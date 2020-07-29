Genel
Google, Türkiye için alışveriş reklamlarını kaldıracağını açıkladı!
Bugün Google tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, artık Türkiye’de Google üzerinde çeşitli fırsatları ve fiyatları listeleyen alışveriş reklamları listelenemeyecek. 10 Ağustos 2020’den itibaren artık arama sayfalarının üst kısmında yer alan alışveriş bölümü ülkemiz için gösterilmeyecek.
Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’de Google aleyhine aldığı 98 milyon TL’lik ceza kararının ardından, firma bu yönde bir tercihte bulunduğunu doğruladı. Google ayrıca bildirisinde, ” Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu bizim için kolay alınmış bir karar değil ” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bugün hayatımıza giren sosyal medya yasası kapsamında yer almayan ancak en az onun kadar önemli bir gelişme olan bu durum, gelecekte bizler adına ne gibi dezavantajlar sunacak merak konusu.
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10 Ağustos tarihinde arama sayfalarının üst kısmından kaldırılacak olan alışveriş bölümü, kalıcı olarak bizlere veda etmeyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni firmanın açıklamasında, Rekabet Kurumu’yla halen görüşmelerinin sürdüğünü belirtmesine dayanıyor. Umuyoruz ki sağlıklı alışverişler yapabilmemiz adına, birçok katkısı bulunan bu bölüm ülkemiz için tekrar aktif hale gelir.
Google’ın açıklaması;
“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK),satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz.”
Genel
Kompakt ticari 2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı sızdı!
Mercedes-Benz, MPV ve yolcu taşımaya yönelik araçlara olan ihtiyacın asla bitmeyeceğini düşünen bir marka. Bu nedenle, bu göreve uygun modellerini hep güncel tutmaya devam ediyor.
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Geçenlerde tanıtılan EQV isimli ( Eski efsane Vito’nun yerine gelen V-Sınıfı’nin elektriklisi) premium elektrikli van modeli ile de bu segmente olan beklentilerini vurguladılar.
Şimdi ise 2022‘in ilk yarısında V-Sınıfı’nın altında konumlandırılması planlanan orta boy bir model olan T-Sınıfı‘nın teaser paylaşımı gündemde. Bu model ile “eniştelerin gözdesi” Doblo‘nun bölgesinde, premium bir alternatif oluşacak diyebiliriz.
Daimler’ın baş tasarım sorumlusu Gorden Wagener, ” Sensual Purity (duygusal saflık diyebiliriz) adını verdiğimiz tasarım felsefemiz dahilinde, oranları ve algılanan değeri ile ilham verici bir T-Sınıfı yaratıyoruz. İşlevsellik ve cazibesi ile çekici, aile dostu bir model ortaya koyacağız.” diyor.
Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı ile geliştirilen T-Sınıfı, “cazip bir fiyat-performans oranı” ve sınıfına nazaran oldukça iyi olması beklenen bir konfor vadediyor. Ayrıca aracın her iki tarafında yer alan geniş açılı arka kapılarla, işlevselliğin arttırılacağı söyleniyor.
Hali hazırdaki içten yanmalı motorlara ek olarak T-Sınıfı’nda, sıfır emisyonlu bir minivan arayan müşteriler için çekici bir seçenek daha olması bekleniyor. Çünkü araçta kullanılacak olan platformun, tamamen elektrikli aktarma organlarını destekler bir yapıda olacağı söyleniyor.
Ayrıca belirtmek gereken bir nokta daha var. Mercedes’in Renault Kangoo kırması bir modeli olan Citan‘ın devam edeceği, hatta yenileneceği açıklandı.
2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı’nın tanıtım tarihi ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops
Genel
Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilirsiniz!
Spotify’da Mayıs ayında premium kullanıcılarının birlikte müzik dinleyebileceği Grup Oturumları özelliğini duyurmuştu. Şimdi son güncelleme ile birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınız ile aynı müziği veya podcast’i dinleyebilirsiniz.
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Spotify “Grup Oturumları” ile arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak müzik dinleyebilirsiniz!
COVID-19 salgını sonrasında arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile buluşmak ve birlikte vakit geçirmek her zamankinden daha zor hale geldi. Salgın başladığından bu yana teknoloji şirketlerinin de mesafelere rağmen insanların birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyan yeni uygulamalar duyurduklarını gördük. Bu uygulamalardan biri ise Spotify’ın Grup Oturumları özelliğiydi. Şirket son güncelleme ile birlikte Grup Oturumları özelliğini birlikte müzik veya podcast dinlemek isteyen 5 kişiye kadar genişletti. Bu özelliği kullanabilmek için oturuma katılan herkesin premium aboneliğe sahip olması gerekmekte. Kullanıcılardan biri oturumu başlatmalı ve paylaşım linkini diğer arkadaşları ile paylaşmalı. Ancak bu uygulama ile birlikte arkadaşlarınızla birlikte sadece müzik veya podcast dinleyebilirsiniz. Dinledikleriniz hakkında tartışmak veya bağımsız olarak iletişim kurmak için başka bir platform kullanmanız gerekmekte.
