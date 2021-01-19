Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor
Kullanıcıların hangi uygulamaların revaçta, hangi uygulamaların ise düşüşte olduğunu bilmek istemeleri normal karşılanabilir. Google Play Store için gelen yeni bir özellik ise tam da bunu sağlıyor.
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Uygulamaların yanında çıkacak olan yeni bir simge o uygulamanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunu ise uygulama sıralaması listesinde uygulama yanında aşağı veya yukarı ok şeklinde bir simge göstererek yapıyor. Yukarı doğru olan ok işareti uygulamanın revaçta olduğunu gösterirken, ok aşağı doğruysa düşüşü işaret ediyor.
Simge uygulamanın kaç sıra birden yükselip düştüğünü ise kişiye göstermiyor. Aynı şekilde yukarı veya aşağı ivme kazanan uygulamanın ivme süresini de bizlere söylemiyor.
Uygulamaların trend durumunu görmek için öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Üst taraftaki başlıklarda Üst Sıralar kısmına gelin. Oradan ise belli kategorilerde en üst sıralardaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Örneğin Ücretsiz En Popüler kısmına baktığınız zaman, uygulamaların yanında görebileceğiniz yukarı veya aşağı ok uygulamanın revaçta ya da düşüşte olduğunu gösteriyor.
Büyük ihtimalle bir uygulamanın trend olması veya düşüşte olması insanların uygulamayı indirip indirmemekle alakalı fikirlerini değiştirmeyecektir. Ancak yine de bu tip bilgileri merak edebilecek olanlar artık Google Play Store üzerinden onlara kolaylıkla erişebiliyor olacak.
Google Cloud platformundan Türkçe dil desteği kaldırılıyor!
Google Cloud platformu da dahil olmak üzere cloud.google.com domainli sayfaların tamamında Türkçe dil desteği vermeme kararı alındı. Google, Cloud’un sitesine girenlere 15 Ocak 2021’den itibaren desteğin kaldırılacağına dair bir uyarı gösteriyor. Sitede belirtilen tarih gelmiş olmasına rağmen hâlihazırda hala Türkçe desteği var, fakat muhtemelen kısa süre içerisinde alınan karar hayata geçecektir.
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Google Cloud Türkçe kullanıcıları için üzücü gelişme
Google, bulut bilişimi hizmetleri sunduğu Google Cloud’dan Türkçe dil desteğini kaldırma kararı aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, Türkçe’nin kaldırılma kararından Google Konsol ve beraberindeki diğer ek sayfaların tamamı etkilenecek. Yani hem Google Cloud’un Konsol arayüzünde hem de bilgilendirme, özellikler gibi dökümanların yer aldığı sayfalarda Türkçe dil desteği olmayacak.
Google’ın yaptığı duyurunun tam metni şu şekilde: “Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com’da artık desteklenmeyecek. Başka bir dile geçmemeniz halinde konsolunuz varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek. Mobil uygulama indirmeleri 15 Ocak’tan sonra varsayılan dil olan İngilizceye (ABD) dönecek.”
Dikkat çeken nokta şu ki; Google, “Cloud için bundan sonra Türkçe dil desteği olmayacak” demiyor. Bunun yerine var olan Türkçe dil desteğini de tamamıyla kaldıracağını ve Türkçe kullananların arayüzünü varsayılan olarak İngilizce diline geçireceğini belirtiyor. Doğrusunu isterseniz Google’ın bu hamlesi pek de hayra alamet olmayabilir. Zira var olan Türkçe desteğini hiç bozmayıp, şimdiden sonra eklenecek yeni özellikleri/sayfaları Türkçe hale getirmemekle de yetinebilirdi.
Bu arada Google Cloud’un Konsol bölümünde ve cloud.google.com’a yerleştirilen uyarıda belirtilen tarih geldi ve geçti. Bu haberi yazdığım gün olan 16 Ocak’ta Cloud Konsol’a girdiğimde hala Türkçe desteğinin var olduğunu ve arayüzün Türkçe olduğunu görüyorum. Belki de Google, desteğin kaldırılma süresini uzatmıştır ve yeni tarihi siteye eklemeyi unutmuştur. Konuyla alakalı olarak Google Türkiye kanadından resmi bir açıklama henüz gelmediği için bu soruların cevapları maalesef askıda kalıyor.
