Google Telefon uygulamasını her gün kullanan milyonlarca kişi için yepyeni bir dönem başlıyor. Peki bu köklü değişiklikler kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Türkiye’de günlük hayatta Google Telefon uygulamasını tercih edenler bu yeni görünümü sevecek mi? Uygulamanın arayüzü artık çok daha modern ve işlevsel hale getirildi.

Google Telefon uygulamasının tasarımı değişiyor!

Google Telefon artık Material 3 Expressive tasarım diline kavuştu. Bu güncelleme ile birlikte arayüzde büyük değişiklikler göze çarpıyor. Öncelikle, daha önce ayrı bölümlerde yer alan “Favoriler” ve “Son Aramalar” sekmeleri artık ana sayfa üzerinde birleştirildi.

Böylece Google Telefon kullanıcıları, hem yıldızlı kişilerine hem de geçmiş aramalarına aynı ekrandan erişebiliyor. Üstelik favori kişiler üst kısımda yatay bir çubuk halinde sunuluyor, bu da aradığınız kişiye çok daha hızlı ulaşma imkânı sağlıyor.

Tasarım tarafında en dikkat çeken yeniliklerden biri de tuş takımında yapıldı. Daha önce yüzen eylem düğmesiyle açılan tuş takımı, artık orta sekmeye sabitlendi. Yeni sayısal tuş ekranı yuvarlatılmış köşelere sahip ve oldukça modern bir görünüme kavuştu.

Telefon bu sayede daha estetik bir deneyim sunarken, kullanım kolaylığını da artırıyor. Sesli mesaj bölümü ise genel görünüm dışında büyük bir değişim yaşamasa da, güncellenmiş liste stili ile daha düzenli bir hale geldi.

Bir diğer yenilik ise gezinme çekmecesi tarafında. Google Telefon kullanıcıları artık “Kişiler”, “Ayarlar”, “Arama geçmişini temizle” ve “Yardım & geri bildirim” gibi seçeneklere ekranın üst kısmındaki arama alanından erişebiliyor. Bu küçük ama önemli değişiklik, uygulamanın daha hızlı ve sezgisel kullanılmasını sağlıyor.

Gelen arama ekranında da dikkat çekici iyileştirmeler mevcut. Artık aramaları tek dokunuşla yanıtlayabilir ya da reddedebilirsiniz. Ayrıca yatay kaydırma seçeneği de sunuluyor. Özellikle “telefon cebinizden çıkarılırken” yaşanan yanlışlıkla cevaplama ya da reddetme sorunlarının önüne geçmek için yeni “Gelen arama hareketi” menüsü eklendi.

Şimdi ise Google Telefon uygulamasının 186 numaralı sürümüyle dünya genelinde kararlı sürüm olarak yayınlandı. Bu yenilikler, Google Kişiler ve Mesajlar uygulamalarında başlayan Material 3 Expressive dönüşümünün bir parçası olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google Telefon uygulamasının yeni tasarımını beğendiniz mi?