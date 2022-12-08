Güneydoğu Asya’daki birçok teknoloji start-up’ı, bu yıl işçileri işten çıkardı. Çünkü makro ters rüzgarlar kayıpları artırdı ve risk sermayedarları yeni şirketleri pistlerini genişletmeye zorladı.

Geçen hafta, çevrimiçi pazar yeri Carousell, çalışan sayısının yaklaşık %10’unu işten çıkardığını duyurdu. Kasım ayında Endonezya’nın GoTo Grubu – araç çağırma devi Gojek ile e-ticaret pazarı Tokopedia’nın birleşmesi – çalışan sayısının yaklaşık %12’sini işten çıkardı. Her iki şirket de sebep olarak zorlu makroekonomik koşulları gösterdi.

Bu şirketler, Sea Group ve çalışan sayısını azaltan bölgedeki diğer şirketlere katıldılar. Yerel basına göre Sea Group, son altı ayda 7.000’den fazla çalışanı işten çıkardı.

Singapur merkezli e-ticaret marka toplayıcı Rainforest’ın CEO’su Jia Jih Chai, “Kurucular, 2024’ün sonlarına kadar yeterli pist olduğundan emin olmak için bu ortamda maliyetleri yöneterek ihtiyatlı davranıyorlar. Eğer henüz resesyona girmemişsek, bir resesyona girdiğimize dair işaretler var. Bu nedenle müşteri talebinin 2023’te daha yavaş olması muhtemel” dedi. Chai daha önce Carousell’de kıdemli başkan yardımcısı ve Airbnb’de genel müdürdü.

CEO Quek Siu Rui, Carousell çalışanlarına yazdığı bir notta “kritik hatalar” yapıldığını kabul etti. Covid’in iyileşmesi konusunda “fazla iyimser” olduğunu ve ekibini çok hızlı büyütmenin etkisini hafife aldığını söyledi. “Gerçek şu ki, harcamalarımızı ve işe alımlarımızı hızla artırdık. Ancak geri dönüşler beklenenden uzun sürdü.” diyen Quek, son birkaç ayda maliyet düşürücü önlemler alındığını ve Carousell’in liderliğinin gönüllü ücret kesintileri yapacağını da sözlerine ekledi.

İçindekiler Daha istikrarlı büyüme

Daha istikrarlı büyüme

Quek ayrıca, piyasa koşullarının iyileşip iyileşmeyeceği belirsiz olduğundan, şirketin bir grup olarak mümkün olan en kısa sürede kârlılığa ulaşmasının ihtiyatlı olduğunu söyledi. Carousell, 2020’deki gelirinin üç katına çıkmasına kıyasla 2021’de 49,5 milyon dolar ile %21’lik daha yavaş bir gelir artışı bildirdi. Bu arada GoTo, Ocak-Eylül dönemindeki kayıplarının arttığını gördü.

Silikon Vadisi muhabiri Alex Kantrowitz, “Şirketlerin Covid davranış değişikliklerinin sonsuza kadar süreceğini tahmin etmelerine şaşırdım. Açıkçası, restoranlara gitmenize, dışarıda arkadaşlarınızla takılmanıza izin verildiğinde, Netflix, Facebook, Shopify ve Amazon kullanımınız düşecektir. Öyleyse neden hepsi sonsuza kadar sürecekmiş gibi inşa ediyorlar?” dedi.

Endonezya merkezli Alpha JWC Ventures’ın kurucu ve yönetici ortağı Jefrey Joe da, “Önceden şirketler hızlı büyüme için tasarlanırdı. Bu nedenle, kuruluş güçlü büyümeden istikrarlı büyümeye geçerken değişikliklerin yapılması gerekir. Örneğin, pazarlama bütçesi kesilirse çok fazla pazarlamacıya ihtiyacınız olmayabilir.” dedi.

Antler’ın kurucu ortağı ve Asya yönetici ortağı Jussi Salovaara, şirketteki mevcut yatırımcıların da kuruculara kışa hazırlanmaları için aktif olarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Risk sermayedarları, kurucuları daha uzun bir podyuma sahip olmaları için zorluyor, dedi.

Joe, “Kuruculara gelecek yılın bu yıldan daha kolay olmayacağına hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Salovaara, “Bu şirketler operasyonel olarak iyi gidiyor olabilir. Hala biraz büyümeleri var. Kârlılığa yakın olabilirler, ancak gelecek için sürdürülebilir olduklarından emin olmaları gerekiyor.” diye ekledi.

Kantrowitz, teknoloji şirketlerinin işten çıkarmaların yalnızca başlangıcını gördüğünü söyledi. Küresel olarak, teknoloji şirketleri, özellikle ABD teknoloji devleri toplu işten çıkarmalar yapıyor. Örneğin, Meta yaklaşık 11.000 kişiyi işten çıkardı. Microsoft ise büyümedeki yavaşlama nedeniyle 1.000’den az kişiyi işten çıkardığını bildirdi.