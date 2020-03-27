Google’ın Netflix eklentisi, arkadaşlarınızla veya ailenizle aynı anda aynı içeriği izlemenize, bu sırada konuşmanıza ve aynı anda durdurup devam etmenize olanak sağlıyor!

İlginizi çekebilir: Netflix sonunda kullanıcılarını dinledi!

reklam

Google’ın Netflix eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!

Google Chrome‘un ücretsiz olarak erişime sunduğu ve Netflix Party adını verdiği eklentisi sayesinde artık ailenizle, arkadaşlarınızla farklı yerlerde ve farklı cihazlardan aynı anda dizilerinizi başlatabilir, durdurabilir veya birbirinize mesaj gönderebilirsiniz.

Netflix Party, tam da ülkelerin insanları evde kalmaya ve bireysel karantina uygulamaya çağrıda bulunduğu zamanda geliyor. Aniden gelen sosyalleşememe mecburiyeti, yalnız yaşayan yaşlılara ve okuldan uzaklaşmak zorunda kalan çocuklara zor geliyor. Netflix Party, showların ve filmlerin sizin ve arkadaşlarınızın ekranında aynı anda senkronize bir şekilde görünmelerini sağlayarak bu boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor. Netflix Party, aynı zamanda grup kurup grubunuza insanları davet ederek aynı anda anda durdurma, devam ettirme, ileri-geri sarma gibi olanaklara da imkan sağlıyor. Bu şekilde herkes aynı anda aynı ekranı izliyor. Ayrıca kenarda bulunan chat bölümü sayesinde arkadaşlarınızla filmde neler olduğunu tartışabilir, yorum yapabilirsiniz. Bu yönden beraber film izleme hissinin artacağı düşünülüyor. Grubunuza maksimum kaç kişinin katılabileceği Netflix’e sorulsa da henüz Netflix’den bir cevap gelmedi.

Gruptaki herkesin Netflix hesabı olmak zorunda

Netflix Party‘nin kullanılabilmesi ve karşınızdaki kişiye grup isteği göndermeniz için her iki tarafın da Netflix hesabı olmalı. Netflix yeni kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme versiyonu teklif ediyor. Eğer yeni kullanıcı değillerse hesaplarını aylık 9$ karşılında yeniden aktif edebilirler veya istedikleri zaman hesaplarını iptal edebilirler.

Google’ın Netflix Party eklentisini indirmek

Netflix hesabınıza bilgisayarınızdan girdikten sonra Netflix Party eklentisini indirmeniz gerekiyor.

1. Google Chrome tarayısındand netflixparty.com adresine gidin.

2. Get Netflix Party For Free‘ye tıklayın.

3. Eklentiyi indirmek için tekrardan Google Chrome web mağazası sayfasına yönlendirileceksiniz. Add To Chrom’a tıklayın.

4. Bir kutu açılacak ardından Add Extansion seçeneğini seçiniz.

Ardından araçlar çubuğunuzda gri renkli NP simgesini göreceksiniz

Arkadaşlarınızla beraber film izlemeye başlayın!

Artık eklentinizi kurduğunuza göre arkadaşlarınızla veya ailenizle beraber film ve programlarınızı izlemeye başlayabilirsiniz. İşte nasıl başlayacağınız!

1. Google Chrome tarayıcınızda yeni bir sekme açın ve Netflix‘e giriş yapın.

2. İzlemek istediğiniz film veya diziyi bulun ve tıklayın.

3. NP (Netflix Party) simgesinin griden kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Simgeye tıklayın ve Start the party (Partiyi başlat)’nın üzerine tıklayın. Partiyi siz kurduğunuz için “host” olarak görüneceksiniz. Şu anda izlenecek içeriği siz durdurabilir, devam ettirebilir veya ileri- geri sarabilirsiniz. Herkese bu yetkiyi vermek istiyorsanız ayarlardan onu da seçebilirsiniz.

4. Açılan kutudan URL’yi kopyalayın ve grubunuza davet etmek istediğiniz arkadaşlarınıza gönderin.

5. Ekranın sağ tarafında chat bölümü açılacaktır.Chat bölümünden kimin ne zaman partiye katıldığını görebilirsiniz.

6. Artık sevdiklerinizle yan yana olmasanız da beraber dizi, film, belgesel, şov izlemeye hazırsınız.