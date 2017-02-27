Greenpeace Üyeleri Samsung’un MWC Sunumu Protesto Etti

Mobile World Congress kapsamında düzenlenen Samsung konferansına bir grup Greenpeace üyesinin yaptığı protesto damga vurdu.

Greenpeace üyeleri geri toplatılan milyonlarca Samsung Galaxy Note 7 telefonlarına dikkat çekti. Bir protestocu şirketin Avrupa Pazarlama Yöneticisi David Lowes konuşma yaparken sahneye çıktı. Protestocu şirketin logosunun ve geri dönüşüm simgesinin yer aldığı sarı bir bayrak açtı. Bayrakta ayrıca #GalaxyNote7 etiketi ve Rethink, Reuse, Recycle ifadesi yer alıyordu. Lowes ise protestocunun söylemek istediğini anladığını belirtti.

Sadece içeride değil aynı zamanda dışarıda da bazı gösteriler oldu. Dışarıda ise dev bir bayrak açıldı. Greenpeace’in İspanya sayfasından da bir açıklama geldi. Açıklamada şirketin 4.3 milyon adet telefonu ne yapacağını açıklaması gerektiği belirtildi. Ayrıca şirkete telefonları yenilemek yerine tamamen ellerindeki stoğun yok edilmesi gerektiği mesajı verildi.

Şirket geri çağırma sürecini son derece iyi yönetti. Ancak toplanan bu telefonlara ne yapılacağını henüz kimse bilmiyor. Bazı söylentiler bataryaların değiştirilerek bazı ülkede satılabileceği yönünde. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.