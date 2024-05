Son yıllarda, Karayip Korsanları serisinin geleceği hakkında birçok spekülasyon yapıldı. Kimisi serinin tamamen yeni bir kadroyla yeniden başlatılacağını iddia ederken, kimisi Margot Robbie başrollü kadın merkezli bir filmden bahsediyordu. Şimdi, ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer bu söylentilere açıklık getirdi. Yeni Karayip Korsanları filmi ne zaman? Johnny Depp oynayacak mı? İşte bilmeniz gerekenler.

Karayip Korsanları Yeni Film Geliyor: Jerry Bruckheimer Detayları Açıkladı

Entertainment Weekly’ye konuşan Bruckheimer, aslında iki farklı filmin üzerinde çalışıldığını belirtti. Margot Robbie merkezli filmin senaryosunu Christina Hodson kaleme alırken, reboot olarak adlandırılan ve seriyi yeniden başlatacak filmin senaryosunu Jeff Nathanson yazıyor. Bruckheimer, “İkisini de çekmeyi umuyoruz ve Disney’in de Margot’un filmini çekmeyi çok istediğini biliyoruz.” dedi.

The Last of Us’ın yaratıcısı Craig Mazin ve orijinal senarist Ted Elliot, yeni Karayip Korsanları filmi için bir hikaye üzerinde çalıştılar. Mazin, L.A. Times’a verdiği röportajda senaryonun oldukça sıra dışı olduğunu ve Disney’in bunu beğendiğini söyledi. Ancak, proje geçen yılki Hollywood grevleri nedeniyle durakladı. Nathanson’ın şu anda senaryo üzerinde çalıştığını belirten Bruckheimer, gördüklerinden özellikle son kısmından oldukça memnun kaldığını ifade etti. “Bence bu işi çözdü,” diyen yapımcı, üçüncü perdenin harika olduğunu ancak birinci ve ikinci perdede bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Margot Robbie’nin projesine ilişkin olarak, aktris 2022’de Vanity Fair’e verdiği demeçte, “Bir fikrimiz vardı ve bunu bir süredir geliştiriyorduk. Daha çok kadın başrollü bir hikaye olacaktı – tamamen kadın başrollü değil, ama farklı bir hikaye – gerçekten harika olacağını düşündük, ama sanırım bunu yapmak istemediler.” demişti. Bruckheimer ise durumun böyle olmadığını ve projenin hala masada olduğunu belirtti, ancak detay vermekten kaçındı.

Karayip Korsanları yeni filminde Johnny Depp’in yer alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Bruckheimer, yeni oyuncuların filme dahil olacağını ancak Johnny Depp için kapının tamamen kapalı olmadığını söyledi. “Bu bir yeniden çekim, ama bana kalsa o da oynardı,” diyen Bruckheimer, Depp’in hem iyi bir arkadaş hem de harika bir sanatçı olduğunu vurguladı. “Kaptan Jack’i o yarattı,” diyerek, Depp’in rolüne olan katkısını takdir etti.

Karayip Korsanları serisinin geleceği hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanırken, hayranlar Margot Robbie’nin yer aldığı filmi ve serinin yeniden çekimlerini dört gözle bekliyor. Disney cephesinin bu projeleri nasıl hayata geçireceği ve Johnny Depp’in geri dönüp dönmeyeceği ise büyük merak konusu.