Google Meet güncellemesi görüşmeler için yeni seçenekler sunuyor
Salgın dolayısıyla işlerin evden yürütüldüğü bugünlerde sanal görüşmeler ve bu konudaki farklı uygulamalar oldukça popüler hale geldiler. Bunun üstüne karantinalarda kalan kişilerin de aileleriyle görüşmek için bu hizmetleri kullanmak istemeleri sebebiyle bu uygulamalar son zamanlarda oldukça geliştiler. Bunlardan birisi de Google Meet.
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Son birkaç ayda çokça değişime uğrayan Google Meet, hala yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Genelde daha çok şirketler tarafından kullanılan uygulamanın yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcıların görüşme oluşturması için farklı kolay yollar ekleniyor.
Yeni görüşme kısmına tıklanması durumunda artık üç farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlardan her birisi farklı zamanlarda görüşme oluşturmak için kullanılıyor. Bu seçeneklerin ise Daha sonrası için toplantı oluştur, Anlık toplantı başlat ve Google Takvim’de planla olduklarını görebiliyoruz.
Son seçeneğin seçilmesi durumunda görüşme oluşturabilmek için yeni bir sekmede Takvim uygulamasına gidilmesi gerekiyor. Buradan farklı görüşme ayarlamaları yapılabiliyor. Bu görüşmelere yine görüşme kodu veya bir takma isim ile girmek hala mümkün oluyor.
Güncelleme bu hafta faaliyete geçirildi ancak tam anlamıyla stabil hale gelmesi 15 günü bulabilir. Bu arada Google Meet’in yeni değişiklikleri iş veya normal hesap fark etmeksizin her türlü kullanıcıya açık halde olacak. Ancak Workspace Essentials kullanıcıları için diğer iki seçenek mevcut iken Google Takvim ile planla seçeneğinin ulaşılabilir olmayacağını hatırlatmakta fayda var.
Google en sonunda iOS uygulamalarını güncellemeye başlıyor
7 Aralık’tan beri iOS uygulamalarını güncellemeyen Google, yeni gelen bilgilere göre yakın zamanda güncellemeleri getirmeyi planlıyor.
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Kasım sonlarına doğru Apple, geliştiricilerin kendilerine ne tür bilgiler göndermesi konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre, App Store’un yakın zamanda kullanıcılara gizlilik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya başlayacağından bahsediliyordu. Bunu ise her bir uygulamanın sayfasında uygulamanın onlardan toplayabileceği bazı bilgileri ve bunların ne için kullanılabileceğini görmelerine izin vererek yapacaktı.
Yine bu açıklamada uygulamaların Gizlilik kısmında bu bilgilerin olduğu ve 8 Aralık’tan itibaren yeni uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin bu bilgileri vermesi gerektiği söyleniyordu. Ama ilginç bir şekilde Google Aralık 7‘den beri hiçbir iOS uygulamasını güncellememişti. Dolayısıyla iOS uygulamaları için Apple firmasına vermesi gereken gizlilik raporlarını verememişti.
Google’ın uygulamalarını güncellememesinin ardından sözü geçen bilgileri Apple’a vermemek için bunu yaptığı söylenmişti. Ancak şimdi TechCrunch sitesine göre ise Google, Apple’a topladığı bilgileri ve nasıl kullandığının bilgilerini yollayacak. Ama bu duruma karşı çıkılmıyorsa, Google firmasının 7 Aralık’tan beri uygulamalarını neden güncellemediği hala meşru bir soru.
Aslında görülene göre firma 7 Aralık’tan sonra iki uygulamasına güncelleme getirdi. Ancak gerekli bilgileri Apple’a yollamadı. Çünkü TechCruch’ın ilettiğine göre Google çalışanlarının bir çoğu da tatilde olmasından dolayı firma Aralık sonu ve Ocak başı gibi “code freeze” statüsüne giriyor. Yani çalışanlar işte olmadıklarından ötürü firma, acil bir çözüm gerektirebilecek işlemlerini durduruyor.
Salı günü bir Google yetkilisinin açıkladığına göre ise firma, yeni gizlilik etiketlerini uygulamalarına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ekleyecek. Dolayısıyla şirketler ve genel anlamda her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini de buraya önemli bir not olarak düşmekte fayda var.
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