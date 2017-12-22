Steam’den sonra Google Play’de de Yılbaşı İndirimleri başladı. 22 oyunda %80’e varan indirim sunan Play Store, tamamı ücretli olan oyunlarda ciddi indirimler sunuyor.

Yılbaşı yaklaşması ile yeni yıl indirimleri de her platformunda ortaya çıkmaya başladı. En merak edilen indirimler Steam’de başlamasının ardından Android kullanıcıları için de Google Play Store’da indirim dönemi başladı. 22 ayrı oyunda %80’e varan indirim sunan Play Store’da uygulanan indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm oyunlar ise şu şekilde;