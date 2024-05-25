Dün akşam gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş taraftarlarının bu büyük sevinci, teknoloji devi Google tarafından da fark edildi ve kutlandı. Google, Beşiktaş’ın zaferine özel bir sürpriz hazırlayarak taraftarların yüzünü güldürdü. İşte Google’ın Ziraat Türkiye Kupası finali kutlaması.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Zaferine Google’dan Sürpriz Kutlama!

Google, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası finalindeki zaferini arama motoru üzerinden yaptığı özel bir animasyonla kutladı. Beşiktaş, Beşiktaş-Trabzonspor ya da Ziraat Türkiye Kupası Finali gibi anahtar kelimelerle yapılan aramalarda kullanıcıları hoş bir sürpriz bekliyor. Arama sonuçlarında Beşiktaş amblemi ve “kupa şampiyonu” yazısı ile havai fişek animasyonları görülüyor.

Bu özel kutlama animasyonu, Beşiktaş taraftarlarına zaferin coşkusunu bir kez daha yaşatıyor. Animasyonun sonunda ekranın alt kısmında beliren havai fişek ikonuna tıklayarak bu kutlamayı tekrar izlemek mümkün. Google’ın bu özel kutlamayı hangi diğer turnuvalarda yaptığı henüz bilinmiyor. Şirketin yakında kesinleşmesi beklenen Süper Lig şampiyonu için de benzer bir sürpriz hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında sergilediği üstün performansla kupayı kazanırken, Google’ın bu jesti taraftarlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Teknoloji devinin bu tür sürprizlerle kullanıcı deneyimini zenginleştirmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Beşiktaş’ın kupayı kazanması, sadece futbolseverler arasında değil, dijital dünyada da geniş bir yankı uyandırdı. Google’ın hazırladığı kutlama animasyonu, taraftarların sevinçlerine dijital bir boyut kattı. Beşiktaş taraftarları, bu sürpriz kutlamayı sosyal medyada paylaşarak Google’a teşekkür etti.

Google’ın bu tür interaktif ve kullanıcı odaklı uygulamaları, markanın yenilikçi ve kullanıcı dostu yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Beşiktaş’ın zaferinin ardından yapılan bu animasyon, taraftarların kutlamalarına renk katarken, aynı zamanda Google’ın spor dünyasına olan ilgisini de ortaya koyuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google diğer futbol karşılaşmaları için de bir animasyon hazırlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!