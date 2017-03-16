Google Street View Üzerinden Aktif Volkanları İzlemek Mümkün

İki futbol sahası büyüklüğünde kaynayan sıvı kayaların yanında bulunmak biraz tehlikeli olabilir ancak neyse ki Google Street View var.

Google iki kaşif ile anlaşarak bazı volkanların görüntülerini yayınlayacak. Avustralya sahilinden yüzlerce kilometre uzakta yer alana Ambrym adlı adada bulunan Marum krateri servis üzerindne izlenebilecek. Ekip Avustralya’nın bu doğa harikasını göstermek için buraya giderken yanlarında bir Street View kamerası taşıdı.

Ekipten birisi olan Chris Horsley yaptığı açıklamada kraterin kenarında durmak ve sıcaklığın içinde olmanın hayatında daha önce yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini belirtti. Horsley ayrıca bunu harita servisinne koymanın ne kadar ügzel bir dünyada yaşadığımızı fark etmemize yarayacağını umduğunu açıkladı.

Ambrym’i ya da dünynın bir başka köşesindeki bir doğa harikasını ziyaret etme ihtimalimiz oldukça düşük ancak bu bir internet tarayıcısından orayı göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yağmur ormanlarının yanındaki bir köyün biraz ilerisinde yer alan volkan gerçekten etkileyici gözüküyor. Street View üzerinden böyle bir çok doğal ve tarihi harikaları görmek mümkün. Norveç yakınlarındaki Faroe Adaları, Kenya’da bulunan Samburu Doğa Parkı ve Afrika’nın bir çok simgesel yerini görmek mümkün. Ambrym volkanını buradan görebilirsiniz.