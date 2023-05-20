Google’ın en yeni orta sınıf Pixel 7a modeli, popüler YouTuber JerryRigEverything tarafından zorlu bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Akıllı telefon bu ayın başlarında duyurulmuştu. Son model ile premium Pixel 7 ikilisi arasındaki en büyük fark, ilk modelin plastik bir gövdeye sahip olması. Ancak telefon dayanıklılık testinde şaşırtıcı sonuçlar elde etti.

Google Pixel 7a’nın dayanıklılık testi sonuçları şaşırtıcı

Dayanıklılık testi, Zack’in Pixel 7a’nın ekranını çizmek için bir jilet kullanmasıyla başlıyor. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunmasına rağmen, 6. seviyede kolayca ve 7. seviyede daha da fazla çizik üretiyor. Kazıma testinde, akıllı telefonun metal çerçevesi de kolayca çiziliyor. Metal ses düğmesi ve güç düğmeleri de çıkarılabilir. Telefon bir yangın testine tabi tutulduğunda, aleve 25 saniye dayanıyor ancak aynı zamanda hızla iyileşiyor.

Videonun en önemli özelliği Pixel 7a’nın bükülme testindeki performansı. Telefon, her iki taraftan bol miktarda baskı uygulandıktan sonra bile zeminini koruyor ve bükülmeyi reddediyor. Daha şaşırtıcı olan ise cihazın plastik bir gövdeye sahip olması ve Zack’in bunun yine de milyonlarca parçaya ayrılabilen camdan daha iyi olduğunu söyledi.

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Google’ın orta sınıf Pixel 7a’sı, dayanıklılık testinde genel bütünlüğü tehdit altında olan daha pahalı Pixel 7 Pro’yu geride bırakıyor. Pixel 7a’nın bükülme testi sonucu, yakın zamanda test edilen ASUS ROG Phone 7 Ultimate’den bile daha iyi olduğu aktarıldı.

Temel özelliklere gelince, Pixel 7a 6.1 inç 90Hz OLED ekrana ve 64MP + 13MP arka kameralara sahip. Cihaz, Tensor G2 SoC tarafından destekleniyor ve kablosuz şarj desteğine sahip 4.300mAh pil kapasitesine sahip.