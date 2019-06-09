Google Stadia ile uyumlu oyunlar listesi

Google, mart ayında sunucu tabanlı oyun sistemi Stadia ‘yı tanıttı. Kasım ayında hizmete girecek Stadia ‘nın çıkışına aylar varken, birçok oyun Stadia ile uyumlu hale getirildi.

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25’ten fazla oyun Google Stadia için geliştirildi

Google, mart ayında sunucu tabanlı oyun sistemini tanıtmıştı. Sunucu üzerinden 4K çözünürlüğünde oyunları yüksek donanımlara gerek kalmadan çalıştırabileceğiniz hizmet servisi, kasım ayında 14 ülkede hizmete girecek. Sunucu tabanlı oyun hizmeti, cep telefonu, bilgisayar veya Chrome’a giriş yapabilecek herhangi bir cihaz ile kullanılabilecek. Ancak oyunseverlerin en çok merak ettiği nokta ise oyun desteği. Google, Stadia oyun desteği için, aralarında Ubisoft ve Activison’un da bulunduğu birçok şirket ile anlaştı. 25’ten fazla oyun desteği kazanan Stadia için hala birçok oyun ve hizmet geliştiriliyor. Google Stadia ile birlikte aşağıdaki oyunları oynayabileceksiniz.

Assassin’s Creed Odyssey

Anvil motoru ile geliştirilen Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft tarafından 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Playstation 4, Xbox One ve Nintendo konsollarına uyumlu olan oyun klasik Assasin’s Creed temalarını da içinde barındırıyor. Ubisoft’un aksiyon serisinin son oyunu olma özelliğini taşıyan oyun 2018 yılı sonu 2019 ‘un ilk zamanlarında ‘Project Stream’ kod adıyla test edilmeye başlanmıştı.

Doom Eternal

Bethesda Softworks ve id Software ‘in ikinci FPS aksiyon oyunu. Mart ayında yapılan Oyun Geliştiricileri Konferansında Stadia’nın bir parçası olarak gösterilen Doom Eternal, tek veya çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Nintendo Switch, Xbox ve Playstation için çıkan oyun, kasım ayı ile beraber Google Stadia kullanıcıları ile de paylaşılacak.

Destiny 2

Activison tarafından geliştirilen Destiny 2 yalnızca çevrimiçi çok oyuncu desteğine sahip. FPS görünüme sahip nişan tarzı oyunun tasarımcısı ise Lars Barken. Ayrıca oyunun geliştirme aşamasında senkronizasyona önem veren Activision, konsollar arası bölüm eşitleme özelliği üzerinde bu oyun için durdu. Google Stadia servisinin bu hizmet ile bütünleşik olup olmayacağı ise bilinmiyor.