Google, Play Store’dan Alışveriş Çantası Simgesini Kaldırdı

Google bugün yayınladığı güncelleme ile beraber Play Store’un simgesinde küçük bir değişikliğe giderek alışveriş çantası simgesini kaldırdı.

Google yaptığı bu değişikliğin yer aldığı güncelleme bugünden itibaren kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. Bu güncelleme ile Play Store’un simgesinde sadece üçgen simgesi kaldı. Güncellemenin getirdiği değişiklikler sadece bu değil.

Şirket Pixel cihazlarında bir süredir Play Store için kullandığı üçgen simgesini bir daire içerisinde sunuyordu. Şimdi bu değişikliği diğer Android cihazlara geliyor. Bu değişiklik ile şirket kullanıcıların aklına herhangi bir şekilde para harcama fikrini yerleştirmekten vazgeçmek istiyor. Güncelleme ile beraber bildirim simgesi de eskisine göre biraz değişti.