22 Ekim 2020’den itibaren kademeli olarak kapatılmaya başlanan Google Play Müzik, bu ayın sonunda son darbeyi yiyecek. 24 Şubat’ta Google, Play Müzik’in fişini resmen çekecek; ayrıca bu tarihte, kullanıcı verilerinin platformdan tamamıyla silineceğini de belirtelim.

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Google, Play Müzik servisini 22 Ekim 2020’den itibaren tüm dünyada kademeli olarak kapatmaya başlamıştı. Google tarafından da sık sık hatırlatılan kapatılma süreci, bu tarihte resmi olarak hayata geçmişti. Bu tarihten itibaren Play Müzik, uygulamadan veya music.google.com web sitesinden kullanılamıyor. Kullanıcılar, servisi açmaya çalıştıklarında Google Play Müzik’in artık kullanılamadığına dair küçük bir hatayla karşılaşıyorlar.

Kullanıcılara son bir hatırlatma yaparak tüm verilerini YouTube Müzik’e aktarmaları gerektiğini söyleyen Google, şubat ayının sonlarında artık bu imkânı da elimizden alacak. 24 Şubat 2021’de Google, Play Müzik’teki tüm kullanıcı verilerini silecek. Yani, bu tarihten itibaren Play Müzik verilerimizi YouTube Müzik’e aktaramayacağız.

Google Play Müzik artık kullanılamıyor!

Dolayısıyla bu haberi 24 Şubat’tan önce okuyorsanız, Play Müzik verilerinizi aktarmak için zamanınız gittikçe daralıyor. 24 Şubat’a kadar verilerinizi YouTube Müzik’e aktarmamanız halinde, şu verileriniz kalıcı olarak silinecek:

Müzik kitaplığınız

Öneri geçmişiniz

İndirdiğiniz müzikler

Çalma listeleriniz

Play Müzik Android uygulaması, kullanıcılara artık uygulamanın kullanılmadığını belirtmekle beraber aynı zamanda verilerini de YouTube Müzik’e aktarmalarını istiyor. Aynı şekilde Play Müzik’in web sitesinden de içeriklerinize erişmeye çalıştığınızda, hizmetin artık aktif olmadığını ve verilerinizi de YouTube Müzik’e sınırlı bir süre için aktarma şansınızın olduğunu hatırlatan bir bildirimle karşılaşıyorsunuz.

Yalnız Google’ın bu noktada ülkelere göre Play Müzik servisini hala kullanıma sunmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Örneğin Android Authority ekibinin aktardığına göre, Güney Afrika, İngiltere ve Hindistan’daki bazı kullanıcılar hala Play Müzik’in uygulamasına ve web sitesine erişebilmeye devam ediyorlar. Türkiye’de ise denediğimde bende de kapatıldığını fark ettim.