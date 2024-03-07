Gelecek nesil Google Pixel telefonları olan Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun gücünü sağlaması beklenen Google Tensor G4 çipi, yeni bir rapora göre, özellikle FOWLP işlemiyle geliştirilecek. Bu yenilikçi teknoloji, gelecek telefonlarda beklenen performans ve verimlilik artışını sağlamak için tasarlanmıştır.

Koreli medya kuruluşu FNN tarafından aktarılan bilgilere göre, ihbarcı Revegnus’un ortaya çıkardığı raporlar, Google Tensor G4 çipinin Exynos 2400 gibi Samsung’un 4 nm işlem teknolojisiyle üretileceğini iddia ediyor. Ancak, hangi 4nm varyasyonunun kullanılacağına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, genellikle 4LPP+ düğümü olacağı tahmin ediliyor. FOWLP teknolojisiyle birleştirilen Tensor G4, önerilen sıcaklık eşiğini koruyarak cihazın daha uzun süreler boyunca stabil kalmasına yardımcı olacak.

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Google’ın önceki Pixel modellerinin bazı termal sınırlamalar yaşadığı göz önüne alındığında, Tensor G4’ün çeşitli uygulamalarda daha iyi performans göstermesi bekleniyor. FOWLP, daha fazla I/O bağlantısı kullanarak elektrik sinyallerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yonga setinden geçmesini sağlar. Ayrıca, bu teknoloji ısı direncini artırarak sıcaklığın kontrol edilebilmesine olanak tanır ve bu da çok çekirdekli performansın daha yüksek seviyelerde tutulmasına yardımcı olabilir.

Samsung’un Exynos 2400 ürün sayfasında belirttiği gibi, bu teknoloji çok çekirdekli performansta yüzde 8’lik bir artış sağlayabilir ve ayrıca 3DMark’ın Wild Life Extreme testinde olağanüstü sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, Tensor G4’ün de benzer sonuçlar göstermesi muhtemeldir.

Google‘ın yeni yonga seti serisi, verimlilik ve performans açısından önceki modellere kıyasla önemli bir gelişme sunarak, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilir. Google Tensor G4 hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, geçmişte çıkan söylentiler ve raporlar üzerinden kapsamlı bir değerlendirme sunan kaynaklar mevcut. Bu, bilinçli bir satın alma kararı vermek isteyenler için değerli bir kaynak olabilir.