Dizi/Film/Kitap
Google’ın Netflix eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Google’ın Netflix eklentisi, arkadaşlarınızla veya ailenizle aynı anda aynı içeriği izlemenize, bu sırada konuşmanıza ve aynı anda durdurup devam etmenize olanak sağlıyor!
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Google’ın Netflix eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Google Chrome‘un ücretsiz olarak erişime sunduğu ve Netflix Party adını verdiği eklentisi sayesinde artık ailenizle, arkadaşlarınızla farklı yerlerde ve farklı cihazlardan aynı anda dizilerinizi başlatabilir, durdurabilir veya birbirinize mesaj gönderebilirsiniz.
Netflix Party, tam da ülkelerin insanları evde kalmaya ve bireysel karantina uygulamaya çağrıda bulunduğu zamanda geliyor. Aniden gelen sosyalleşememe mecburiyeti, yalnız yaşayan yaşlılara ve okuldan uzaklaşmak zorunda kalan çocuklara zor geliyor. Netflix Party, showların ve filmlerin sizin ve arkadaşlarınızın ekranında aynı anda senkronize bir şekilde görünmelerini sağlayarak bu boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor. Netflix Party, aynı zamanda grup kurup grubunuza insanları davet ederek aynı anda anda durdurma, devam ettirme, ileri-geri sarma gibi olanaklara da imkan sağlıyor. Bu şekilde herkes aynı anda aynı ekranı izliyor. Ayrıca kenarda bulunan chat bölümü sayesinde arkadaşlarınızla filmde neler olduğunu tartışabilir, yorum yapabilirsiniz. Bu yönden beraber film izleme hissinin artacağı düşünülüyor. Grubunuza maksimum kaç kişinin katılabileceği Netflix’e sorulsa da henüz Netflix’den bir cevap gelmedi.
Gruptaki herkesin Netflix hesabı olmak zorunda
Netflix Party‘nin kullanılabilmesi ve karşınızdaki kişiye grup isteği göndermeniz için her iki tarafın da Netflix hesabı olmalı. Netflix yeni kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme versiyonu teklif ediyor. Eğer yeni kullanıcı değillerse hesaplarını aylık 9$ karşılında yeniden aktif edebilirler veya istedikleri zaman hesaplarını iptal edebilirler.
Google’ın Netflix Party eklentisini indirmek
Netflix hesabınıza bilgisayarınızdan girdikten sonra Netflix Party eklentisini indirmeniz gerekiyor.
1. Google Chrome tarayısındand netflixparty.com adresine gidin.
2. Get Netflix Party For Free‘ye tıklayın.
3. Eklentiyi indirmek için tekrardan Google Chrome web mağazası sayfasına yönlendirileceksiniz. Add To Chrom’a tıklayın.
4. Bir kutu açılacak ardından Add Extansion seçeneğini seçiniz.
Ardından araçlar çubuğunuzda gri renkli NP simgesini göreceksiniz
Arkadaşlarınızla beraber film izlemeye başlayın!
Artık eklentinizi kurduğunuza göre arkadaşlarınızla veya ailenizle beraber film ve programlarınızı izlemeye başlayabilirsiniz. İşte nasıl başlayacağınız!
1. Google Chrome tarayıcınızda yeni bir sekme açın ve Netflix‘e giriş yapın.
2. İzlemek istediğiniz film veya diziyi bulun ve tıklayın.
3. NP (Netflix Party) simgesinin griden kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Simgeye tıklayın ve Start the party (Partiyi başlat)’nın üzerine tıklayın. Partiyi siz kurduğunuz için “host” olarak görüneceksiniz. Şu anda izlenecek içeriği siz durdurabilir, devam ettirebilir veya ileri- geri sarabilirsiniz. Herkese bu yetkiyi vermek istiyorsanız ayarlardan onu da seçebilirsiniz.
4. Açılan kutudan URL’yi kopyalayın ve grubunuza davet etmek istediğiniz arkadaşlarınıza gönderin.
5. Ekranın sağ tarafında chat bölümü açılacaktır.Chat bölümünden kimin ne zaman partiye katıldığını görebilirsiniz.
6. Artık sevdiklerinizle yan yana olmasanız da beraber dizi, film, belgesel, şov izlemeye hazırsınız.
Dizi/Film/Kitap
HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
HBO, Sony’nin The Last of Us adlı başarılı oyununun dizisini çekeceğini duyurdu. Chernobyl‘in yapımcısına emanet edilen dizi, HBO’da yayınlanacak.
