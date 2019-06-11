Google Stadia, internetinizin uyumluluğunu test ediyor

Google’nın sunucu tabanlı oyun platformu olan Google Stadia, piyasaya çıkmasına az bir süre kala yeni haberler ile karşımızda. Platform, nasıl bir oyun performansı alacağınızı kontrol etmek için hız testini web sitesi üzerinden başlattı.

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Stadia, donanım ağırlıklı oyunları internet bağlantısı üzerinden oynamanıza olanak sağlıyor. Bu sayede artık mobil cihazın, oyun oynamak için kullanılan oyun teçhizatının yerel yetenekleriyle sınırlı kalmayacak olan oyun geliştiricileri için yeni olanaklar sunacak.

E3 Gaming Expo başladığından bu yana Stadia, diğer oyun platformları ve yayıncıların gelecek oyunları ve oyun donanımının geleceğini duyurdukları kadar önemli.

Her durumda, bu oyunları oynama deneyiminizi öncelikle internet bağlantınızın güvenilirliğine, hızına ve gecikmesine bağlı olacağı anlaşılıyor. Mevcut internet bağlantınızın Stadia’yı destekleyip desteklemediğini oyun severler için en büyük merak konusu. Google, bağlantınızın iyi olup olmadığını veya daha iyi olması gerektiğini size söyleyebilecek bir hız testi aracı başlattı.

Stadia’nın açılış sayfasından erişilen test sayfasına gidebilir ve Stadia ile kullanmayı planladığınız donanım üzerinde testi çalıştırabilirsiniz. Google, 720p-60fps + stereo hızında yayın yapmak için en az 10Mbps, HDR 1080p-60fps + 5.1 surround yayın yapmak için 20 Mbps ve HDR 4K-60fps + 5.1 surround yayınlamak için en az 30 Mbps’lik bir internete sahip olmanızı tavsiye eder.

Google Stadia hizmetinin Kasım ayında başlamasından sonra ne kadar iyi çalıştığını görmek en büyük merak konusu. Stadia, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa’da 2019 yılı içerisinde kullanılabilir olacak.