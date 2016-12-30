Google Tango, Lenovo Phab 2 Pro’da Harika Çalışıyor

Lenovo’nun Phab 2 Pro modeli akıllı telefonu bir çok iyi özelliğe sahip ve bu özelliklerden bir tanesi de Google Tango desteği.

Google Tango hala daha geliştirilme aşamasında olsa da Lenovo Phab 2 Pro’da görüldüğü kadarıyla heyecan verici. 6.4 inçlik ekrana sahip dev telefon güçlendirilmiş kenarlarıyla oldukça dayanıklı bir tablete benziyor. Ayrıca Tango destekleyen ilk telefon.

Google tarafından geliştirilen Tango için özel bir donanım gerekiyor. Bu donanımla beraber telefon gelişmiş bir üç boyutlu algıya ulaşıyor. Telefonun ekranında basit bir arttırılmış gerçeklik alanı bulunuyor. Buraya kadar Pokemon Go gibi arttırılmış gerçeklik özelliğini kullanan uygulamalardan farkı yok. Ancak Tango telefonun ekranında alanların ya da boşlukları ölçebiliyor ve bu alanları yorumlayabiliyor.

Tango ile evinize alacağınız bir yer lambasının salonunuzda nasıl duracağını daha almadan görebilirsiniz ya da yerini değiştireceğiniz koltuğun yeni yerinde nasıl duracağını hayal etmek yerine Tango’dan yerini değiştirebilirsiniz. Şu anda Play Store’da yaklaşık 35 adet Tango destekli uygulama yer alıyor. Bu teknoloji geliştirildiğinde ve yaygınlaştığında hayatımızda kesinlikle önemli bir yer tutacak.