Google’dan WhatsApp Adımı: Platformlar Arası Geçiş Kolaylaşıyor!

WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın çıktığı günden bu yana konuşma geçmişlerinin Android ve iOS platformları arasında aktarılamamasından şikayetçiydi. WhatsApp mesajları iOS cihazlarda iCloud üzerinden yedeklenebilse de bu yedekler Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılamıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Google cephesinden gelen haber ise bu konuda önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Bir süredir iOS ekosistemi ile Android ekosistemi arasındaki geçişi kolaylaştırma üzerinde çalışan firma, iOS cihazlardaki WhatsApp konuşma geçmişinin Android 12 yüklü cihazlarda kullanılmasının önünü açtı.

Şimdilik Sadece Google Pixel Cihazlar WhatsApp Konuşma Geçmişi Aktarımı Yapabiliyor

Konuşma geçmişi aktarma özelliği ilk etapta sadece Pixel cihazlar için kullanıma açılacak. Ancak ilerleyen zamanlarda bu özelliğin diğer Android 12 yüklü cihazlarda da erişilebilir olacağını söylemek mümkün.

Aktarma işlemi, Google tarafından “hızlı” ve “güvenilir” olarak nitelendiriliyor. Android 12 yüklü bir cihaza sahip olanlar, cihazın kurulum aşamasında aktarma işlemiyle ilgili bir bildirim alacak. Aktarım yapmak isteyen kullanıcılar ise Apple’ın iPhone 12 serisi ve sonrası cihazlarında kutu içeriğine dahil ettiği bir ucu Lighting diğer ucu Tip-C olan kablo ile aktarım işlemini gerçekleştirebilecek.

Bu işlemin cihazın kurulum aşamasında yapılması zorunlu değil. WhatsApp uygulamasına eklenecek bir sekme ile bu işlem istenen bir vakitte kullanıcılar tarafından da başlatılabilecek.

“WhatsApp konuşma geçmişiniz, iPhone’unuzdan yeni Android telefonunuza kolayca aktarılabilecek. Ayrıca işlem sırasında eski cihazınıza yeni herhangi bir mesajın gelmeyeceğinden de emin olacağız.”

Konuşma aktarma projesinin başındaki isim olan Paul Dunlop‘un bu sözleri, Google’ın bu konuda büyük bir çaba sarf ettiğini gösteriyor. Aktarım sürerken eski cihaza gelen mesajların direkt olarak yeni cihaza geçmesi de mesaj kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan yararlı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

WhatsApp Aktarım Projesinin Mimarı Aslında Google Değil

iOS platformuna sahip cihazlar ve Android platformuna sahip cihazlar arasında WhatsApp konuşma geçmişi aktarma projesinin öncüsü aslında Samsung olmuştu.

Ağustos ayında yaptığı tanıtımda WhatsApp konuşma geçmişi aktarımına değinen Samsung, Google’dan önce davranırsa bu özelliği ilk olarak Samsung cihazlarda görebiliriz. Her ne kadar Google bu konuda önde gibi görünse de Pixel cihazların şimdilik Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda yaygın olmaması nedeniyle Samsung’un bu özelliği küresel pazardaki kullanıcılarla buluşturan ilk firma olması daha muhtemel.

iOS Cihazlara Aktarım Nasıl Olacak?

Henüz Android’den iOS’e aktarım hakkında ise herhangi bir gelişme yok. Beklentiler, Google Drive’ın her iki platformu da desteklemesi sebebiyle aktarımın Google Drive üzerinden gerçekleşmesi yönünde.

Ancak Apple’ın bu denli önemli bir konuda sözü Google’a bırakması alışılmadık bir durum olacaktır. İlerleyen zamanlarda konu hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Sitemizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Uçtan Uca Şifreli Yedeklemeleri Bugünden İtibaren Başlıyor