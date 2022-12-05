Görünüşe göre Google, Pixel serisi akıllı telefonlar için OTA (Over the Air) güncellemelerini yayınlamak için gereken süreyi kısaltmayı planlıyor. Yeni bir rapor, şirketin Pixel serisi için daha hızlı güncellemeler sunmaya çalıştığını ortaya koydu.

Google, Pixel kullanıcılarının bir güncelleme yüklemesi için gereken süreyi azaltmak için Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) gerrit’e yeni yamalar gönderdi. Ancak Android Police ve Mishaal Rahman’a göre yamalar yalnızca 10 dakika sürdü veya Pixel 6 Pro’ya 2,2 GB OTA güncellemesi yüklemek için genellikle gereken süreden yaklaşık yüzde 43 daha kısa sürdü. Yamalar ayrıca 376MB boyutunda küçük bir güncellemenin yüklenmesi için gereken süreyi 22 dakikadan 16 dakikaya indirdi ve bu da yüzde 27’lik bir azalmaya işaret ediyor.

Google, Android için Kesintisiz Güncellemeleri ilk olarak 2016 yılında Android 7.0 Nougat ile kullanıma sunmuştu. Bu özelliği alan ilk akıllı telefonlar Nexus 6, Nexus 5X ve Nexus 6P idi. Basitçe söylemek gerekirse, Pixel telefonlar arka planda OTA güncellemelerini cihazın etkin olmayan bir bölümüne yükler. Yani, kurulum tamamlanana kadar akıllı telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bundan sonra, güncelleme yüklü etkin olmayan bölüm etkin bölümle değiştiği için kullanıcıdan telefonlarını yeniden başlatması istenecektir. Artık şirket, Android 13 ile Kesintisiz Güncellemeler için gereken ek depolama miktarını da azalttı.