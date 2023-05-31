Google Pixel Watch 2 ile ilgili yeni ayrıntılar, 9to5Google tarafından ortaya çıkarıldı. Yeni akıllı saat, daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir pil ömrü ve gelişmiş sağlık sensörleri gibi yükseltilmiş özelliklerle birlikte gelecek. Geçen yıl, şirket Wear OS 3.5 üzerinde çalışan ve Exynos 9110 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı saatleri Pixel Watch’ı tanıttı. Ancak raporlara göre Pixel Watch 2, en son “W5” neslinin bir parçası olan Qualcomm Snapdragon yonga setlerinden güç alacak. Özel özelleştirme düzeyi tam olarak belirsiz olsa da, Snapdragon W5+ Gen 1’in son zamanlarda duyurulduğu ve geçen hafta piyasaya sürülen TicWatch Pro 5’e dahil edildiği biliniyor.

Snapdragon W5+ Gen 1, 1.7 GHz hızında çalışan dört adet A53 çekirdeği ve 1 GHz hızında çalışan çift Adreno 702 GPU’lu 4nm bir SoC’dir. Orijinal Pixel Watch’a karşı, Exynos 9110, iki adet Cortex-A53 çekirdeği ve 10 nm bir yapıya sahipti.

Raporlar, Pixel Watch 2’nin Galaxy Watch 4 ve 5’te bulunan 5nm W920 yonga setini veya Galaxy Watch 6 için beklenen W980 yonga setini kullanacağını gösteriyor. Bu, özellikle Tensor çiplerinin özelleştirilmesi göz önüne alındığında, Google’ın telefon serileri için alacağı yonga seti kararlarını etkileyecektir.

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Pixel Watch 2’nin pil ömründe önemli bir iyileşme bekleniyor. Yeni saat, mevcut modele benzer boyutta bir bataryaya sahip olmasına rağmen, her zaman açık ekran (AOD) etkin olduğunda bir günden daha uzun süre kullanım sağlayabilir. Orijinal Pixel Watch, AOD kapalıyken 24 saat kullanım için derecelendirilmişti ve kullanıcılar genellikle ekran açıkken bir günü tamamlayabiliyorlardı.

Ancak Pixel Watch 2’nin pil ömrü, seyahat sırasında avantajlı olabilecek güç tasarrufu için ayarlanmış ayarlara bağlı olarak iki güne kadar uzayabilir. İyileştirilmiş pil ömrü, yeni yonga setinin yanı sıra yakında çıkacak olan Wear OS 4’ün vaat ettiği optimizasyonlar ve güncellemelerle ilişkilendirilebilir. Pixel Watch 2’nin sonbaharda Wear OS 4 ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biri olması bekleniyor.

Pixel Watch 2’nin Fitbit Sense 2 ile benzer sağlık sensörlerine sahip olacağı söyleniyor. Fitbit Sense 2, sürekli bir elektrodermal aktivite (cEDA) sensörü ve özel bir cilt sıcaklığı sensörü ile tüm gün stres yönetimi ve izleme sunuyor.

Diğer Fitbit cihazları, mevcut sensörleri kullanarak gece boyunca cilt sıcaklığı değişikliklerini ölçebilirken, Sense 2, gerçek sıcaklık okumaları sunmasa da özel bir bileşen içeriyor. Pixel Watch 2’nin bu yılın sonlarında Pixel 8 ile birlikte duyurulması bekleniyor.