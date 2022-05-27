Huawei Watch GT 3 Pro nihayet Türkiye’de satışa çıktı 46 mm titanyum kasalı ve 43 mm seramik kasa kullanan iki versiyon ile gelen GT 3 Pro şahsen şimdiye kadar kullandığım en gelişmiş ve en şık saat olmayı başarıyor. Bu inceleme yazımızda ise biraz saatin detaylarına ve video öncesi bize sunduğu deneyime göz atalım.

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Bizde bulunan versiyonun 46 mm titanyum ve titanyum kayış kullanılan 7.499 TL’lik versiyon olduğunu baştan söylemiş olalım.

Saat Gibi Akıllı Saat

Bir akıllı saatin tasarımsal olarak tam bir saat gibi olmasından yanayım. Kare ya da dikdörtgen tasarımlı saatler açıkcası benim hoşuma giden bir tür değil. Bu nedenle yuvarlak saat tasarımıyla gelen GT 3 Pro bu noktada artıyı alıyor. Fakat özelikle GT 3 ve GT 3 Pro ailesi gerçekte bir lüks saat izlenimi verebilen bir yapıda. Çin lansmanından sonra “Şahane bir saat” dediğim GT 3 Pro, etkinlikte teslim edildiğinde kutusunu açar açmaz tasarımdaki kronolojik gelişime göre Rolex vb. saatler gibi gerçekten şık ve değerli bir saat olduğunu hissettiriyor.

Satın almak istediğinizde 46 mm versiyonunu deri, spor ve bizdeki örnek gibi titanyum kayış tercih edebilirsiniz. Diğer versiyonlaryla beraber kıyasladığımda titanyum versiyonu tam manasıyla asil bir saat olmayı başarıyor. Hatta saatin deri ve spor kayışlarını da ayrıca -eğer satışı olursa- satın alıp o günkü tarzınıza göre uydurmak da mümkün. Ama titanyum kayış ile her tarza uygun şık bir görünüm sağlayacağı ise belli.

43 mm seramik versiyonunu test etmedim fakat etinlikte en azından tasarımsal olarak inceleme şansım oldu. Ki her ne kdar bu versiyon daha çok kadınlara yönelik olsa da bizim Eren başta olmak üzere birçok erkek tarafından da fazlasıyla sevildi. Beyaz seramik gerçekten farklı bir şıklık katmış. Ekran farkını da düşününce Huawei aslında GT 3 Pro ile beraber bizlere hangi versiyonu düşünürseniz düşünün en net tabirle şık ve havalı bir saat deneyimi sunuyor.

Hangi modeli seçerseniz seçin Gorilla Glass gibi koruma yerine dirket olarak safir cam kullanılan saattin derinize değen kısmında ise seramik kaplama ile geliyor. Titanyum + safir + seramik. Doğada bulunan en sağlam elementlerin yer alması saati çizilme ve düşürme durumlarından net bir şekilde koruyacak gibi görünüyor. Ki öyle de. Aynı zamanda seramik alt yüzey derinizde iz ya da rahatsızlık verebilecek tüm ihtimalleri de ortadan kaldırıyor.

Geniş ve Hızlı Ekran

Huawei Watch GT 3 Pro, bizdeki versiyonunda 1,43 inç bir yuvarlak ekran sunuyor. AMOLED tabanlı olan bu ekranda 433 x 433 piksel çözünürlük mevcut. Daha önce 60 hz ekrana geçiş yapan ve o bazı kaydırma hareketlerindeki tutukluğu yok eden Huawei, GT 3 Pro ile beraber oldukça akıcı, parlak güneş altında ve güneş gözlüğü de takarken bile net görülebilecek bir ekran üretmiş. Bir diğer yandan birazdan bahsedeceğim noktada su altında da rahat göründüğünü belirtelim 🙂

Donanım ve Sensörler

Bir akıllı saatin önemli yanlarından biri elbette sunduğu donanım ve sensör kabiliyeti. Üzerinde HUAWEI TruSeen 5.0+ desteği yer alan saattei ivmeölçer, jJiroskop, manyetometre, optik kalp atış hızı sensörü, barometre ve sıcaklık sensörü yer alan bir cihazdan bahsediyoruz. Fakat sadece bu sensörler değil, aynı zamanda konum takibini de yapabileceği bir donanıma da sahip. Huawei Watch GT 3 Pro ile GLONASS, Galileo, Beidou ve QZSS gibi farklı ülkelerin uydularından dünyanın neresinde olursanız olun doğru bir konum bilgisi alabilirsiniz. Bu hem spor yaparken rotanızı görebilmenizi sağlarken bir diğer yandan ormanlık alanda da bulunduğunuz noktaya dönmenizi sağlayabilir.

NFC desteği de sunan saatte ilerleyen dönemde İstanbulkart, temassız ödeme gibi işlemleri kullanabilecek olmak da önemli bir artısı olacak. Son olarak EKG verisi de ölçebilen saat, taşınabilir bir hastaneye dönmüş durumda 🙂

Son olarak üzerindeki hoparlör ve mikrofon ile elbette telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bunu da oldukça net bir şekilde yapabildiğini belirmeden geçmeyeyim.

HarmonyOS ile Akıcı Deneyim

Biliyorsunuz Huawei ülkemize HarmonyOS deneyimini şu an için bazı MatePad ve Watch modellerinde getirmişti. Huawei Watch GT 3 Pro ile de HarmonyOS 2.0 kullanan bir yazılım sunan cihaz App Gallery üzerinden sayısı her geçen gün artan uygulamarı direkt olarak saate kurabilirsiniz. Saatin mağazasında SOS, Petal Maps, Radyo ve spor uygulamaları yer alıyor. Ancak dilerseniz daha önce Watch 3 modelinde aktardığımız gibi APK kurulumu da yapabilirsiniz. Arayüzü sade ve kolayca kullanılabilen yapıda olan HarmonyOS, saat modellerinde keyifli bir deneyim sunuyor.

