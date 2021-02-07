Sosyal medya

Genel

Google, Play Müzik verilerinizi bu ay tamamen silecek!

22 Ekim 2020’den itibaren kademeli olarak kapatılmaya başlanan Google Play Müzik, bu ayın sonunda son darbeyi yiyecek. 24 Şubat’ta Google, Play Müzik’in fişini resmen çekecek; ayrıca bu tarihte, kullanıcı verilerinin platformdan tamamıyla silineceğini de belirtelim.

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Google, Play Müzik servisini 22 Ekim 2020’den itibaren tüm dünyada kademeli olarak kapatmaya başlamıştı. Google tarafından da sık sık hatırlatılan kapatılma süreci, bu tarihte resmi olarak hayata geçmişti. Bu tarihten itibaren Play Müzik, uygulamadan veya music.google.com web sitesinden kullanılamıyor. Kullanıcılar, servisi açmaya çalıştıklarında Google Play Müzik’in artık kullanılamadığına dair küçük bir hatayla karşılaşıyorlar.

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Kullanıcılara son bir hatırlatma yaparak tüm verilerini YouTube Müzik’e aktarmaları gerektiğini söyleyen Google, şubat ayının sonlarında artık bu imkânı da elimizden alacak. 24 Şubat 2021’de Google, Play Müzik’teki tüm kullanıcı verilerini silecek. Yani, bu tarihten itibaren Play Müzik verilerimizi YouTube Müzik’e aktaramayacağız.

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Google Play Müzik artık kullanılamıyor!

Google Play Müzik artık kullanılamıyor

Dolayısıyla bu haberi 24 Şubat’tan önce okuyorsanız, Play Müzik verilerinizi aktarmak için zamanınız gittikçe daralıyor. 24 Şubat’a kadar verilerinizi YouTube Müzik’e aktarmamanız halinde, şu verileriniz kalıcı olarak silinecek:

  • Müzik kitaplığınız
  • Öneri geçmişiniz
  • İndirdiğiniz müzikler
  • Çalma listeleriniz

Play Müzik Android uygulaması, kullanıcılara artık uygulamanın kullanılmadığını belirtmekle beraber aynı zamanda verilerini de YouTube Müzik’e aktarmalarını istiyor. Aynı şekilde Play Müzik’in web sitesinden de içeriklerinize erişmeye çalıştığınızda, hizmetin artık aktif olmadığını ve verilerinizi de YouTube Müzik’e sınırlı bir süre için aktarma şansınızın olduğunu hatırlatan bir bildirimle karşılaşıyorsunuz.

Yalnız Google’ın bu noktada ülkelere göre Play Müzik servisini hala kullanıma sunmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Örneğin Android Authority ekibinin aktardığına göre, Güney Afrika, İngiltere ve Hindistan’daki bazı kullanıcılar hala Play Müzik’in uygulamasına ve web sitesine erişebilmeye devam ediyorlar. Türkiye’de ise denediğimde bende de kapatıldığını fark ettim.

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Akıllı Telefonlar

reeder, KVK ile iş birliği yaptı

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reeder

Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.

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reeder

Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.

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Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.

reeder

Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.

Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

reeder

Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.

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Genel

Meizu 18 Posteri Telefonun Tanıtım Tarihini Gözler Önüne Serdi

Yazan:

Meizu 18

Çinli üreticilerden Meizu, yeni serisini çok yakında tanıtacak. Paylaşılan postere göre Meizu 18 modeli 26 Mart tarihinde resmiyet kazanacak!

Çin’in global pazara açılan ilk şirketi Meizu, her ne kadar eski ihtişamını kaybetmiş olsa da yeni amiraller tanıtmayı sürdürüyor. Global pazara önem vermeyen ve güncellemeler konusunda kullanıcılara illallah ettiren; ancak malzeme kalitesi ve tasarım tarafında başarılı olan üretici, Meizu 18 ile başarı sağlamak istiyor. Telefon bir süredir iddialarla gündeme gelirken, lansman tarihi yaklaşıyor. Bugün Weibo’da yapılan bir paylaşım telefonun tanıtım tarihini gözler önüne serdi.

