Teknoloji devleri Alphabet ve Microsoft’un satışları keskin bir şekilde yavaşlayarak ekonomide bir gerileme korkusunu artırdı. Google ve YouTube’un sahibi Alphabet, firmaların reklam bütçelerini azaltmasıyla birlikte satışların eylül ayına kadar olan üç ayda sadece %6 artarak 69 milyar dolara yükseldiğini söyledi. ABD firmasının pandeminin başlangıcı dışında yaklaşık on yıldaki en zayıf üç aylık büyümesine işaret etti.

Bu arada Microsoft, bilgisayarlarına ve diğer teknolojilere olan talebin zayıfladığını söyledi. Satışları %11 artarak 50.1 milyar dolara yükselerek beş yıldaki en yavaş gelir artışına işaret ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler ve işletmeler, fiyatlar yükseldikçe ve faiz oranları yükseldikçe kesinti yapıyor. Bu da küresel durgunluk korkularını körüklüyor. ABD dolarının daha çok değerlenmesi, Amerikan çokuluslu şirketlerine de zarar vererek ürünleri yurt dışına satmayı daha pahalı hale getirdi.

Alphabet’teki kârlar, YouTube reklam gelirleri, şirketin bunları kamuya açıklamaya başlamasından bu yana ilk kez düştüğü için çeyrekte yaklaşık %30 düşerek 13.9 milyar dolara düştü. Firmadaki satış büyümesi art arda beş çeyrektir yavaşladı. Patron Sundar Pichai, Alphabet’in odağını “keskinleştirdiğini” ve “ekonomik çevreye duyarlı olduğunu” söyledi.

Insider Intelligence’ın baş analisti Evelyn Mitchell, “Google tökezlediğinde, bu genel olarak dijital reklamcılık için kötü bir alâmettir.” dedi. Ayrıca, Google’ın çekirdek web sitesinin geçmişte reklam harcamalarındaki düşüşlere Facebook veya Snap gibi sosyal medya sitelerinden daha dayanıklı olduğunu belirtti. Mitchell ek olarak, “Google için bu hayal kırıklığı yaratan çeyrek, piyasa koşulları bozulmaya devam ederse, ileride zor zamanlar anlamına geliyor.” dedi.

Microsoft, ticari müşterilerin kesintiye gitmesiyle PC ve bulut bilişim teknolojisine olan talebin bu yıl düşmeye devam etmesini beklediğini söyledi. Xbox video oyun işindeki satışlar da düştü.

Büyük teknoloji firmaları, kilitli tüketiciler ve işçiler teknolojilerine daha fazla güvenmeye başladıkça, pandemide satışlarının arttığını gördü. Ancak sektörün kaderi mevcut iklimde daha kasvetli görünüyor.

Son aylarda, Alphabet işe alımları yavaşlattığını, Microsoft ise işleri kestiğini söyledi. Diğer birçok teknoloji şirketi, Netflix ve Twitter dahil olmak üzere personeli işten çıkarmaya veya sosyal medya platformu Snap gibi işe alım hızını yavaşlatmaya karar verdi.