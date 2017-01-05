GoPro Bu yıl Karma İsimli Dronunu Tekrar Satışa Çıkaracak

GoPro bugün yaptığı basın açıklamasıyla 2016 sonunda çıkardığı ve hemen geri topladığı Karma dronunu tekrar satışa çıkaracağını duyurdu.

GoPro, Karma’nın tekrar uçabilmesine yönelik yapılan testlerin devam ettiğini ve Şubat ayında bu geri dönüş için daha fazla bilgi vereceklerini duyurdu. 2016’nın Eylül ayında duyurulan 799 dolarlık insansız hava aracı Ekim ayında satışa çıkmıştı. Satılan araçlardan yaklaşık 2500 tanesi gökyüzünden yere çakılmıştı.

Kasım ayında şirket tarafından geri çağrılan araçlar henüz ölmedi. Şirket Karma’nın probleminin aracın bataryasından kaynaklandığı ancak bataryada problem olmadığını asıl bataryayı koruma yönteminde bir sıkıntı olduğunu açıkladı.

2016 yılı şirket için kötü giderken Karma’nın böyle bir problem yaşatması iyice durumları kötüleştirdi. Şirketin hisse fiyatları oldukça düştü. Karma’nın geri toplanmasından sonraki 3 haftalık süreç içerisinde %15’lik bir düşüş yaşandı.