GoPro, 360 Derece Çekim Yapabilen Yeni Kamerası Fusion’ı Tanıttı

Aksiyon kamerası piyasasında GoPro her ne kadar öncü olsa da bir türlü istediği gelirleri elde etmek zorlanıyor ve şirket buna bir çözüm arıyor.

GoPro istediği çıkışı Karma isimli drone ile ararken bu dronelarda yaşanan batarya problemi nedeniyle geri toplamak zorunda kalmıştı ve bu hatayı düzeltip yeniden piyasaya sürdü. Şirket şimdi de Fusion isimli 360 derece çekim yapan kamera modeli ile şansını deneyecek.

Fusion ile ilgili çok fazla detay paylaşılmadı ancak gördüğümüz kadarıyla sıradan bir tasarıma sahip. Orta kısmında dairesel bir lens bulunan kamera tek renkli ve sade bir tasarıma sahip. Kamera 5.2K’lık maksimum çözünürlüğe sahip. Ancak 5K çözünürlükte saniyede 30 kare çekim hızına sahip.

//www.youtube.com/watch?v=PygsKZXpYrI

Fusion beraberinde yeni bir teknoloji ile geliyor. OverCapture adı verilen teknoloji sayesinde kullanıcılar istedikleri açıdan çekim yapabiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca yaptıkları çekimden sonra kayıtlardan istedikleri herhangi bir açıyı kullanabiliyorlar. Kameranın kesin bir çıkış tarihi yok ancak 2017 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor.