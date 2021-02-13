Oyun
Google Stadia platformuna 100’den fazla oyun geliyor
Google Stadia, yakın zamanda birinci parti oyun stüdyolarını kapatması haberiyle gündeme gelmişti. Google’ın bu hareketi akıllara acaba Stadia projesi son mu buluyor sorusunu getirdi. Ancak Google’dan Stadia projesini canlandırmak için bir hamle geldi. 2021 yılı içerisinde platforma 100’den fazla oyun gelecek. İnternet devi, daha önce 400’den fazla oyunu izlediklerini duyurmuştu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Stadia oyun stüdyoları kapanıyor
Google Stadia, şuan NVIDIA’nın platformu GeForce Now’ın gerisinde
Google, Stadia platformunu Kasım 2019’da büyük umutlarla başlattı. Ama proje, oyun severlerin beğenisini kazanamadı. Stadia üyelerinden aylık abonelik ücreti talep ediyor. Bunun yanında abonelerin oyunları platform üzerinden ayrıca satın almaları gerekiyor. Oysaki Stadia’dan sonra NVIDIA’nın kurduğu GeForce Now, kullanıcılardan sadece aylık abonelik ücreti talep ediyor. Oyun severler GeForce Now üyeliği üzerinden Steam kütüphanelerine erişebiliyorlar.
Google, bu oyunlardan 9 tanesini açıkladı. İlk aşamada, 23 Şubat’ta WayForward’ın sevilen serisi Shantae’den iki oyun geliyor. Bunlar: Serinin ikinci oyunu “Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut” ve dördüncü oyunu “Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – Director’s Cut”.
Mart ayında 3 oyun daha geliyor. Bunlardan ilki “It Came from Space and Ate Our Brains”. Oyunda en fazla 4 kişiyle birlikte uzaylılarla savaşılıyor. Diğerleri ise sırasıyla 17 ve 26 Mart’ta gelecek olan FIFA 21 ve Kaze and the Wild Masks.
23 Nisan’da ise Jakuza serisinin “Judgment” oyunu platforma katılacak.
Diğer oyunlardan “Killer Queen Black”, çok oyunculu bir aksiyon-strateji-platform oyunu. Street Power Football, arcade tarzda bir futbol oyunu. Son olarak Hellpoint ise eski bir uzay istasyonunda geçen aksiyon RPG oyunu.
GeForce Now oyuncuların gözünde daha önde. Ancak Google‘ın bu hamlesi düşüşte olan Stadia platformunu kurtarmaya yetecek mi? zamanla ortaya çıkacak
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Oyun
A Way Out geliştiricisi Josef Fares Xbox cephesini topa tuttu!
A Way Out geliştiricilerinden Josef Fares, Xbox cephesini topa tuttu. Ünlü oyun tasarımcısı Microsoft cephesine ağır eleştirilerde bulundu.
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Josef Fares Xbox Game Pass sistemini mantıklı bulmuyor!
Xbox Game Pass abonelik sistemi gündemde kalmaya devam ediyor. Microsoft’un elinden çıkan ve oyunculara sabit bir ücret karşılığında belirli oyunları oynama imkanı veren sistem, beğeneni kadar beğenmeyeni ile de dikkat çekiyor. Özellikle işin endüstri tarafında gri bir alan oluşturan sisteme bir eleştiri de Josef Fares‘ten geldi. A Way Out ve The Brothers oyunları ile tanınan geliştirici, sistemi mantıklı bulmadığını açıkladı.
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Josef Fares sistemi “Netflix usulü” şeklinde nitelendiriyor. Ayrıca ünlü geliştirici firmanın ne kadar kazandığı ile alakalı şüpheleri olduğunu açıkladı. Oyun dünyasında pek mantıklı bir sistem olmadığını belirten Fares, GamePass’in yapımcıları olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca Microsoft’un yeni nesil konsolları da geliştiricinin eleştirilerinden nasibini aldı. Yeni nesil konsolların isimlerine takılan Fares, Microsoft’un kendi çalışanlarının bile olayı kavramadığını iddia etti. Konsol isimlerini saçma bulan geliştirici, Microsoft‘un basit bir yol izlemesi gerektiğini belirtti. It Takes Two oyunu için kolları sıvayan geliştirici, yeni nesilde PS5 ve Series X‘in daha kaliteli görsellere sahip olacağını belirtti. Oyun dünyasında farklı bir tartışma konusu getiren Fares, bakalım Microsoft‘tan nasıl bir cevap alacak. Böylelikle oyun dünyasında abonelik sistemi mevzusu bir süre daha gündemde kalacak gibi gözüküyor.
Haber
GeForce NOW Powered by GAME+ paketleri belli oldu!
GeForce NOW servisinin Türkiye sunucuları, NVIDIA ve Turkcell GAME+ işbirliğiyle yakında hizmete girecek. Oyun servisinin Türkiye ayağına ait paket detayları ise sonunda belli oldu!
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GeForce NOW Türkiye sunucularında en az iki paket olacak!
Kapalı beta sürecindeki GeForce NOW “Powered by GAME+” hizmetindeki paketler, servisin internet sitesinde ortaya çıktı. Basic ve Premium adı verilen iki paket, kullanıcılar ile GAME+ üzerinden buluşacak. Bu paketlerden Basic ücretsiz sunulurken, 1 saatlik oturum süresi ve sınırlı kapasite barındırıyor. Ücretli olan Premium paket ise RTX özelliği ve daha uzun oturum süresiyle geliyor. Bununla beraber GeForce NOW’ın orijinal hizmetinde de aynı avantajları sağlayan iki paket sunuluyor.
