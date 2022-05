Bloomberg‘den Mark Gurman, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max‘in Kilit Ekranı için her zaman açık görüntüleme moduna(Always-On Display) sahip olabileceğini bildirdi.

Gurman, en son “Power On” haber bülteninde, bu yıl Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 ve macOS 13′e gelecek bazı değişiklikleri özetledi. ‌iOS 16‌ için söylentilere göre yeni yetenekler arasında, “widget benzeri yeteneklere sahip duvar kağıtları” içeren gelişmiş bir Kilit Ekranı da bulunuyor. Kilit Ekranı iyileştirmelerinin, “her zaman açık” mod da dahil olmak üzere gelecekteki özelliklerin temelini oluşturduğu bildiriliyor. Gurman, ‌iOS 16‌’nın her zaman açık bir Kilit Ekranı için aktif olarak “gelecekteki desteği” içerdiğini söyledi.

iPhone 13 Pro modellerinin geçen yıl her zaman açık bir ekrana sahip olduğu söylentileri vardı, ancak bu özellik, Eylül 2021’de piyasaya sürülmeden önce görünüşe göre rafa kaldırılmıştı. Gurman, Apple’ın bu özellik ve “Always-On Display” üzerinde çalışmaya devam ettiğini iddia ediyor.

‌iPhone 13 Pro‌ ve ‌iPhone 13 Pro‌ Max, değişken yenileme hızlarına sahip LTPO panel teknolojisinin benimsenmesiyle sağlanan 120 Hz ProMotion ekranlarla gelen ilk iPhone’lardı. iPhone’un mevcut ProMotion ekranları, 10Hz ve 120Hz arasındaki ekran yenileme hızlarıyla sınırlıdır. Öte yandan Oppo ve Samsung gibi firmaların kullandığı LPTO paneller, statik bir görüntü izlerken veya cihaz inaktifken 1Hz’e kadar düşebiliyor.

İyi bağlantılara sahip ekran analisti Ross Young, “iPhone 14 Pro” ve “iPhone 14 Pro” Max’te kullanılan ProMotion ekranlarının aynı düşük 1Hz’e düşebilmesini “beklediğini” ve Apple’ı engelleyen donanım sınırlamasını etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını söyledi. ‌iPhone 13 Pro‌ modellerinde her zaman açık modu sunar. Yine de Gurman, iPhone 14 serisinin Eylül ayında duyurulmasına kadar bu özelliğin nihai kesintiyi yapmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.