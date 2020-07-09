GÖRMEDEN PUAN VER 2 – Orta düzey tam kablosuz kulaklık testi!

2020 yılında gördüğümüz telefonların tasarımları kadar, artık içerisinde çalışan başlatıcılar da önemli olmaya başladı. Kullanıcılar sırf farklı bir arayüz deneyimi için akıllı telefonlarından vazgeçebiliyorlar. Peki bunu yapmak için illa telefonunuzu değiştirmeniz şart mı? Elbette değil. Bugünkü videomuzda, gündelik yaşamda kullanmaktan zevk duyduğum 5 Android başlatıcısını sizler için derledim.

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AIO Launcher

AIO Launcher- Uzun bir süredir kendi telefonumda da kullanmış olduğum “basitlik ve sadelik” üzerine kurulu Android başlatıcılarından biri. Animasyon efektleri üzerine kurulu, çeşitli temalarla zenginleştirilmiş başlatıcılar yerine her istediğim tek ekranda bulunsun, haberimi de okuyayım, hava durumuna da bakayım. Borsayı da takip edeyim tweet de atayım diyorsanız işinizi oldukça görecektir. Sekmeler halinde sıralanan ana ekranınız üzerinde telefonunuzda bulunan hafızanın doluluk oranı, sık kullandığınız uygulamalar, bildirimleriniz, aktif olarak başlatıcıdan kurabileceğiniz zamanlayıcı işlevi ve başlatıcıdan çıkmadan gerçekleştirebileceğiniz numara çevirici bulunuyor.

Decluttered launcher

Son dönemlerin popülerleşen akımlarından birisi minimalizm. Hayatın her dalında sadeleşmeyi telkin eden bu yeni akım, decluttered başlatıcısı ile akıllı telefonlarımıza da girmeyi başarıyor. Henüz erken erişimde olan yeni yazılım, size sadece istediklerinizi sunmak için tasarlanmış. Uygulama kurulum ekranında size dört adet uygulamayı ana ekrana eklemenizi istiyor. Siz de en çok kullandığınız dört uygulamayı seçiyorsunuz. Ana ekran beyaz tema üzerine yerleştirilmiş siyah yazılardan oluşuyor. En üst solda saat, en üst sağda ise tarih bulunuyor.

Bu kadarla kalacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil 😊. Basit jestlerle farklı fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Mesela, dört uygulamanın bulunduğu alandan, yukarıdan aşağıya çektiğinizde yine tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Biraz üstünden aynı hamleyi yaparsanız Google arama uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Sol ve sağ tarafa kaydırma jestlerini de yine uygulama ayarlarından ekleyebiliyor, istediğiniz her uygulamayı bu işlevler için tanımlayabiliyorsunuz.

Launcher iOS 14

Android kullanıcıları arasında hala bir kitlenin nasıl telefonumu iOS’e dönüştürürüm dediğini duyar gibiyim. iOS 14’de gördüğümüz başlatıcının neredeyse birebir diyebileceğimiz Launcher iOS 14, tamamen uygulamalardan oluşan bir ana ekran vadediyor. Yukarıdan bir parmak hamlesiyle karşımıza çıkan tavsiyeler panelinden tutun, ana ekranın en solunda bulunan araç takımlarına kadar her şeyi size sunabiliyor. Oldukça fazla fonksiyon sunan başlatıcımızda, uygulamalara uzun bastığımızda çeşitli işlevleri gerçekleştirebileceğimiz haptic touch sistemi bile çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, tamamen telefonunuzu iOS’a çevirmeniz için Assistive Touch ve Kontrol merkezini de başlatıcıya uyumlu olarak sisteme dahil etmenize izin veriyor.

Smart Launcher 5

Sadelikten öte, dibine kadar özelleştirme istiyorum. Her ayarını ben yapayım istiyorum diyenlere güzel bir başlatıcı önerisi geliyor. Senelerdir aslında kullanıcıların tercih ettiği ve sürekli kullanıcılarından aldığı geri dönüşlerle gelişmekte olan bir başlatıcı. Tüm işlevlerini kullanmak için yıllık 7 lira vermenizi tavsiye ediyorum. Keza, 18 TL’ye ömür boyu Smart Launcher 5’e sahip olabiliyorsunuz. Sonucunda ise, reklamları kaldırma, özelleştirilebilir simge paketleri, akıllı ekran kapatma, tam ekran modu gibi seçenekleri edinebilirsiniz.

POCO Launcher 2.0

POCO’yu bilenler bilir. Geçtiğimiz sene Xiaomi’den bağımsız hale gelen, fiyat/performans ürünleriyle öne çıkan bir teknoloji şirketi. POCO’nun kendi cihazlarında kullandığı başlatıcıyı Play Store’dan sahip olmanız mümkün. Yeni nesil başlatıcının genel görünüşü MIUI işletim sistemlerinde gördüğümüz başlatıcı sistemine oldukça benziyor. Uygulama çekmecesi alanının standart olarak karşımıza çıktığı POCO başlatıcısında, uygulamalar haberleşme, eğlence, fotoğraf, araçlar, haberler, okuma, alışveriş ve oyunlar gibi seçeneklerle A-Z’ye istifleniyor.. Aynı zamanda Poco Launcher’ın ayarlarından da açabileceğiniz renklerine göre simgeleri sınıflama özelliğimiz de mevcut. Açıkçası, kullanmış olduğum telefonları her kurduğum zaman, renk skalasına göre baştan dosyalama yapmam gerekiyor. Fakat Poco’nun başlatıcısı sayesinde böyle bir dertten kurtulmuş oldum. Çekmecenin alt kısmından renklerine göre uygulamalarıma daha kolay erişebildim.