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PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones‘un yapımcı kanalı olan HBO’da yayınlanacak.
Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı.
HBO, The Last of Us dizisiyle ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından duyurdu. Ancak söz konusu dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.
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2019’un popüler mini-dizisi Chernobyl’in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurmuştu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions’ın ilk sinema çalışması olacak.
Dizi/Film/Kitap
The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi duyuruldu!
The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi Netflix tarafından resmi olarak duyuruldu. Netflix, geçtiğimiz yıl The Witcher TV dizisini piyasaya sürmüştü. Şirketin verilerine göre dizi, piyasaya sürülmesinin 4 hafta sonrasında 76 milyon kişi tarafından izlenildiği ortaya çıkmıştı ve en çok izlenen ilk sezon dizisi oldu. Bu yüzden şirketin bu hamlesi bizleri şaşırtmadı.
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Netflix, The Witcher : Nightmare of The Wolf ile ilgili açıklamalarda bulundu
Netflix, The Witcher verileri açıklandıktan sonra The Witcher‘a dayanan bir animasyon filmi yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Kısa açıklamaya göre “Kıtanın karşı karşıya kaldığı yeni bir tehdidi araştıran bu filmde Witcher dünyası genişliyor”. Filmin, canlı aksiyon TV dizilerinin arkasında olan, Lauren Hissrich ve Beau DeMayo‘yu göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda The Legend of Korra ve Voltron: Legendary Defender gibi filmler yapan Koreli bir animasyon stüdyosu olan Studio Mir tarafından yapılması bekleniyor.
Peki filmin çıkış tarihi belli mi?
The Witcher filminin çıkış tarihi belli olmamakla birlikte filmle ilgili şirket, herhangi bir zaman çizelgesi de paylaşmadı. The Witcher‘ın planlanan 2.sezonundan hemen önce veya daha sonrasında çıkması bekleniyor. Görünüşe göre Netflix bizleri meraklandırmaya devam edecek.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, The Witcher’ın izlenme verilerini açıkladı!
Netflix, 76 milyon kişinin The Witcher‘ın en az iki dakikasını izlediğini açıkladı. Netflix‘in dördüncü çeyrek kazançları ve The Witcher için ilk resmi veriler Netflix tarafından paylaşıldı. Şirket, dizinin şimdiye kadarki en çok izlenen ilk televizyon sezonu olduğunu belirtti.
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Netflix, “izlenen” dizi tanımını değiştirdi!
Netflix, bir dizinin izlenen kategorisine girmesi için “tek bir bölümün yüzde 70’inin izlenmesi gerek” yerine “izlemeyi seçen ve en az 2 dakika izleyen” olarak değiştirdi. Yeni sistemi açıklarken şirket, iki dakikalık sürenin “seçimin kasıtlı olduğunu gösterecek kadar uzun” olduğunu belirtti. Ayrıca şirket, BBC, Youtube ve NewYork Times‘ın aynı sistemi kullandığını söylüyor. Bu sistem öncekine göre %35 daha fazla izlenen sayısına ulaşıldığını da bizlere gösteriyor.
Veriler ne kadar inandırıcı?
“2 dakika izleme” verilerinin gerçekçi olmadığı medya tarafından konuşuluyor. Sebep olarak ise, ilk bölümün açılış sahnesinin bile 2 dakikadan uzun olması, hatta dizide yer alan “Toss a Coin to Your Witcher” şarkısından bile kısa bir süre belirlenmiş olması. Yine de nasıl olmuş olursa olsun 76 milyon kişinin bu diziyi izlemek için tıklamış olması, şirket için önemli bir veri.
Diziye oldukça önem veriyorlar
Netflix CEO’su Reed Hastings‘in dün bir röportajında “The Witcher‘ın sezonundan sonra geliştireceğimiz büyük bir franchise var.” söylemi ve ardından yenilenmiş bir 2.sezon duyurusu, bize bu diziye çok önem verdiklerini gösteriyor.