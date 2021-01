Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor

Kullanıcıların hangi uygulamaların revaçta, hangi uygulamaların ise düşüşte olduğunu bilmek istemeleri normal karşılanabilir. Google Play Store için gelen yeni bir özellik ise tam da bunu sağlıyor.

İlginizi çekebilir:

reklam

Uygulamaların yanında çıkacak olan yeni bir simge o uygulamanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunu ise uygulama sıralaması listesinde uygulama yanında aşağı veya yukarı ok şeklinde bir simge göstererek yapıyor. Yukarı doğru olan ok işareti uygulamanın revaçta olduğunu gösterirken, ok aşağı doğruysa düşüşü işaret ediyor.

Simge uygulamanın kaç sıra birden yükselip düştüğünü ise kişiye göstermiyor. Aynı şekilde yukarı veya aşağı ivme kazanan uygulamanın ivme süresini de bizlere söylemiyor.

Uygulamaların trend durumunu görmek için öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Üst taraftaki başlıklarda Üst Sıralar kısmına gelin. Oradan ise belli kategorilerde en üst sıralardaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Örneğin Ücretsiz En Popüler kısmına baktığınız zaman, uygulamaların yanında görebileceğiniz yukarı veya aşağı ok uygulamanın revaçta ya da düşüşte olduğunu gösteriyor.

Büyük ihtimalle bir uygulamanın trend olması veya düşüşte olması insanların uygulamayı indirip indirmemekle alakalı fikirlerini değiştirmeyecektir. Ancak yine de bu tip bilgileri merak edebilecek olanlar artık Google Play Store üzerinden onlara kolaylıkla erişebiliyor olacak.