Akıllı Saatlerden En Büyük Fark: Batarya!

Huawei modellerini düşünmeden akıllı saatleri düşündüğümüzde genel olarak bir ya da iki gün giden batarya ömürlerinden bahsedilir. Huawei’nin ilk modellerinde LiteOS nedeniyle olduğu, uygulama çalıştırmadığı için iki haftalık ömrün normal olduğu da söyleniyordu. -Ki bunu ben de düşünüyordum.- Fakat HarmonyOS ile uygulama ve APK desteği alan modellerde değişmeyen batarya süresi Huawei Watch GT 3 Pro ile de oldukça iddalı. Normal kullanımda 14 gün, yoğun kullanımda 8 güne varan batarya ömrü vadeden saat, Watch 3 ve GT 3 modellerine göre bile daha iyi bir süre sunacağı şimdiden belli. En son 3 gün önce bataryasını doldurduğum saat şu anda bu yazıyı yazarken %75 oranında görünüyor. Buradan yola çıkarak 3 günde %25 batarya kaybı olduğunu düşünerek düz hesap yaparsak benim kullanımımda 12 gün gibi bir sonuç vereceği görülüyor.

Ancak bu batarya konusuna da itirazım var. Diğer saatleri her akşam şarja takma alışkanlığı varken 10 günü aşan bu batarya ömrü saati şarja takmanızı unutup bir gün saat kapalı geçmenize de yol açabiliyor 🙂 Gerçi bu versiyon ile gerçekten hızı arttırılmış bir kablosuz şarj imkanı mevcut. Watch 3 Pro’ya göre bile net hissedilen bir hızlı dolum Watch GT 3 Pro’da mevcut.

Böyle Spor Dalı Mı Varmış?

Huawei Watch GT 3 Pro’da 100’den fazla spor modu var. Bunların 19’u profesyonel, 6 egzersizi ise otomatik olarak algılayabiliyor. Örneğin uzun bir yürüyüşe çıktığınızda “Abi sen yürüyorsun istersen bunu detaylı kaydedelim” diye uyarı verebiliyor mesela 🙂 Bunu adım sayma, GPS takibi, nabız ve deri sıcaklığı takibi gibi detaylar ile birleştirerek size süre tutan bir üründen çok yanınızda sizinle beraber yürüyen bir koç gibi davranışa çevirebiliyor. Sizin sınırlarınızı anlayınca size uygun hedefler de verebilyor. Ki 100’den fazla spor derken neler varmış diye kontrol ettiğimde “Böyle bir spor dalı mı varmış?” diye düşündüğüm çok oldu.

Ancak Watch GT 3 Pro’yu diğer modellerden ayıran iki yeni özellik geliyor. Dalış ve golf takibi. Dalış noktasında 5 ATM basınç desteği ve IP68’in yanı sıra 30 metreye kadar serbest dalış desteği sunuyor. Bunu ise kaç metre daldın, en derin kaç metreye indin, yüzme sırasında oluşan derinlik değişimleri, nabız takibi gibi detaylar ile beraber veriyor. İster profesyonel ister hobi olarak yapın bu noktada oldukça iyi veri tuttuğunu biz Bodrum’da direkt olarak test etmiş olduk.

Golf ise her ne kadar uzak olduğum bir spor dalı olsa da vuruş hızı, vuruş temposu, geri dönüş süresi ve düşüş süresi gibi profesyonel vuruş verilerini size gösterlir durumda. Bir diğer yandan ilerleyen dönemde ülkemizdeki sahaların da geleceğini umduğum golf haritasını da saatten size gösterek daha detaylı bir veri sunabileceğini de belirtelim.

Bu Saat Olmuş!

Şimdiye kadar birçok farklı markanın akıllı saatlerini ve Huawei’nin tüm akıllı saat modellerini incelemiş ve kullanmış biri olarak şimdiye kadar kullandığım en gelişmiş ve en şık akıllı saati kullandığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kolay sağlık takibi, 14 güne varan pil ömrü, çok şık tasarım, istemediğim kadar spor modu derken bir akıllı saatten beklentimin fazlasını sunduğunu belirtmek istiyorum. Fiyat noktasında ise 5.499 TL ile 8.499 TL arasında değişen fiyatlardan alabiliyorsunuz. Fiyat bir akıllı saat için yüksek gelebilir, fakat kullanılan malzemeleri yazının başında saymıştım. Normal standartlarda 200 liraya da bir saat alabilirsiniz. Milyon dolarlık saatler de var. Bu Huawei Watch GT 3 Pro da akıllı saatler arasındaki en iyi ve en zariflerinden biri olduğunu düşünürsek, fiyat olarak da makul olduğunu görebiliyorsunuz.

Ama benim merak ettiğim nokta Watch 4 ve Watch GT 4 serisinde ne getirecekler acaba? Bakalım, onu da o incelemede konuşuruz 🙂

İnceleme Watch GT 3 Pro 9.3 Puan Huawei Watch GT 3 Pro şimdiye kadar denediğim en şık ve en gelişmiş akıllı saat oldu. ARTILARI Tasarım

Tasarım Sağlamlık

Sağlamlık Batarya Ömrü

Batarya Ömrü Uygulama Desteği EKSİLERİ Bazı dahili özellikler şu anda aktif değil Editörün Kararı Tasarım 0

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