Oturumun kurucusu ve katılımcılar oynatılan müziği kontrol edebilir ve parçaları atayabilir. Bunun yanı sıra sıradaki parçayı seçebilir veya oynatılmakta olan listeye daha fazla şarkı ekleyebilirler. Özellik tamamen eş zamanlı dinleme ile ilgili olduğundan kullanıcıların yaptığı bu gibi değişiklikler hemen tüm katılımcı cihazlara yansıyacaktır.
Şirket Grup Oturumları olarak ifade edebileceğimiz özelliğini ilk olarak Mayıs ayında tanıtmıştı. Özellik hala beta sürümünde ve bu nedenle kullanıcılar problemler ile karşılaşabilirler. COVID-19 salgını nedeniyle insanlar arasındaki sosyal mesafenin arttığı bu dönemde arkadaşlarınızla film izlemek ve oyun oynamanın yanı sıra artık birlikte müzik dinleme keyfini de yaşayabileceksiniz.
Finans
Forbes, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı
2020 yılının en değerli 100 markası listesi Forbes tarafından açıklandı. Listenin başında geçen yıl da olduğu gibi Apple, Google, Microsoft, Amazon ve Facebook yer alıyor. Söz konusu marka değeri olduğunda, içerisinde bulunduğumuz çağ itibariyle teknoloji firmalarının bu denli konumlarda yer alması normal görünüyor.
Listede 5. sırada yer alan Facebook, önceki mali yıla kıyasla %21’lik bir azalma yaşamış. Bazı markalarda ise ciddi büyümeler mevcut. Örneğin Visa, bir önceki yıl 25. sırada yer alırken 18. sıraya, Adidas 61. sıradan 51. sıraya yükselmiş. Pandemi sürecinde tüm dünyada izlenme ve abonelik rekorları kıran Netflix ise, 38. sıradan 26. sıraya yükselmiş. Mevcut listeye yeni dahil olan markalar arasında, Nintendo, Burger King ve AXA gibi firmalar yer alıyor.
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En büyük başarılardan birini ise ABD üzerinde bir marka zinciri olarak bilinen Walmart yakaladı. Firma yıllık değerini %12 artırarak, 26. sıradan 19. sıraya yükseldi. Otomobil sektörüne baktığımızda ise, Mercedes-Benz 17 den 23. sıraya, BMW ise 21 den 27. sıraya kadar gerilemiş. Bir diğer otomobil markası Nissan ise, 2019 yılında 81. sırada bulunduğu listeden doğrudan çıkarılmış.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
|Sıra
|Marka
|Marka değeri
|1 Yıllık Değer Değişimi
|Marka geliri
|1
|Apple
|$241.2
|17%
|$260.2
|2
|$207.5
|24%
|$145.6
|3
|Microsoft
|$162.9
|30%
|$125.8
|4
|Amazon
|$135.4
|40%
|$260.5
|5
|$70.3
|-21%
|$49.7
|6
|Coca-Cola
|$64.4
|9%
|$25.2
|7
|Disney
|$61.3
|18%
|$38.7
|8
|Samsung
|$50.4
|-5%
|$209.5
|9
|Louis Vuitton
|$47.2
|20%
|$15
|10
|McDonald’s
|$46.1
|5%
|$100.2
|11
|Toyota
|$41.5
|-7%
|$187
|12
|Intel
|$39.5
|2%
|$72
|13
|NIKE
|$39.1
|6%
|$39.3
|14
|AT&T
|$37.3
|-10%
|$151.2
|15
|Cisco
|$36
|4%