GeForce NOW ve “Powered by GAME+” hizmetini ayıran unsur ise giriş yöntemi ve fiyatlandırma olacak. Servisin SSS kısmında belirtilen bilgiye göre, mevcut GeForce NOW aboneleri hizmetin Türkiye sunucularından yararlanamayacak. Bunun nedeni olarak ise kulanıcıların “GAME+ tarafından sunulan hizmet için farklı bir hesap oluşturması gerektiği” belirtiliyor. Dolayısıyla servisi GAME+ üzerinden satın alan kullanıcılar otomatik olarak Türkiye sunucusuna geçecek. Fiyatlandırmanın ise aylık ve yıllık olarak bölgesel şekilde belirleneceği iddia ediliyor.
Şubat 2020’de hizmete alınan NVIDIA GeForce Now, oyun tutkunlarına bulut tabanlı bir deneyim vaat ediyor. Steam gibi kütüphaneler ile eş zamanlı çalışan servis, satın aldığınız oyunları güçlü donanımlara ihtiyaç duymadan oynamanıza imkan sağlıyor. Ayrıca pek çok ücretsiz oyun da GeForce Now’ın kütüphanesinde yer alıyor. Son olarak akıcı bir oyun deneyimi için HD çözünürlükte 15 Mbps, Full HD çözünürlükte ise 25 Mbps internet hızı gerektiğini belirtelim.
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Genel
2021’in ilk oyun indirimlerinde kaçırmamanız gereken PC oyunları!
2021 yılının gelişi ile birlikte Steam ve Epic Games ilk indirim dönemlerini aynı anda başlattı. İşte sizler için önerdiğimiz PC oyunları.
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İşte Epic Games Store ve Steam’den alabileceğiniz PC oyunları!
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Superliminal
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Superliminal, beyin yakan bulmacaları ile listemizde yerini alıyor. Algı, gerçekliktir sloganıyla adından söz ettiren oyun, tam da zoru seven okurlarımıza göre. Steam‘de 22.40 TL‘den satılan oyunu, Epic Games Store üzerinden 23.10 TL‘ye de satın alabilirsiniz.
Kingdom Come: Deliverance
2018 yılında piyasaya çıkan Kingdom Come: Deliverance, listemizde iyi indirim alan oyunlar arasında yerini alıyor. Orta Çağ Avrupası‘nda geçen oyun, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor. Hikayeli oyun arayanların beğenisini toplayan yapım, Steam‘de oldukça iyi bir indirimle bizleri karşılıyor. Oyunu Steam üzerinden sadece 20.00 TL‘ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun Epic Games Store‘da 50 TL‘den satılmakta.
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri The Witcher 3. Hali hazırda birçok kullanıcının kütüphanesinde olan oyun aslında yeni bir öneri değil. Ancak oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyesine ulaşması nedeniyle listemizde yer aldığını belirtmek yanlış olmaz. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition’ı Steam ve Epic Games Store platformlarında 15 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Assassin’s Creed® Origins
Assassin’s Creed severler ekran başına! Serinin 2017 çıkışlı üyesi Origins Steam üzerinde aldığı indirim ile dikkat çekiyor. Her ne kadar Ubisoft Epic Games Store‘da indirime gitmeyi tercih etmese de, oyuna Steam‘de gayet uygun bir ödeme yapabilirsiniz. Serinin çevresinin değişmeye başladığı ilk oyun olan yapım, Steam‘de 53.80 TL‘ye satılmakta.
Dishonored 1 ve Dishonored 2
Dishonored serisi listemizde yerini almayı başarıyor. Kendine has yapısıyla oyun dünyasını hem şaşırtan hem de beğenileri toplayan seriyi, ayrı ayrı satın alarak tamamlayabilirsiniz. Listenin geri kalan oyunları gibi ne yazık ki Epic Games Store üzerinde yer almayan serinin ilk oyunu, Steam üzerinde 8.69 TL‘ye satılmakta. İkinci oyunu ise yine Steam‘den 34.49 TL‘ye satın alabilirsiniz.
XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2
Tıpkı Dishonored serisinde olduğu gibi, XCOM serisi de aldığı indirimler ile dikkatleri üzerine çekiyor. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack sürümü ile bütün özel paketlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyununu da alarak hikayesel olarak geride kalmamayı başarabilirsiniz. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack Steam‘de 15 TL‘ye satılmakta. XCOM 2 ise yine Steam‘de 17.52 TL‘ye satılıyor. Taktiksel strateji türünde saatlerinizi gerçekten gömebilme ihtimali olan bu oyunları kaçırmayın deriz. Ne yazık ki sevilen oyun serisi Epic Games Store‘da bulunmuyor.
Noita
Listemizin en sıra dışı oyunlarından biri kuşkusuz Noita. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan oyun, gerçek anlamda kusursuza yakın fizik motoru ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her pikselin bir mekaniği bulunuyor. Özellikle farklı deneyim yaşamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun. Noita Steam üzerinde 24 TL‘den satılmakta. Ne yazık ki Epic Games Store‘da bulunmuyor.
F1 2020
Listemizde kapanışı son dönemde popülaritesi artan bir spor oyunu ile yapıyoruz. Başarısı ile firmanın büyük paralara satılmasını sağlayan F1 serisi, son oyunu ile listemizin son sırasında kapanışı yapıyor. Popülaritesi artan yarış oyunu her ne kadar Epic Games Store‘da bulunmasa da, Steam‘de aldığı indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu Steam‘de 36.80 TL’ye satın alabilirsiniz. Yarış sever oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.
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A Way Out geliştiricisi Josef Fares Xbox cephesini topa tuttu!
Google Stadia platformuna 100’den fazla oyun geliyor
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