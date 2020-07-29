Google, Samsung ile asistan konusunda görüşmelere başladı!
Google, kendi asistan uygulamasını Samsung cihazlara yerleştirebilmek için görüşmelere başladı. İki firmanın, ortak yolda buluşması bekleniyor.
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Google, kendi asistanını daha çok ön planda görmek istiyor!
Akıllı telefonlar geliştikçe içerisinde yer alan özellikler de büyümeye devam ediyor. Özellikle asistan ve yapay zeka uygulamalarının oldukça yaygınlaştığı şu dönemde, firmalar hep göz önünde yer almak istiyorlar. Hali hazırda Apple ile birlikte en önemli asistan uygulaması sahibi Google da, daha fazla cihaza ulaşabilmek adına geliştirmeler yapma kararı aldı. Firma, Samsung ile kendi asistanının daha fazla ön planda olduğu bir sistem kurmak için görüşmelere başladı. Bilindiği üzere kendi geliştirdiği Bixby yazılımını kullanan Samsung cephesi ise, Android ekosistemine bağlı olduklarını yenilerken, bu konuda bir açı kapı bıraktı.
Özellikle Samsung firmasının, kendi hizmetlerini devam ettirmesi, Google‘ın gözünden kaçmamış. Firma, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına, Samsung‘dan kendi reklamını yapmasını teklif etmiş. Reuters isimli ünlü haber sitesinde ortaya çıkan gelişme, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi gözüküyor. Hali hazırda Bixby dışında kendi uygulama mağazası da bulunan Samsung, bakalım başka firmadan çıkma asistan uygulamasını, kendi hizmetleri içerisine alacak mı ya da tanıtımını yapacak mı bekleyip göreceğiz. Öte yandan Google, bakalım amaçladığı gibi daha fazla kullanıcıya ulaşma fikrini gerçekleştirebilecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Genel
Google, Türkiye için alışveriş reklamlarını kaldıracağını açıkladı!
Bugün Google tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, artık Türkiye’de Google üzerinde çeşitli fırsatları ve fiyatları listeleyen alışveriş reklamları listelenemeyecek. 10 Ağustos 2020’den itibaren artık arama sayfalarının üst kısmında yer alan alışveriş bölümü ülkemiz için gösterilmeyecek.
Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’de Google aleyhine aldığı 98 milyon TL’lik ceza kararının ardından, firma bu yönde bir tercihte bulunduğunu doğruladı. Google ayrıca bildirisinde, ” Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu bizim için kolay alınmış bir karar değil ” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bugün hayatımıza giren sosyal medya yasası kapsamında yer almayan ancak en az onun kadar önemli bir gelişme olan bu durum, gelecekte bizler adına ne gibi dezavantajlar sunacak merak konusu.
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10 Ağustos tarihinde arama sayfalarının üst kısmından kaldırılacak olan alışveriş bölümü, kalıcı olarak bizlere veda etmeyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni firmanın açıklamasında, Rekabet Kurumu’yla halen görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesine dayanıyor. Umuyoruz ki sağlıklı alışverişler yapabilmemiz adına, birçok katkısı bulunan bu bölüm ülkemiz için tekrar aktif hale gelir.
Google’ın açıklaması;
“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz.”
Android 11 ile Google Asistan yeni görünüşüne kavuşacak!
Android 11 ile birlikte Google Asistan’ın görünümü değişecek ve iOS 14’te gördüğümüz gibi daha sade ve doğal bir görünümle karşılaşacağız.
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Android işletim sisteminde her sene olduğu gibi bu sene de yeni versiyon için hazırlıklara başlandı. Yeni işletim sisteminin adının ne olacağı tartışılırken, bir taraftan da hangi özelliklere sahip olacağı da göz önüne çıkmaya başladı.
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Android 11’in Beta sürümünde hangi yeniliklerin olduğuna dair bir video hazırlamıştık. Videoda bahsettiğimiz “Mesajlar için Baloncuklar” özelliğine ek olarak bir yeni özellik daha ortaya çıktı. Google Asistan’ı normal şartlarda ya uygulama ikonuyla ya da sesle kontrol eşliğinde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ise bahsettiğim özelliğe benzer olarak Google Asistan’a da “Baloncuk Sistemi” entegre edilecek.
9to 5 Google’ın aktardıklarına göre Google’ın 11.21 versiyonunda yer alan kod diziliminde ortaya çıkan bu özelliğe İngilizce’de “Chat Head” adı veriliyor. Türkçe’ye “Sohbet Kafası” olarak çevirebileceğimiz bu özellik aslında senelerdir Facebook’un Messenger uygulamasında kullanılıyordu.
Google ise Android 11 sürümünün temelini hayat kolaylaştıran yeni baloncuk sistemi üzerine kuracak. Bu sayede örneğin; kız arkadaşınız ile mesajlaşırken, bir taraftan da maç yorumlarını okuyabileceksınız veya favori dizinizi, uygulamadan çıkmadan izlemeye devam edeceksiniz. Aynı sistem Google Asistan için de geçerli olacağı için, Asistan uygulamasına seslendiğiniz zaman yaptığınız iş bölünmeden cihazınızı kontrol edebileceksiniz.
Aynı zamanda yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair de bir video paylaşıldı. Henüz Google Asistan’ın beta versiyonunda çalışan özellik, mevcut Google Asistan logosunu, yuvarlak hatlara sahip beyaz arka planla sarıyor. Yüzen bu Asistan logosu ile uygulamanın tüm işlevlerini kullanabileceğimiz tahmin ediliyor.
Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, teknoloji sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Google salgına önlem olarak çalışanlarına 2021 yazına kadar evden çalışma imkanı sundu.
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Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde Google hızlı bir şekilde ABD’deki tüm ofislerini kapatmış ve çalışanlarının Nisan ayına kadar evden çalışmalarını istemişti. Teknoloji devi daha sonra bu kararını önce Temmuz’a kadar ve sonrasında 2020’nin sonuna kadar olacak şekilde uzatmıştı. Google, şimdi salgın nedeni ile çalışanlarının 2021 yazına kadar evde kalmalarını planlıyor.
Şirketin aldığı bu kararın Google’ın 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanını etkilemesi bekleniyor. Karar geçtiğimiz hafta Google yöneticileri ile yapılan bir görüşme sonrasında Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından alındı. Yayınlanan raporda özellikle gelecek yıl eğitim sisteminin ne olacağı belirsizliğine rağmen plan yapmak zorunda kalmayan ailelerin bu kararı sempati ile karşıladığına vurgu yapıldı. Sundar Pichai yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kolay olmadığını biliyorum. Umarım önümüzdeki 12 ay boyunca kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak ve işi dengelemek konusunda ihtiyacınız olan esnekliğe sahip olacaksınız.”
Şirketin aldığı bu karar sadece ABD’deki Google çalışanları için değil; İngiltere, Hindistan, Brezilya gibi dünya genelindeki diğer şirket ofisleri için de geçerli. Google 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışması kararını alan ilk şirket oldu. Twitter’ın ise çalışanlarına sürekli olarak böyle bir imkan tanıdığını zaten biliyoruz. Facebook gibi diğer teknoloji devi şirketleri ise çalışanlarının 2020 sonundan itibaren ofislere dönmesini planlıyor. Fakat salgının tüm dünyada yarattığı beklenmedik etkileri teknoloji dünyasında da görmeye devam edeceğiz.