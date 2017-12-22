Google Play’de de Yılbaşı İndirimleri Başladı!

Google Play’de de Yılbaşı İndirimleri Başladı!

22 Aralık, 2017 Mobil, Oyun 0 yorumlar

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Steam’den sonra Google Play’de de Yılbaşı İndirimleri başladı. 22 oyunda %80’e varan indirim sunan Play Store, tamamı ücretli olan oyunlarda ciddi indirimler sunuyor.

Yılbaşı yaklaşması ile yeni yıl indirimleri de her platformunda ortaya çıkmaya başladı. En merak edilen indirimler Steam’de başlamasının ardından Android kullanıcıları için de Google Play Store’da indirim dönemi başladı. 22 ayrı oyunda %80’e varan indirim sunan Play Store’da uygulanan indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm oyunlar ise şu şekilde;

  1. Minecraft Story Mode3,89 TL
  2. Old Man’s Journey2,19 TL
  3. Need for Speed Most Wanted3,49 TL
  4. Motorsport Manager Mobile 23,89 TL
  5. Kingdom Rush Origins0,59 TL
  6. Lumino City3,89 TL
  7. Rusty Lake: Roots4,59 TL
  8. After the End: Forsaken Destiny3,79 TL
  9. The Game of Life2,49 TL
  10. Reigns3,79 TL
  11. Farming Simulator 186,99 TL
  12. Cluedo3,99 TL
  13. Samorost 32,99 TL
  14. FRAMED 23,99 TL
  15. The Room Three4,09 TL
  16. The Amazing Spider-Man 25,49 TL
  17. Iron Marines7,59 TL
  18. Sonic Jump Pro3,79 TL
  19. Bloons TD 53,89 TL
  20. Final Fantasy Tactics: : WotL18,99 TL
  21. Toca Lab: Plants2,99 TL
  22. True Skate1,69 TL

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