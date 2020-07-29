Google, Türkiye için alışveriş reklamlarını kaldıracağını açıkladı!

Bugün Google tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, artık Türkiye’de Google üzerinde çeşitli fırsatları ve fiyatları listeleyen alışveriş reklamları listelenemeyecek. 10 Ağustos 2020’den itibaren artık arama sayfalarının üst kısmında yer alan alışveriş bölümü ülkemiz için gösterilmeyecek.

Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’de Google aleyhine aldığı 98 milyon TL’lik ceza kararının ardından, firma bu yönde bir tercihte bulunduğunu doğruladı. Google ayrıca bildirisinde, ” Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu bizim için kolay alınmış bir karar değil ” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bugün hayatımıza giren sosyal medya yasası kapsamında yer almayan ancak en az onun kadar önemli bir gelişme olan bu durum, gelecekte bizler adına ne gibi dezavantajlar sunacak merak konusu.

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10 Ağustos tarihinde arama sayfalarının üst kısmından kaldırılacak olan alışveriş bölümü, kalıcı olarak bizlere veda etmeyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni firmanın açıklamasında, Rekabet Kurumu’yla halen görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesine dayanıyor. Umuyoruz ki sağlıklı alışverişler yapabilmemiz adına, birçok katkısı bulunan bu bölüm ülkemiz için tekrar aktif hale gelir.

Google’ın açıklaması;

“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz.”