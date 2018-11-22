Google, Play Store’da temizlik yaptı

Kötü amaçlı yazılımları mağazasına almamak için bir yol geliştirmeyen Google, bu uygulamaları her yıl mağazadan temizlemeye çalışıyor.

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Güvenlik firması ESET’in raporları doğrultusunda mağazasında temizlik yapan Google, Android işletim sisteminin daha güvenli olması için çalışıyor. Sık sık bu temizlikler gerçekleşse de buna AppStore benzeri bir çözüm bulamıyorlar.

ESET güvenlik uzmanı Lukas Stefanko’nun tespit ettiği 13 oyunda zararlı yazılım keşfedildi. Bu zararlı yazılımların görülmesi ile birlikte Google bu 13 oyunu mağazasından kaldırdı. Bu 13 oyun kullanıcılar tarafından 580 bin kez indirilmiş durumda. Oyunlar ağ ayarlarına erişim sağlıyor ve bu şekilde bilgilerinizi 3. Kişilere gönderebiliyor. Bu oyunları aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Luiz Pinto adlı geliştiricinin oyunlarında yer alan bu zararlı yazılımlar, takip edildiğinde İstanbul’da yaşayan bir geliştiriciye verilerin gittiği görüldü. Şirket geçtiğimiz yılda yaklaşık 700 bin uygulamayı mağazasından kaldırmıştı.