|$50.6
|16
|Oracle
|$35.7
|11%
|$39.1
|17
|Verizon
|$32.3
|2%
|$131.9
|18
|Visa
|$31.8
|18%
|$23
|19
|Walmart
|$29.5
|12%
|$341
|20
|GE
|$29.5
|-14%
|$76.6
|21
|Budweiser
|$28.9
|6%
|$11.2
|22
|SAP
|$28.6
|0%
|$30.9
|23
|Mercedes-Benz
|$28.5
|-14%
|$121.7
|24
|IBM
|$28.2
|-10%
|$77.1
|25
|Marlboro
|$26.8
|-6%
|$25.1
|26
|Netflix
|$26.7
|72%
|$20.2
|27
|BMW
|$25.9
|-13%
|$93.4
|28
|American Express
|$25.1
|-3%
|$43.6
|29
|Honda
|$24.5
|-5%
|$126.2
|30
|L’Oréal
|$22.8
|23%
|$11.7
|31
|Gucci
|$22.6
|22%
|$10.8
|32
|Hermès
|$21.6
|19%
|$7.7
|33
|Nescafe
|$20.4
|14%
|$9.2
|34
|Home Depot
|$19.2
|6%
|$110.2
|35
|Accenture
|$19.1
|15%
|$43.2
|36
|Pepsi
|$18.2
|-3%
|$9.3
|37
|Starbucks
|$17.8
|5%
|$26.5
|38
|Mastercard
|$17.3
|23%
|$16.9
|39
|Frito-Lay
|$16.3
|11%
|$12.2
|40
|IKEA
|$15.8
|3%
|$46.2
|41
|Zara
|$14.7
|9%
|$21.9
|42
|Gillette
|$14.5
|-13%
|$6
|43
|HSBC
|$14.4
|12%
|$94.3
|44
|Audi
|$13.8
|-3%
|$59.6
|45
|J.P. Morgan
|$13.7
|11%
|$52.6
|46
|Deloitte
|$13.5
|9%
|$46.2
|47
|Sony
|$13.3
|18%
|$63
|48
|UPS
|$13.3
|5%
|$74.1
|49
|Bank of America
|$13.2
|14%
|$97.5
|50
|Chase
|$13.1
|12%
|$64.9
|51
|Adidas
|$12.9
|15%
|$24.5
|52
|Chanel
|$12.8
|42%
|$13.7
|53
|Siemens
|$12.7
|-8%
|$97.2
|54
|Nestle
|$12.3
|-2%
|$7.9
|55
|CVS
|$12.3
|-10%
|$187.2
|56
|Cartier
|$12.2
|14%
|$6.2
|57
|Porsche
|$12.1
|10%
|$31.9
|58
|ESPN
|$11.9
|-9%
|$11.4
|59
|Citi
|$11.8
|4%
|$103.5
|60
|Wells Fargo
|$11.8
|-16%
|$103.9
|61
|Adobe
|$11.5
|10%
|$9
|62
|Pampers
|$11.5
|8%
|$8.6
|63
|Corona
|$11.4
|13%
|$7.5
|64
|T-Mobile
|$11.4
|20%
|$45.3
|65
|Ebay
|$11.3
|7%
|$8.6
|66
|Chevrolet
|$11.3
|5%
|$77.5
|67
|PayPal
|$11.3
|24%
|$17.5
|68
|Ford
|$11.2
|-14%
|$148.1
|69
|Red Bull
|$11.1
|12%
|$6.8
|70
|PwC
|$11
|6%
|$42.4
|71
|HP
|$11
|-12%
|$58.8
|72
|Colgate
|$10.7
|4%
|$5.4
|73
|Fox
|$10.6
|-13%
|$12.4
|74
|Lowe’s
|$10.5
|13%
|$72.1
|75
|Lancôme
|$10.4
|22%
|$7.1
|76
|H&M
|$10.4
|-10%
|$24.6
|77
|Lexus
|$10.3
|8%
|$25.3
|78
|Santander
|$9.7
|6%
|$99.8
|79
|Costco
|$9.5
|8%
|$148.8
|80
|Rolex
|$9.5
|5%
|$5.2
|81
|Hyundai
|$9.5
|17%
|$96.1
|82
|Danone
|$9.3
|1%
|$11
|83
|Heineken
|$9.3
|7%
|$6.7
|84
|Uniqlo
|$9.2
|6%
|$17.2
|85
|Goldman Sachs
|$8.9
|-1%
|$56.4
|86
|Hennessy
|$8.9
|$2.8
|87
|Nintendo
|$8.8
|$11.8
|88
|AXA
|$8.8
|$115.9
|89
|Allianz
|$8.8
|7%
|$130.4
|90
|Dell
|$8.7
|6%
|$79.5
|91
|Caterpillar
|$8.6
|4%
|$53.8
|92
|LEGO
|$8.6
|6%
|$5.8
|93
|Huawei
|$8.5
|6%
|$188.6
|94
|John Deere
|$8.4
|5%
|$39.4
|95
|UBS
|$8.3
|$34.2
|96
|KFC
|$8.3
|-2%
|$27.9
|97
|Burger King
|$8.2
|$22.9
|98
|EY
|$8
|$36.4
|99
|FedEx
|$7.9
|-4%
|$69.2
|100
|Volkswagen
|$7.9
|$111.8