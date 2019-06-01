Google Play Store’un yeni tasarımı kullanılmaya başlandı

Google Play Store tasarımda yapılan büyük değişiklik, kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme ile birlikte Play Store’un tasarımında beyaz renk egemen olacak.

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Materyal tasarım dili Google Play Store’da

Google bir süredir Play Store’un tasarımı üzerinde uğraşıyordu. Bugünden itibaren Google Play Store 15.1.24 sürümü kullanıcılara kademeli olarak paylaşılmaya başlandı. Google verdiği güncelleme ile birlikte Play Store arayüzünü materyal dizayn ile güncelleştirdi. Beyaz rengin hakim olduğu tasarımda geçişler daha efektif hala getirildi. Göze çarpan değişikliklerin başında kategorilerin bulunduğu sekmenin aşağıya indirilmesi oldu. Ayrıca güncelleme ile, uygulama veya oyun indirilmesinde beliren yüklenme çubuğu artık uygulama dairesinde gözüküyor. Kategorilerin sahip olduğu renkler – Filmler için kırmızı, kitaplar için mavi- tasarımda eskisi gibi öne çıkmıyor. Sadece kategori adlarında beliren renkler, beyaz materyal tasarımın öne çıkmasını sağlıyor.

Güncelleme ne zaman telefonuma gelir?

Google Play Store paylaştığı 15.1.24 güncellemesini kademeli olarak tüm cihazlara getirmeyi hedefliyor. İnternet bağlantısına sahip bir cihazda yakın zamanda Google Play Store’un arayüzünü görebileceksiniz. Güncellemeyi erkenden deneyimlemek isterseniz ise Google Play Store 15.1.24 versiyonunu APK olarak cihazınıza yükleyip arayüzü test edebilirsiniz. Cihazınıza güncellemeyi APK olarak kumak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak paketi indirip kullanabilirsiniz.