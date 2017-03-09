Google, Videolarda Yer Alan Objeleri Yapay Zeka ile Tanıyabiliyor

Google’ın Next Cloud konferansında konuşma yapan Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Baş Araştırmacısı Fei-Fei Li önemli açıklamalarda bulundu.

Google’ın bu teknolojileri ile sürücüsüz araç ve sağlık sektörü gibi alanlar gelişmeler gösterirken Snapchat filtreleri ve Fotoğraflar hizmeti de yapay zekadan yararlananlar arasında yer alıyor. Son gelişme ise video konusunda son yıllarda yaşanan önemli gelişmelerden bir tanesi.

Sahnede gösterilen Video Intelligence API izleyicilere ufak çaplı bir şok yaşattı. Bu API yayınlanan reklamda hangi nesnelerin olduğunu anlayabiliyor. Şu ana kadar bilgisayarlar insanlar tarafından yapılan bir etiketleme olmadan videonun içeriğini anlayamıyordu. Fei-Fei Li yaptığı açıklamada dijital dünyanın tanrı parçacağına ışık tutmak üzere olduklarını belirtti. Video Intellgence API şirketin geliştirdiği diğer APIler gibi geliştiricilerin kullanıma açılmış durumda.

Etkinlik kapsamında sadece şirketin Diane Greene, Sundar Pichai ve Eric Schmidt gibi yöneticileri sahneye çıkmadı. Aynı zamanda Verizon, HSBC, eBay, Home Depot, Disney, Colgate-Palmolive ve SAP gibi Google’ın partnerlerinin yöneticileri de geleceğe yönelik teknolojiler hakkında açıklamalarda bulundu.