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Meizu 18 Mart Ayının Sonunda Geliyor

Çin’in sosyal medya uygulaması Weibo‘da paylaşılan resmi poster Meizu 18’in tasarım tarafında da iddialı olacağını gösterdi. Daha öncesinde ekran altı kamera ile geleceğini düşündüğümüz telefon, ters köşe misali delikli bir yapıyı benimseyecek. İnce çerçevelerin yanı sıra arka tarafta Huawei P40‘ı andıran kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumda ise dört adet kamera el sallayacak. Posterde yer alan görsellere göreyse iki farklı renk seçeneğini Meizu 18 modelinde görebiliriz.

Arka taraftaki kameralar arasında periskop lens de alıyor. Bu lens ise elbette 5x optik zoom yapabiliyor. 26 Mart tarihinde tanıtılacağı söylenen Meizu 18, Pro sürümünü de beraberinde getirecek. Artık şirketle özdeşleşmiş halka flaş elbette bu modelde de yer alacak. Halka flaş geniş açılı sensörü çevrelerken, dördüncü kamera oldukça küçük boyutlu olacak.

Gerek standart Meizu 18, gerekse Pro sürüm Snapdragon 888‘den güç alacak, 120Hz tarama hızına sahip bir ekranla birlikte gelecek. Ekran tipi Samsung E4 OLED olurken, 100W hızlı şarj desteğini telefonlarda görebiliriz.

Serinin Ortak Olan Özellikleri

  • Snapdragon 888 yonga seti
  • 120Hz tarama hızına sahip FHD+ çözünürlükte OLED tabanlı delikli ekran
  • 100W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj
  • 4.500 mAh pil
  • Mavi ve Beyaz renk seçenekleri

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Genel

Ocak ayının en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu

Yazan:

Ocak

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2021 yılının Ocak ayına ait en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Telegram, geçtiğimiz ay boyunca 63 milyondan fazla yükleme ile zirveyi bırakmadı.

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Ocak

Ocak ayında en çok kazanan mobil uygulamalar belli oldu. Buna göre en çok indirilen uygulaması Telegram oldu. İkinci sırada TikTok, üçüncü sırada Signal, dördüncü sırada ise Facebook yer alıyor.

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WhatsApp ise ocak ayında düşüş görerek genel tabloda beşinci sırada kendisine yer buluyor. Raporda ayrıca söz konusu dönemde en çok iOS kullanıcılarının para harcadığı bilgisi de yer alıyor.

Ocak

Milyarlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda yaptığı gizlilik anlaşmasındaki değişiklik sonrasında birçok kullanıcı marketteki farklı uygulamalara yönelmesine neden oldu. Burada Android kullanıcılarında WhatsApp uygulaması yerine rakip uygulamalara yöneliminin çok fazla olduğu gözüküyor.

Ocak ayı raporunda Apple tarafının uygulama marketi olan App Store’un verilerine göre en çok indirilenler listesi sırasıyla TikTok, YouTube ve Zoom olarak gözüküyor. Bununla birlikte Google tarafında ise Play Store’da ilk sıralarda Telegram, Signal ve TikTok var.

Ocak

Ocak ayında dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar

  • Telegram
  • TikTok
  • Signal
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Zoom
  • MX TakaTak
  • Snapchat
  • Messenger

Son olarak sunulan bu rapor 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 arasında; App Store ve Google Play Store için dünya çapında yapılan indirmeleri içeriyor. Ayrıca bu rapor Apple‘ın ve Google‘ın telefonlara önceden yüklediği uygulamaları içermiyor. Yalnızca o ay ilk defa indirilen uygulamalara göre rapor hazırlanıyor.

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