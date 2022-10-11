Apple, iPhone 14 serisinin Pro olmayan modellerinde, önceki seriden kalan A15 Bionic işlemcisini kullanmıştı. Her ne kadar A15 Bionic işlemcisi günümüzde bile sektörün en iyi mobil işlemcilerinden biri olsa da, bazı kullanıcılar Apple’ın en yeni işlemcisini kullanamamaktan şikayetçiydi.

Apple’ın bunu yalnızca Pro modeller ile normal modelleri ayırmak için yaptığı düşünülse de, anlaşılan daha fazlası var. Finans ve teknoloji hakkındaki haberleriyle tanınan Nikkei Asia tarafından ulaşılan bilgiler, TSMC tarafından üretilen A16 Bionic çiplerin, Apple’a A15 Bionic’in 2.4 katı fiyata satıldığını gösteriyor!

iPhone 14 ve 14 Plus Modelleri Önemli Derecede Daha Az Maliyetli!

Ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın iPhone 14 ve 14 Plus modellerinin, iPhone 14 Pro ve Pro Max’e kıyasla önemli derecede daha az maliyetli olduğunu gösteriyor. Yani Apple’ın normal iPhone 14’lerde ciddi bir tasarruf yaptığını söylemek mümkün.

Rapora göre, Apple cephesi TSMC’ye 4nm üretim sürecine sahip A16 Bionic işlemcinin her biri için 110 dolar ödeme yapmış.

Üretim süreci geliştikçe, işlemcinin maliyetinin arttığı bilinen bir şey. Gelişmiş üretim sürecinde, işlemcinin üzerine daha fazla iletken yerleştirilebiliyor. Bu da işlemcinin özellikle güç verimliliği konusunda iyileşmesini sağlıyor.

Apple’ın A16 Bionic işlemcileri, TSMC’nin N4 adını verdiği üretim süreciyle üretiliyor. Hatırlatmak gerekirse, A15 Bionic işlemcilerde yine TSMC tarafının N5P üretim sürecine yer verilmişti. Her ne kadar N4 adı verilen 4nm’lik üretim süreci, N5P’den çok daha gelişmiş gibi görünse de, aslında N4’ün özünde biraz daha gelişmiş bir 5nm’lik üretim süreci olduğunu söylemek mümkün.

Bir önceki nesil olan A15 Bionic işlemciler için Apple 45.80 dolar ödemişti. 110 dolarlık A16 Bionic karşısında bunun oldukça az göründüğünü söylemeliyiz. Bu artışın sebebi, önceden de belirttiğimiz gibi üretim sürecindeki değişiklik olmuş. Çip krizinin de bunda etkili olduğunu söylemekte fayda var.

A17 Bionic Daha Bile Pahalı Olabilir!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Apple’ın TSMC’nin zamlarını kabul ettiği haberini paylaşmıştık. Buna göre Apple, TSMC’nin A17 Bionic üretimi için talep ettiği %3 oranındaki fiyat artışına önce direnmiş, ardından da kabul etme kararı almıştı.

Bunun yalnızca Apple’a özel olmadığını, çip krizinin bütün çip üreticilerinin fiyatlarına yansıdığını söylemek mümkün. Apple’ın ise bunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatlarına nasıl yansıtacağı merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple normal iPhone 14 modellerinde de A16 Bionic’e yer vermeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: Apple, iPhone 5c Modeline Olan Desteği Kesiyor!