif katılımıyla oluşturulan Dijital Değerlendirme Komitesi, gelen iş fikirlerini değerlendirip projelerin hızla hayata geçmesi için gerekli aksiyon ve yatırım kararlarını alıyor.