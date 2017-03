Google Piyasada Olan En Güvenli Akıllı Telefonların Listesini Yayınladı

Arama devi Google, Android işletim sistemine sahip olan piyasadaki en güvenli akıllı telefonların bir listesini yayınladı.

Google’ın yayınladığı bu listede yer alan telefonlar güvenlik güncellemelerini en iyi şekilde yayınlayan akıllı telefonlar. Android işletim sistemini günümüzde 200’den fazla üretici telefonlarında kullanıyor. Ayrıca işletim sisteminin açık kaynak kodlu olması da zararlı yazılımların daha fazla görülmesine neden oluyor.

Güvenli akıllı telefonlar listesinde tahmin edebileceğiniz gibi ilk olarak Pixel ve Nexus modelleri yer alıyor. Çünkü Android’in her güncellemesi ilk olarak bu telefonlara geliyor. Listede Moto Z Droid, Oppo A33W, One Plus 3, Bq Aquarius M5, Vivo V3 Max gibi modellerin yanı sıra Samsung Galaxy S7, LG V20 ve Sony Xperia X Compact yer alıyor.

Listenin dışında kalan ilginç markaar var. Mesela BlackBerry yok ya da en büyük Android üreticilerinden HTC’nin hiçbir modeli yok. Diğer taraftan Android One kapsamında çıkan cihazlarda yer almıyor.