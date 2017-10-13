Google, kendi markasını taşıyan cihazlara Play Store’dan tam destek vermeye devam ediyor. Yeni batarya sağlık ölçümü uygulaması resmen yayınlandı.

Google’ın Play Store’da kendi markasını taşıyan akıllı cihazlar için özel bir bölüm ayırdığını biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde markete yüklenen Health Service uygulaması da, bu bölgeye güçlü bir transfer oldu. Durum çubuğunda pil yüzdesini gösteren ve ayrıca uyarlanabilir parlaklığı en iyi duruma getirmenizi sağlayan birkaç kişiselleştirme seçeneği mevcut. Elbette pilin sağlık durumu da anbean görüntülenebiliyor. Doğal olarak, bu işlem üçüncü parti yazılımlara göre çok daha keskin şekilde gerçekleşiyor.

Aslında Google’ın yeni Nexus ve Pixel modelleri bu tür uygulamalarla birlikte geliyorlar. Ancak eski kullanıcılar bu uygulamaları kullanma fırsatına şimdiye kadar sahip değillerdi. Google’ın politikası Nexus 5’e kadarki eski modelleri kucaklama üstüne kurulu.

Söz konusu Pil Sağlık Uygulaması şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabiliyor. Ne yazık ki uygulama henüz ülkemizdeki kullanıcılar ile tanışabilmiş değil. Lakin yazılımın önümüzdeki aylarda ülkemizdeki kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.